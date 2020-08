La increíble destreza del piloto de un helicóptero que apaga un incendio en Extremadura

Verano en España no es solamente sinónimo de playa y sol, también lo es de incendios, por desgracia. Este año no iba a ser distinto y lamentablemente hay efectivos luchando contra las llamas en algunos puntos del país. Una de las herramientas fundamentales de estos equipos son los helicópteros y las avionetas, capaces de empapar las zonas con grandes cantidades de agua.

La pericia de sus pilotos y el riesgo que asumen, al que algunos les ha costado la vida como al que fallecía en Galicia este fin de semana, son dignos del aplauso unánime de todos. El vídeo de un helicóptero recogiendo agua al lado del puente romano de Alcántara, en Cáceres (Extremadura) se ha hecho viral en Twitter por la ejecución de las rápidas maniobras para sofocar un fuego cercano.

En las imágenes se ve cómo desciende al río Tajo sorteando el monumento construido entre los años 103 y 104. Al rozar el agua se endereza con un rápido movimiento y, tras cargar la cuba, el helicóptero vuelve a tomar altura dirigiéndose hacia las llamas para soltar la carga:

Hay que ver como maneja esta gente... pic.twitter.com/0uhyUIQTti — JAVIER CASTRO (@JAVIERCASTRO96) August 9, 2020

El vídeo cuenta con más de 420.000 reproducciones y más de 6.600 retuits, pero aunque se ha compartido este domingo 9 de agosto las imágenes no son actuales. Se corresponden con las labores de extinción de un incendio declarado en la zona en agosto de 2017 a cargo de la compañía Águila 1 del Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura (INFOEX) en la finca municipal de Los Cabezos.

Entre los comentarios al vídeo en Twitter hay quien asegura que por esa maniobra al piloto le abrieron un expediente y a punto estuvo de irse "a la calle". No obstante, desde EL ESPAÑOL no hemos podido verificar este extremo. Lo que sí queda patente en estas otras imágenes es que no se trata de un vuelo corriente como los que estamos acostumbrados a ver a los helicópteros en estas circunstancias: