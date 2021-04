El acoso y derribo a Mónica López tras su pregunta sobre el éxito de Ayuso sacada de contexto

A-C-O-J-O-N-A-N-T-E

Me pinchan y no sangro. Vamos a votar lo que entienda la chica del tiempo! Y son estos los que quieren dar lecciones de democracia! Dentro de poco no serán creíbles ni las uvas! Tenemos q parar los pies de todos estos totalitarios. A VOTAR!! Y NO POR CORREO!!