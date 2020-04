El 'zasca' de Juan y Medio a quienes desprecian las donaciones de Amancio Ortega

Juan y Medio ha estallado contra los que critican las donaciones que ha hecho Amancio Ortega a la Sanidad pública. Lo hacía delante de las cámaras de La tarde aquí y ahora, el programa que presenta en la televisión pública andaluza. Harto, según él, de los "miserables, repugnantes" que rechazan la ayuda del empresario gallego, el presentador lanzó un contundente mensaje que ha divido a las redes sociales y le ha valido un sinfín de insultos.

En su espacio televisión, Juan y Medio emitió las imágenes de varias ambulancias que habían acudido al domicilio de Ortega en A Coruña para hacer sonar sus sirenas por el 84 cumpleaños del dueño de Inditex, para agradecerle su contribución a la lucha contra la pandemia en nuestro país: "Si no fuera por el altruismo, la generosidad de este hombre, no cabe la menor duda de que habría muchas más desgracias que lamentar", ha dicho.

Continuó señalando que "por si a alguien le cabe duda, la posición de cualquier bien nacido es la de ser agradecido. Le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega, la inmensa mayoría de los españoles". En este punto lanzó el reproche: "No, todos no. Hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada. Están en tratamiento, mejorarán".

Juan y Medio zanjó el tema deseando un feliz cumpleaños al empresario y apostillando "Amancio, cómo me molas":

El #zasca de #JuanyMedio a todos los que critican las donaciones de #AmancioOrtega es de los que suenan más allá de nuestras fronteras @LATARDE_RTVA @Evaruizcanalsur pic.twitter.com/hMym4gOYDj — MASPITV (@TVMASPI) March 31, 2020

La Fundación Amancio Ortega ha efectuado compras de material sanitario por valor de más de 63 millones de euros y continúa las gestiones para adquirir todavía más, como indicaban esta semana en un comunicado. Entre los productos que han donado constan 1.450 respiradores, 1 millón de test para detectar el virus, 3 millones de mascarillas y 450 camas hospitalarias, entre otros.

Sin embargo, para los críticos con el empresario esto es más de lo mismo. Una parte de la sociedad española sigue afeándole al empresario que haga "donaciones" pero "siga sin cumplir con sus obligaciones tributarias". También algunos políticos han cargado contra él con la misma munición. Es el caso, por ejemplo, del vicepresidente Pablo Iglesias que el pasado mes de octubre le llamaba "señorito" y censuraba sus "limosnas".

En este contexto no es de extrañar que durante buena parte de este miércoles los que se han sentido aludidos con las palabras de Juan y Medio hayan mantenido su nombre en la lista de tendencias de Twitter para ponerlo a caldo:

Juan y Medio tiene derecho a tener su opinión y a compartirla.

Juan y Medio NO tiene derecho a insultar a los que no coinciden con su opinión y menos desde una televisión pagada con el dinero de todos los andaluces. — ramiroruibal (@ramiroruibal) April 1, 2020

No creo que alguien que se hace llamar "Juan Y Medio" pueda dar lecciones de nada a nadie. — Nomeko (@Nomeko7) April 1, 2020

Sin duda, Juan y Medio es un personaje cuya opinión hay que tener mucho en cuenta. Claro que sí pic.twitter.com/Jv5yhVVPkz — TelEvidente (@EvidenteTele) April 1, 2020

Aquí el único repugnante y miserable es Juan y Medio por aprovechar su puesto para insultar a quien no piensa como el...que asssssco!!! — ♛ SpanishFher ♛ (@SpanishFher) April 1, 2020

Juan y Medio, el estado del bienestar se financia con impuestos, no con caridad.

Tú discurso lo podría haber dicho cualquiera de VOX. — ana aguilar (@trilpea) April 1, 2020

Yo no critico que nadie done lo que le de la gana....

Critico a los gilipollas que solo ven las donaciones y no la evasión fiscal....

Que es precisamente lo que quieren quienes hacen publicas sus donaciones...

Hay que ser muy gilipollas para picar.



Juan y Medio — PaulMacca15 ?¬ワハ? (@Macca15Paul) April 1, 2020

Juan y Medio insulta a quien no ame a Amancio Ortega:

1 Amancio no tributa todo en España, tributa en Holanda, país con beneficios fiscales.

2 Amancio daría miles de puestos d trabajo con fabricas en España no India.

4 Juan y Medio trabaja en CanalSur, dirigido por el trifachito. — Forrets (@ForretsGump) April 1, 2020

Se me remueve el facherío por criticar a Juan y Medio, un señor que vive de reírse de la inocencia y la ignorancia de nuestros mayores haciéndolo pasar por labor social. Pero claro, luego Almodóvar, que ha exportado nuestro cine a todo el mundo, es un titiritero. — Mamut airado ? (@Inefable82) April 1, 2020

Lo ha dicho Juan y Medio.

Me quedo más tranquilo. pic.twitter.com/F4q0sGVyAy — RawLeone (@RawLeone) April 1, 2020

Juan y Medio defiende a Amancio Ortega. Seguramente Bertín Osborne y José Manuel Soto, también. Con esa defensa no hace falta fiscal. — Mamut airado ? (@Inefable82) April 1, 2020

Eso sí, no todo han sido críticas al presentador. De hecho, muchos se han sumado a sus palabras y han querido aplaudirle el zasca:

?￯ᄌマJuan y Medio llama "miserables" y "repugnantes" a quienes critican a Don Amancio Ortega por sus donaciones.



Juan y Medio me representa. — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) April 1, 2020

Juan y Medio llama repugnates y miserables a los que critican a Amancio Ortega



Amén



Impedir a una persona seguir viviendo por tu puñetera ideología es repugnante.



Si fuese la vida de sus hijos la que estuviese en juego, aceptarían la ayuda de Amancio y le besarían los zapatos. — El Sr. Derecha ?￰゚ヌᄌ (@ElSrDerecha) April 1, 2020

He visto que hay progres enfadados por lo que ha dicho #JuanyMedio que sí insulta y tal, pero no les veo quejarse cuando Ferreras, Pastor, Ignacio Escolar o Antonio Maestre insulta a la inteligencia de todos con sus manipulaciones y desinformaciones — Juancarrei91 (@juancarrei91) April 1, 2020

Lo de la izquierda en Twitter es fascinante: pueden soltar toda la mierda sin fundamentos sobre Amancio Ortega o quien sea sin problemas. Eso sí, como le respondan como han hecho Juan y Medio u otros, entonces se indignan. Porque la libertad de expresión solo vale para ellos. — Gamusino Real (@realgamusin) April 1, 2020

Me encanta ver como se retuercen los del?porque Juan y Medio ha dicho lo que pensamos casi todos los españoles.

Grande Juan y Medio pic.twitter.com/m1SxOApsud — Er Tío®️?￰゚ᄂヘ? (@Er_tiodeverdad) April 1, 2020

Si señores, el señor “Juan y Medio” acaba de felicitar a otro señor, Amancio Ortega.



Dice que los que siguen criticando la aportación de este señor, ESTÁN EN TRATAMIENTO, que mejorarán... Jajaja



Grande mi Juan ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ — Jesús Valle García (@9Valle) March 31, 2020

Si señor. Te has quedado corto con los calificativos. Todos tenemos en mente a quienes te refieres... ni merece la pena mencionarlos. — MiCieloEnLaTierra (@MiCieloEnLaTie1) March 31, 2020

Se ha oído hasta en Galapagar — Invader Tabarnian. ¡ Oooooo?￯ᄌマé! (@DavidSe35868081) April 1, 2020

