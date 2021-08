El comentario "clasista" de El Xocas que ha indignado a media España

El Xocas, uno de los streamers más famosos de nuestro país, ha subido a lo más alto de las tendencias en Twitter después de que se hiciera viral el fragmento de uno de sus últimos directos de Twitch. El gallego, que traspasó la fama en la plataforma para alcanzar popularidad también fuera de ella cuando cargó con dureza contra los youtubers que se habían ido a Andorra para no cotizar en España, se ha visto envuelto en una polémica por su supuesto clasismo.

Vehemente en sus reacciones y con un lenguaje habitualmente salpicado de palabras mal sonantes, El Xocas estaba realizando uno de sus directos diarios jugando al Zelda cuando no supo resolver un rompecabezas y sus seguidores empezaron a explicárselo desde el chat. Bastantes de ellos sabían cuál era la solución y fue eso lo que, en apariencia, prendió la mecha —ya de por sí corta— del streamer, que derivó en el presunto comentario clasista.

"Es culpa mía. Yo soy tontísimo y vosotros muy listos, seguramente sea eso. Que no pasa nada... Mucha suerte con el doctorado. Eso sí, ponme tres cheeseburguers y dos Coca-Cola grandes. Gracias. Pero suerte con el doctorado. Mucha suerte con el Nobel, estamos ahí... Pero te has olvidado de los hielos. Ponme más hielos, tonto", decía durante el directo, muy cabreado:

grande el xokas convirtiéndose en el rickyedit cuarentón pic.twitter.com/9vQljGWGSg August 22, 2021

Por si esto no fuera suficiente como para sentirse defraudado por El Xocas, que pasaba de ser símbolo de la justicia social a un fanfarrón que miraba por encima del hombro a las personas que trabajan poniendo hamburguesas, quiso contestar a la gente que le estaba afeando su primer comentario y todavía lo hizo peor, metiendo también en el saco a los profesionales de la limpieza y la peluquería:

Literalmente 5 minutos mas tarde en el mismo stream, pero pega mas meter los 30 segundos del xokas OOC para ganar unas interacciones, ni si quiera del VOD, de un puto tiktok con marca de agua pic.twitter.com/EECzE9GIJf — Sykii (@Sykii_) August 23, 2021

En este contexto han sido miles los tuiteros dispuestos a cancelar a El Xocas y estas han sido algunas de las explicaciones y críticas que le han dedicado en la red social:

Este es el RED POINT en el que Xocas debería plantearse que igual está siendo un poquito bocazas y un poquito imbécil y quizá tendría que bajar un poquito el ego. Me cae bien, me gusta cómo habla, pero últimamente está soltando cada mierda que es alucinante... https://t.co/LHaGXp5QFA — Xamork (@SrXamork) August 23, 2021

me caia bien pero eso de insultar a cada persona que le pone algo que no le guste lo mas minimo ya ha perdido la gracia y mas cuando sale con clasismo de mierda — 3 pako (@flankosean) August 22, 2021

El contexto importa poco cuando utilizas comentarios clasistas y de desprecio hacia gente que seguramente esté más preparada que tú pero por situaciones de la vida trabaja en un trabajo que no es lo que ha estudiado. — Shino ufitelyunks (@Jean_jaegar) August 23, 2021

Más que al Ricky, yo veo que está cogiendo carrerilla para superar el ego de Dalas. — Álvaro (@Alvaroomega19) August 23, 2021

El dinero como indicador de valía para la sociedad....así nos va...puto capitalismo — Chemistrip Ⓐ (@IamChemistrip) August 22, 2021

Se ha hecho famoso en 2 dias y eso es lo que va a tardar en perderlo todo con cualquier polémica

Es lo que pasa cuando te lo crees tanto por ganar dinero haciendo nada — Kyu V (@Valentin_Up) August 23, 2021

Dime que tienes un profundo complejo de inferioridad sin decirme que tienes un profundo complejo de inferioridad.



Da mas lástima que otra cosa, la verdad… — LunchesinBunches (@mmdetoro) August 23, 2021

Típico "los que se van de España no tienen empatia" a clasismo puro y duro xdd — MeinMaio (@MeinMaio) August 22, 2021

Ah bueno, ahora está más claro, en vez de meterse con trabajadores del McDonald's lo que está haciendo es meterse con cualquier trabajador que no cotiza una millonada al mes y por lo tanto según su analogía no merece la pena escucharle. Mucho más claro 👍 — ▫️Marx▪️ (@Marx_1122) August 23, 2021

O sea que hace otras analogías para demostrar que efectivamente es un clasista, por si quedaba alguna duda. — 𝖖𝖚𝖎𝖓𝖔𝖆 ░░░ (@quinoa0) August 23, 2021

Literalmente 5 min más tarde se cansa de desmerecer a los trabajadores de comida rápida y se pone a desmerecer a los peluqueros/barbero y trabajadores de limpieza — 97 (@JimFreecss_) August 23, 2021

Yo no tendré doctorado pero al menos tengo pelo — Enrique Igoni (@Wekapipo16) August 22, 2021

Random: ehhhh que el xocas no estan malo mira lo que dice después



El xocas: *menosprecia dos trabajos más* https://t.co/PbtDH0R1EI — ASeileradísimo (@_Seigel) August 23, 2021

La respuesta de El Xocas

En mitad del aluvión de críticas, El Xocas anunció que quería poner "los puntos sobre las íes" y ha hecho un directo en Twitch para explicarse. Ha empezado explicando que su intención no era burlarse ni menospreciar a la gente que tiene esos empleos porque, entre otros motivos, "literalmente vivo de esa gente", incidiendo en que únicamente lo usó como un ejemplo y recordaba, además, que él se dedicaba a la edición de vídeo antes de ser popular y que "no soy ni más ni menos que los demás":

Vamos a poner los puntos sobre las íes.https://t.co/7gryDl7WnZ pic.twitter.com/rbJCMR6XEE — XOKAS EL REY DEL OUT OF CONTEXT (@elxokas) August 23, 2021

Sin embargo, ese tono algo más conciliador se ha ido difuminando a medida que el streamer se ha ido calentando. Ha sostenido que él es "un currito" que cobra "1.300 euros" al mes, así que cree que el problema es que "solo si me meto con mi sector vale la crítica". De nuevo ha intentado justificar que lo decía como un "baja los humos que no eres catedrático", pero ha reconocido que lo volvería a hacer: "Y cogeré otro ejemplo si me sale de los cojones".

A partir de ahí ha querido darle la vuelta a la tortilla y ha acusado a sus haters de Twitter de no tener oficio ni beneficio. "Si trabajáseis más y jodiéseis menos... Sois unos putos fracasados", ha dicho, subrayando que estaba sin comer pasadas las cinco de la tarde porque había tenido mucho trabajo, algo que no entendería esa gente que, según él, "vive con papá y mamá y no dan un palo al agua", en alusión a los tuiteros.

