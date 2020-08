Viva Karina, fuera Bosé: el delirante vídeo a favor de la mascarilla que ya ha visto media España

Gran parte de la gente joven que puebla las redes sociales no tiene ni la más remota idea de quién es Karina, pero la cantante jienense de 73 años ha sabido cómo hacerse un hueco en el panorama actual a golpe de temazo viral y todos la aclaman. En este estío tan atípico, en el que ni siquiera ha habido nombramiento oficial de la canción del verano, esta nueva melodía podría postularse para ocupar el primer puesto en el podio y, de paso, promover el uso de las mascarillas.

La canción se fraguó el pasado domingo en la cuenta de Instagram de la cantante, un canal que estrenó hace un año y en el que acumula más de 14.000 seguidores, a los que llama cariñosamente —y haciendo un alarde de modernidad— karinners. Ella suele emplear la red social para compartir su día a día. Lo mismo habla de lo preocupada que está por los rebrotes que hace promoción de su nuevo disco u ofrece algunos consejos.

En esta ocasión sorprendió con una nueva canción para sus "queridos amigos de Instagram". Acompañada a la percusión por el abanico que golpeaba al compás en la mano contraria, Karina empezó a entonar con su inconfundible voz: "Quiero vivir, quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser mar, tal vez una flor. Quisiera saber qué siente un grano de arena".

"Otra vez encerrados no"

Lo que parecía una idílica melodía se tornó en canción protesta en los últimos versos, cuando Karina rompió el tempo para cantar: "Las mascarillas, ponte la mascarilla y guarda la distancia. Nos van a encerrar (no, no, no, no, no quiero). Nos van a encerrar (que no, que no, que no, que no, que no, que no, no quiero). Por favor, por favor, otra vez encerrados, no. Por favor, por favor, otra vez encerrados, no".

Ver esta publicación en Instagram #cancionesimprovisadas #mascarilla #covid_19 #acuidarse #mayores Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial) el 16 Ago, 2020 a las 5:32 PDT

Este gusano musical improvisado por Karina no ha tardado en dar el salto a Twitter, donde le han dado la bienvenida con los brazos abiertos:

Karina siempre en mi equipo. 😘 pic.twitter.com/5wn53i8BKF — Dios (@diostuitero) August 19, 2020

Que Karina sea la que tenga que dar ejemplo en esta sociedad, dice mucho de esta sociedad. — Berlín1969 (@Berlin1969k) August 18, 2020

Lo dicho: más Karina y menos Miguel Bosé es lo que nos hace falta.