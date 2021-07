La comparación absurda entre los amantes de los animales y los nazis defendida por Elisa Beni

La periodista Elisa Beni ha protagonizado esta semana una de las huidas hacia delante más sonadas de Twitter al enfrentarse a varias personas que decían sentir a sus mascotas "como familia". El detonante de la polémica ha sido una publicación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que hablaba del programa VioPet, que ha atendido este último año a 157 animales de compañía de víctimas de violencia de género.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, explicaba el pasado lunes que un 86% de las mujeres víctimas dicen que sus mascotas también sufren maltrato y el 59% admite no dejar a su agresor porque eso implicaría dejar también a sus animales. Montero destacaba en su tuit este hecho, avalado con datos, y ofrecía el teléfono de contacto del servicio, un recurso más pensado para luchar contra esta lacra:

Muchas mujeres víctimas de violencia machista retrasan el momento de alejarse de su agresor para no dejar a sus animales de compañía. Por ello, #VIOPET se ha hecho cargo de más de 100 animales en el último año.



📞 Si necesitas más información sobre #VIOPET llama al 673 765 330 pic.twitter.com/IROA9zRV1s — Irene Montero (@IreneMontero) July 19, 2021

En mitad de la batalla que ha dividido en dos al feminismo por la llamada Ley Trans, Montero sufre cuestionamientos a diario y esta vez no iba a ser una excepción. Muchas feministas han criticado el programa VioPet y una de ellas ha sido Elisa Beni, tertuliana y columnista para distintos medios de comunicación. Ella no se cree que haya víctimas que no se alejan de sus maltratadores por sus mascotas y por eso cree que, desde el Gobierno, "no se puede ser más frívolo":

En serio??? Las mujeres que tienen tal presión psicológica y tal dependencia malsana no actúan por las mascotas? No se puede ser mas frívolo https://t.co/3i93SQfan8 — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

El tuit de Beni ha causado gran revuelo, pero también ha propiciado las réplicas de personas que han intentado que ella pudiese empatizar y comprender que sí es posible querer a las mascotas hasta ese punto. Una de ellas ha sido la divulgadora Rocío Vidal, más conocida como La Gata de Schrödinger, quien ha explicado que "mi animal es un miembro de mi familia, no podría dejarle con un potencial agresor" y la periodista se ha enzarzado con ella de esta forma:

Puede ser un factor influyente, claro. Mi animal es un miembro de mi familia, no podría dejarle con un potencial agresor.

¿Qué es lo que te molesta tanto? — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 20, 2021

Eres familia de un animal o tienes en tu familia un animal de compañía? — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

La familia es un concepto muy amplio en el que puedo incluir personas y animales. Y yo pongo a mis perros por encima de la mayoría de personas que conozco, faltaría más. — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 20, 2021

Tu misma. Yo no soy familia de animales — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Me parece perfecto. Pero, por eso mismo, no creo que sea lo más acertado extrapolar tu caso al resto de personas. Como te han apuntado, muchas tenemos sensibilidades diferentes, y eso no nos hace "frívolas". — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 20, 2021

Relativizar todo no sirve. Lo frívolo es frívolo de forma objetiva — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Las experiencias no son comunes y absolutas. Muchas mujeres te están contando que sus animales son parte de su familia y esta medida podría ser de utilidad. Por mucho que no lo entiendas, no es de recibo ignorar y despreciar. ¿A quién vamos a escuchar si no es a ellas? — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 20, 2021

De nuevo otras tuiteras han intentado, en vano, que Elisa Beni comprendiese que el recurso no está de más, ahondando en el tema de la familia, pero de nuevo la periodista se cerraba en banda y se aventuraba a juzgar a las víctimas. Eso sí, acababa zanjando con un "yo he estudiado" que la ha convertido en el hazmerreír de Twitter:

Elisa, te equívocas. No es frívolo, es necesario. Si tengo que dejar a mi perro o a mi gata con mi agresor, no me voy de casa. Para mí, son miembros de mi familia. — Ángeles Torres (@angelestorreslo) July 20, 2021

Eso no pasa con una maltratada. Es absurdo. Sois de un frívolo que asusta. El problema no es ese. Entre tu vida y un animal no hay que optar (excepto que estes enajenado) — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

El problema es que tu lo ves como un animal, pero los que lo tenemos los vemos como familia, no son objetos, y probablemente esa maltratada ha recibido mas apoyo de su perro k de nadie, asik no, no va a dejarlo solo a expensas de que le pase algo — lola marla (@LolaMarla) July 20, 2021

