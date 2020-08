Rosario, la abuela que triunfa con sus consejos ante los irresponsables sin mascarilla

A estas alturas de la película todavía vemos a algún despistado sin mascarilla o, lo que casi es peor, con ella puesta en la barbilla o con la nariz por fuera. Vamos, que el dilema está entre si es que lo hacen porque son incapaces de ponérsela bien o por puro egoísmo. Decantándonos más por esta segunda teoría, conviene recordar una vez más que hay un segmento de la población muy vulnerable al virus: las personas de edad avanzada. Aunque solo sea por ellos, tenemos que tomar precauciones.

Esto es, precisamente, lo que nos recuerda desde su casa de San Vicente de Alcántara, en Badajoz, una señora que se ha ganado el corazón de Twitter. Se llama Rosario y tiene un desparpajo delante de la cámara que ya quisieran muchos. Su nieto, el tuitero Gonzz Monster, es el encargado de grabarla, editar sus vídeos magistralmente y compartirlos en las redes sociales.

La última entrega de la abuela viral está dedicada a las mascarillas, con rapapolvo de Rosario incluido: "¿Sabéis quién no se ha ido de vacaciones? Yo no me he ido ni me pienso ir porque con la que está cayendo... y uno que tampoco se ha ido es el coronavirus. Estoy viendo a gente actuar como si nada hubiese pasado", dice en el vídeo.

"Hasta sirve de bozal"

A Rosario no le cabe en la cabeza que si "antes nos quejábamos porque no teníamos mascarillas" hora que las tenemos no nos las pongamos y hace hincapié en todas aquellas personas que la llevan mal colocada: "¿Qué necesidad tenéis de ir con la mascarilla bajada o en el brazo, cuando lo que realmente necesitamos es algo tan básico como llevarla bien puesta?", se pregunta.

Continúa afirmando que "la mascarilla tiene un sitio único, hasta sirve de bozal si alguno muerde" y, después del ataque de risa, entona el mensaje final: "Acho, póntela".

Mi abuela se pasa por aquí para recordarte que en tu boca está la opción de parar esta situación cuanto antes. Ahora más que nunca debemos ser consecuentes y empáticos con los demás. Si ves a alguien sin mascarilla dile eso de:



ACHO, PÓNTELA 😷💚🤍🖤 pic.twitter.com/m81n14TTfy — Gonzz Monster (@GonzzMonster) August 24, 2020

El vídeo de Rosario y su nieto han recibido el aplauso unánime de Twitter con comentarios como estos:

Muy fan de tu abuela, a ver si llega lejos y quita de enmedio a mucho inluencer plagado de mensajes tóxicos y erróneos.

Un beso a tu abuela, la adoro 💜🌹📚😘 — Lola Montalvo (@Lolamont) August 25, 2020

Por favor que mona 🥰🥰🥰



Solo porque ella lo dice debería llevarla todo el mundo ❤️ — Adriyuyu 🏳️‍🌈 (@Adriyuyu) August 24, 2020

Hacedle caso a la abuela de Extremadura 🥰 — al-bataliūsī 🥭 (@Alsilvame) August 24, 2020

Es fantastica!!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Que pedazo de abuela tienes, achuchala y besala cuando puedas de parte de mi al menos!!😘😘😘 ole la Rosario — LaLou ✨ (@Lourdise41) August 24, 2020

Me la como!!!!! La estaba escuchando hablar y sabía que éramos paisanas. Que extremeña más linda es tu abuela, acho❤❤❤❤ — Rose (@Rosepinkypink) August 27, 2020

Rosario o, mejor dicho, La Rosario (su nombre artístico) empezó a aficionarse a esto de los vídeos el pasado mes de abril en pleno confinamiento y ahora ya tiene hasta un canal de YouTube. Estas sí que son las influencers que nos gustan.