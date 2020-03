La 'broma' de Susanna Griso a quienes se quedan en casa que ha indignado a medio país

Vaya por delante que Twitter le tiene una especial inquina a Susanna Griso, pero su comentario de este lunes ha llegado en el peor momento. No en vano, después de haber sido trending topic en varias ocasiones por el aluvión de críticas a su programa o a ella misma, la presentadora se despachó a gusto hace algunos meses al asegurar en directo que "el universo de las redes sociales, que es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la madrugada, te acaba afectando a tu trabajo".

Pues bien, cualquiera diría que Griso se ha querido cobrar la venganza con el universo tuitero con un chascarrillo que se ha hecho viral. La conductora de Espejo Público acudía al plató con normalidad a hacer el programa tomando las medidas de prevención estipuladas, tanto ella como sus colaboradores. Así, antes de terminar el programa, en pleno directo, lanzó un zasca monumental a todos los trabajadores que están confinados en sus casas haciendo su faena por Internet.

"Cómo se agradece hoy no teletrabajar. Cómo se agradece. Y lo siento porque el sacrificio de verdad es el que hacen ustedes, en sus casas", dijo Susanna sin poder aguantar la risa. Al abrirse el plano, vemos que no es la única que se ríe a carcajadas: su colaborador también se deja llevar por la risotada. No parecían muy conscientes de que delante de las pantallas hay millones de personas que no pueden salir de sus casas:

Susana Griso se ríe de todos los que estamos confinados en casa mientras ella no. Después de ver cómo animaba a la gente a salir el 8M a manifestarse a pesar del coronavirus ya no sé como me sorprende 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/dnA2rBOrMl — Cthulhu (@Cthulhuloveit) March 16, 2020

El nombre de la presentadora de Antena 3 volvió a ser tendencia minutos después de haberse compartido el vídeo en la red social, llevándose de vuelta los comentarios poco amables de los tuiteros cabreados (con razón):

Estoy con mi familia, compartiendo 57 metros cuadrados para cuatro personas, sin patio y sin salir de casa, teletrabajando para sacar el país adelante, para que venga una inepta como tú, Susana, con ese tono sarcástico a tocar los cojones.



Eres escoria y el hazmerreír de Twitter — Un tío super-normal (@UnTioNormal5) March 16, 2020

Susanna Griso no solo no se disculpa por haber animado a asistir a las concentraciones del 8-M a pesar del coronavirus, sino que encima se ríe de todos los que estamos encerrados en casa.

Qué asco me da esta caradura y cínica.pic.twitter.com/Ld3Gf3b8HJ — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 16, 2020

Esta tia es idiota? ella sabe como se pasa en este encierro, la incertidumbre y el miedo que tenemos todos?... chicos no mireis más los programas de esta gente, un bajón de audiencia y le curamos la risa... un abrazo para todos los afectados y paciencia con los imbéciles... — toc-toc (@LizaThornfield) March 16, 2020

Susana Griso se ríe de todos los que no salimos de casa. Primero lo del 8M y ahora esto. Que vergüenza ajena das. pic.twitter.com/F6FhZBqInd — Pablo CG (@pablocast13) March 16, 2020

No se qué es peor. Sí la Susana Griso, o su palmero descojonandose — FaCthulhu (@CthulhuFa) March 16, 2020

Primero riéndose del coronavirus y pidiendo ir a la manifestación del 8M, después riéndose de la gente que hace cuarentena. Vaya joya Susana Griso. pic.twitter.com/qAwTHIhBH6 — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) March 16, 2020

Susanna Griso: “Como se agradece no teletrabajar. El sacrificio es el que hacen ustedes (jajaj), en sus casas”



Ni puta gracia. pic.twitter.com/Oz2lLt7BG8 — Hugo Manchón (@hugomanchon) March 16, 2020

Así se ríe .@atresmediacom

de toda España. Recuérdalo.



Susana Griso se ríe de todos los que estamos confinados en casa mientras ella no.#YoMeQuedoEnMiCasa



pic.twitter.com/9d9cuPBZIG — borealis ي ن (@aurorab933) March 16, 2020

📣🛑ATENCIÓN !!!

La IMPRESENTABLE de Susana Griso se MOFA de los que estamos CONFINADOS en casa.

📣🛑La misma que animaba para asistir a la manifestación de las RADICALES del 8M

Vete al carajo🔻🔻🔻pic.twitter.com/8JMI14KG68 — Rosa 🇪🇸💪💚 (@Luchadora_Tenaz) March 16, 2020

Pero esta gente de que cojones va? Telita con la Griso y Rubén Amón...



Cuando pase todo esto y os increpen por las calles, no os sorprendáis... pic.twitter.com/eT1VIfLizd — Lágrimas Progres (@LagrimasProgres) March 16, 2020

Por el momento Griso no se ha manifestado para explicarnos el chiste. Quizás lo haga mañana desde su plató mientras el resto seguimos en cuarentena otro día más.

