El zasca de un científico a Cavadas tras meter miedo con la vacuna de la Covid en 'El Hormiguero'

Pedro Cavadas Fernández, más conocido como el doctor Cavadas, ha ido a divertirse a El Hormiguero este jueves y, básicamente, ha destrozado la gestión del Gobierno en la pandemia. Él fue una de las pocas personas que lanzaron la voz de alarma antes de que el virus se propagase por nuestro país, pero se le tachó de alarmista y ahora saca pecho: "No me creo que no vieran nada de algo que era tan claro y patente".

Cavadas cargó contra el Ejecutivo y también contra Fernando Simón, aseverando que "no sé quién ha controlado esto, pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal" y añadiendo que "el resultado no solo ha sido malo una vez, sino dos veces". El doctor no ha eludido ninguna de las preguntas de Pablo Motos e incluso se ha lanzado a dejar constancia de otra predicción, esta vez relacionada con la vacuna del coronavirus.

No es nada optimista con el fin de la situación y, en este sentido, confesó que "entiendo que hay que contar mentiras y, aunque no veo el motivo para contarlas, hay una profesión que consiste en eso. Pero yo veo metafísicamente imposible que haya una vacuna testada [en diciembre]". Además, Cavadas advirtió en el programa de Antena 3 que, "habrá que definir quién se la va a tomar porque va a provocar encefalitis. Eso ha pasado con todas las vacunas y luego se han tenido que hacer correcciones".

"Declaraciones irresponsables"

Cavadas, que es cirujano plástico y no virólogo, ahondó en que "para que esté y sea segura y eficaz, antes de un par de años no me lo creo", calculando que "para que vacunemos a 5.000-6.000 millones de personas, otro par de años". Estas declaraciones fueron unas de las que han destacado desde la cuenta de Twitter del programa suavizándolas un poco al obviar la palabra "encefalitis":

Pedro Cavadas nos habla de la posible primera vacuna: “Si queremos algo seguro, mucho tiempo. Si queremos algo pronto, habrá que aceptar que aparecerán efectos adversos” #CavadasEH pic.twitter.com/e46rNh2ZBo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2020

Aun así, el doctor en Neurociencia, Pablo Barrecheguren, no ha podido ocultar su indignación por las palabras de Cavadas, que ha calificado de "irresponsables" porque "lo que está haciendo es especular delante de millones de personas sin saber los datos experimentales y lo hace en una situación donde ya hay mucha gente que desconfía de la vacuna":

Estas declaraciones irresponsables no se deberían permitir en televisión. Lo que está haciendo Cavadas es especular delante de millones de personas sin saber los datos experimentales, y lo hace en una situación donde ya hay mucha gente que desconfía de la vacuna. https://t.co/lAWoZhZBUS — Dr. Pablo Barrecheguren 🧠 (@pjbarrecheguren) October 8, 2020

Miles de tuiteros han aplaudido el zasca del científico a Cavadas y también han sido muy críticos con el cirujano, que nunca ha estado tan cuestionado como en los últimos meses:

Lo mismo te arregla un brazo que sabe de vacunas, qué portento. — Gemma del Caño (@farmagemma) October 9, 2020

Si se pone en lo peor y luego acierta (no siendo él experto ni nada de eso en estos temas)... todo el mundo a sus pies.

Si se equivoca... pues mira qué suerte hemos tenido.

A él nadie le pedirá explicaciones porque no es responsable de nada. — 𝕍𝕖𝕣𝕠 𝔹 (en 🏠) (@verona5ber) October 9, 2020

Es un gran medico... pero también es un gran cuñado. Evidentemente sabe mucho más de medicina que yo, pero hay cosas que no se deben decir alegremente si no estas 100% informado y más en prime time en un programa como ese, con un presentado cuñado tb. — danymedio (@DanyMedio) October 9, 2020

Al final, ni educación en valores, ni ética, ni ná. En los colegios hay que impartir Anticuñología: que todos los críos salgan de la educación básica sabiendo que hablar con autoridad de algo que NO es tu campo es de “cuñados“. A partir de ahí, ya tendríamos ciudadanos decentes. — María (@Airam_mia) October 9, 2020

Es lo que he dicho yo, no es biólogo ni está trabajando en ninguna vacuna. No debería hacer esas afirmaciones. Pero claro, es lo que vende en la TV. — El Señor Oscuro del Có (@SogueroF) October 9, 2020