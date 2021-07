El vídeo de un gimnasta olímpico que demuestra que lo de las camas "anti sexo" es mentira

A pocos días del pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de Tokio en vez de estar únicamente hablando del estado de forma de los deportistas que se medirán en la cita asiática, de la agenda deportiva que nos espera o de las quinielas en el medallero, uno de los temás más comentados no tiene nada que ver con el deporte, sino con otras de las protagonistas del evento: las camas anti sexo de la Villa Olímpica.

La primera vez que oímos hablar de ellas fue en enero del pasado año 2020, cuando el periódico The Sun anunciaba que el fabricante de las camas las había producido para que no soportasen el peso de tres personas, con la idea de frenar los tríos. La idea, según los medios en aquel momento, pasaba por "evitar situaciones que no tengan que ver con lo deportivo", en referencia a las relaciones sexuales entre atletas, para que "estos no se expongan al coronavirus".

No se sabía, por aquel entonces, que la Covid-19 iba a conseguir el más difícil todavía haciendo que el Comité Olímpico Internacional cancelase los Juegos hasta el año siguiente. Ahora, cuando estamos en el último tramo de la cuenta atrás, las polémicas camas anti sexo han vuelto a los titulares desde que la Villa se abrió el pasado 13 de julio, esta vez incluso hablando directamente de que están hechas de cartón para no poder soportar el peso de dos personas.

La prueba de fuego

En mitad de esta controversia, ha habido quien ha querido comprobar por sí mismo si esto es real o se trata de un bulo más en estos tiempos de fake news. Se trata del gimnasta irlandés Rhys Mcclenaghan, quien se ha lanzado a completar el experimento con mucho humor, una prueba que ha querido grabar y compartir con el mundo a través de su cuenta de Twitter:

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

El gimnasta ha gritado a los cuatro vientos que se trataba de una "noticia falsa" y, de hecho, lo han desmontado también desde Maldito Bulo. Argumentan que la presentación de las camas se realizó mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarase la pandemia y que los propios organizadores de Tokio 2021 han explicado que el motivo por el que se han fabricado con cartón es que se puedan reciclar después.

Según la misma publicación, fue el 24 de septiembre de 2019 cuando el Comité Organizador de los JJOO y la empresa Airweave presentaron la estructura de cartón de la cama, de la que se hicieron eco medios de todo el mundo como el USA Today, en los que se afirmó que "el objetivo de las camas de cartón es garantizar la sostenibilidad de los Juegos", pero ni se menciona el tema del sexo.