No “lo veo”. Es un animal. Entiendo que lo aprecies que te de ternura que lo cuides. Decir que “es tu familia” es pobre intelectual y humanamente. ¿Eres familia de un animal? — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Elisa, no sabes de lo que hablas, esta vez no. — Laura Internauta (@LauraInternauta) July 20, 2021

Lo se perfectísimamente. Yo he estudiado — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Gracias por tu respuesta, pero esto no se estudia, o se sabe o no se sabe y en tu caso es evidente que no es así. — Laura Internauta (@LauraInternauta) July 20, 2021

La dignidad humana de la que derivan los derechos fundamentales, la ontología, etc ¡claro que se estudian se enseñan y se aprenden! — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Lejos de dejar de tuitear sobre el tema o reconocer que, a lo mejor, había juzgado prematuramente, Elisa Beni siguió con sus delirantes réplicas llegando incluso a sacar a colación a Hitler para despreciar el discurso de los dueños de mascotas:

para muchas mujeres y hombres, las mascotas son uno más de la familia. — RedPili🔻 (@RedPili2) July 20, 2021

Son compañía,vale. ¿Familia? Pues si que habéis devaluado la familia — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

En mi casa hay cuatro perros y mi mujer los ama y quiere con locura,son parte de la familia. La persona que no tiene esos sentimientos no lo podrá entender, pero es así. Por cierto,yo no tengo esos sentimientos hacia mis mascotas,pero para mí mujer son parte de la familia. — Calandracas (@Calandracas5) July 20, 2021

Jope, eso habla mucho de vosotros — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Prefiero vivir con una persona que ame a los animales,antes que una sádica que le guste verlos torturas. Por cierto amiga,pásate por una clínica veterinaria y verás la cantidad de personas que tratan a sus mascotas como a miembros de su familia,hay verás lo que afirma Irene. — Calandracas (@Calandracas5) July 20, 2021

Hitler adoraba a sus perros — Elisa Beni (@elisabeni) July 20, 2021

Por todo ello, su nombre se ha convertido en tendencia y ha desatado una oleada de críticas y mofas como estas:

A Elisa Beni solo le falta caerse en un tanque de ácido para convertirse en una supervillana. pic.twitter.com/nxFBru3UBr — Paula Púa (@pppua) July 21, 2021

- Yo: Menuda sed tengo.

- Elisa Beni: Hitler bebía agua. — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) July 21, 2021

Relato con fragmentos de Beni:



Hitler adoraba a sus perros. Lo sé perfectisimamente. Yo he estudiado. Es metafísica, no hace falta estudiar filosofía, lo explica la RAE. Soy humanista ilustrada y he venido a defender la civilización occidental, yo no soy familia de un animal. — Juan Luis Nevado (aka: Perro-Oveja) ❄️ (@jl_nevado) July 21, 2021

Como la gente ve a Hitler / Como Elisa Beni ve a Hitler. pic.twitter.com/oIE1fdE0cb — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) July 21, 2021

entiendo que a Elisa Beni le mordió un perro cuando tenía 5 años pero por favor que deje de hacer el ridículo — - (@todofoba) July 21, 2021

La Beni cuando dices que tu perro es más familia que los primos segundos que ni conoces. pic.twitter.com/ETuDwzFZC6 — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) July 21, 2021

La gente como Elisa Beni antes vivía relativamente blindada detrás de un proceso editorial robusto. Ahora la inmediatez de las redes sociales les da infinitas posibilidades para dinamitar su credibilidad en público. No hay nadie que les pare. — ⧉ (@SeoirseThomais) July 21, 2021

Bueno, pues Beni ya ha llegado al argumento cuñado por excelencia: casarse con perros. pic.twitter.com/dMplWICxT2 — Jesuchrístopher 💅🏼 (@christocasas) July 21, 2021

Vaya huida hacia delante se está pegando la Beni contestando a todos los replies con tal de no admitir que ha dicho una pamplina como mis huevos de gorda. — Ladinszky (@Ladinszky) July 21, 2021

Si esto fuera una peli esta misma noche aparecería mágicamente en la puerta de Elisa Beni un cachorrito de labrador en una cesta, se vería obligada a cuidarlo y aprendería a redescubrir el amor y lo bonito de la vida pero como no es una peli sigue siendo una terfa sin empatía. — Illo (@srdaine) July 21, 2021

Pero no es esta la primera vez que Beni se ha visto envuelta en una polémica en relación con los animales. Ya en 2017 cuestionó la sentencia que decretaba 9 meses de prisión para un hombre acusado de matar un gato en nuestro país.

Sigue los temas que te interesan