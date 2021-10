El vergonzoso vídeo de una mujer de Alcobendas que 'se puso chula' con un limpiador urbano

Cuando los tiempos eran propicios para recogerse al amanecer después de una noche de bailoteo, cruzarse con el camión de la limpieza baldeando tal o cual calle era una secuencia habitual de nuestro camino a casa. Los profesionales que limpian las ciudades hacen el grueso de su trabajo con nocturnidad, pero también de día continúan sus tareas para que el resto podamos movernos en ciudades y pueblos limpios.

A nadie se le escapa que la suya es una tarea imprescindible y, de hecho, durante la pandemia también aplaudíamos a estos trabajadores que no dejaron de mantener limpio el entorno a pesar de la que estaba cayendo. Pero si de algo estamos seguros ahora es que de ésta no hemos salido mejores y la señora de Alcobendas que protagoniza el siguiente vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales es buena prueba de ello.

Es ella misma la que graba las imágenes que después se han subido a TikTok. Ahora el vídeo no existe en la cuenta que figura en la marca de agua, así que no sabemos si lo ha compartido directamente la protagonista o no. Lo que sí sabemos es que la Policía Local de Alcobendas ya se ha puesto manos a la obra gracias a la difusión que ha tenido en Twitter su vergonzoso comportamiento.

"Me salpica las playeras"

"Aquí está el Ayuntamiento de Alcobendas, que estás sentada en la terraza y te siguen limpiando", empezó a decir la mujer mientras grababa al operario de limpieza que iba con su máquina para dejar las aceras impolutas. "Le da igual, mira, pegadito a las mesas", continúa. Le graba directamente la cara "para que le vea bien" y el hombre, harto, le advierte que le podría denunciar, pero ella sigue enfocando.

Después de pedirle en vano que se apartase de su camino para poder hacer su trabajo, le dice a la mujer que le está "faltando al respeto", pero es inútil. Ella se queja de las salpicaduras en sus "playeras" y de haber tenido que levantarse de la terraza donde estaba tomándose algo: "Barriendo con la gente encima, para que usted lo vea, señor alcalde, los empleados que tiene usted". El bochornoso vídeo lleva ya más de 600.000 reproducciones:

Quería abrir un pequeño debate.

Quién tiene más razón ?

El currante o la Karen imbécil?

🤔 #Alcobendas pic.twitter.com/2MSsXmeeUz — TorrenteSinLey (@LeyTorrente) October 19, 2021

La reacción de los tuiteros fue inmediata, censurando la falta de educación y de empatía de la mujer con el trabajador:

En cierta manera, es la prueba más evidente que tiene este señor, para demostrar su valía como trabajador Su aguante y su talante ante la señora 'marquesa'

Creo que le ha hecho un favor a este trabajador, colganldo el TikTok y más bien se ha echado piedras a su tejado, por lista — TorrenteSinLey (@LeyTorrente) October 20, 2021

Lo que más gracia me hace de todas las subnormalidades que hace esta energúmena es: “a la chica le da vergüenza y se va” y la chica se está yendo a por el móvil para llamar a la policía jajajaja — Sergio Scan (@SergioScan11) October 22, 2021

En vez de levantarse un segundo y agradecerle su labor ¿le graba, humilla y amenaza? 0 empatía y educación la señora. Y el otro qué aguante, espero que les den un aumento, que eso no entra en el sueldo — Pechitos McTettis (@SrtaMcTettis) October 21, 2021

Típica que trata por encima del hombro a todo el mundo que ella cree que debe estar por debajo de ella. Ya sea este operario, un recepcionista de hotel, o cajero de supermercado. Típica que considera inferiores a otros. Una amargada. Una marquesita. — Adri (@Adri7MG) October 22, 2021

Alguien que dice playeras ni merece mención — Miguel (@miguel230874) October 20, 2021

Luego, si no limpia, ira la charo preguntando para qué paga impuestos si el ayuntamiento no limpia. — Fieldman (@PriamoTroyano) October 20, 2021

Lo normal es quitarse, que pase y seguir yo que sé. Entonces no se limpia la acera en la vida porque hay una terraza o qué? — Daikin86 (@Daikin861) October 19, 2021

Cuando no tienes preocupaciones en la vida y necesitas buscarte un problema para sentirte realizada.... — Mario LM 🐱💙 (@M4rioLM) October 20, 2021

Uno está trabajando y la otra tocando las pelotas. Esta es la realidad el país. Después esa misma marquesa cuando esté otro día tomando algo ahí mismo,será la primera en quejarse porque no está la acera limpia. — Javié (@_JaviGB) October 21, 2021

Viendo el desarrollo del vídeo, solo quería ver este final feliz. pic.twitter.com/Vn55DuiWMW — Crocop K.O 🇦🇲🇷🇸 (@el_castiga20) October 21, 2021

De hecho, gracias a la difusión que alcanzó el vídeo y a los propios tuiteros, la Policía Local de Alcobendas tomará cartas en el asunto contactando con los trabajadores afectados:

Buenas tardes. En efecto, el trabajo de los empleados de limpieza de la red varía debe ser respetado por todos los ciudadanos. Contactaremos con los trabadores afectados por si es preciso identificar a la persona. GRACIAS. — ALCBDS_Policia Local (@ALCBDS_Policia) October 20, 2021

Tras hablar con ellos, avanzan, determinarán "si es preciso identificar a la persona".

Sigue los temas que te interesan