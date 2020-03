De canguros a recaderos: así se están ayudando los españoles en plena pandemia

El sistema lleva años preparándonos para el individualismo. La comunidad en la que se criaron nuestros padres y abuelos ya no existe o, al menos, ha menguado considerablemente. Todavía queda algo de ella en los pueblos de esa España vaciada que no solemos mirar con demasiado interés o en los barrios populares que viven en un microcosmos. El resto podríamos comer un mes sin sal por no llamar al timbre de nuestro vecino de enfrente.

Si hay algo bueno que ha traído la pandemia, como ocurrió con otros muchos escenarios excepcionales, es que ha fomentado la solidaridad de la gente. No solo la de aquellos que permanecen en Madrid por responsabilidad pudiendo irse a su vivienda vacacional durante la cuarentena —con los peligros que eso conlleva—, los que echan el cierre de su negocio de ocio para no tentar a los fiesteros o todos los que permanecemos en casa lavándonos las manos.

También (y sobre todo) la de los jóvenes que se han dado cuenta de que tenían vecinos. De que no vivían solos en el edificio y de que, quizás, la señora mayor del tercero podría necesitar algo o la pareja del primero no tenga con quién dejar a los niños. Una red solidaria de cuidados que se ha puesto en marcha espontáneamente en todos los rincones del país.

¿Le puedo ayudar?

En el distrito madrileño de Vicálvaro, sin ir más lejos, se han organizado en un grupo de WhatsApp para cuidar niños que ya no tienen colegio, por ejemplo. Pero las redes sociales están dejando testimonio de otras muchas reacciones solidarias que engrandecen a las personas y, por qué no decirlo, hace que nos sintamos orgullosos.

Es el caso de María, que cruzó la frontera del descansillo para preocuparse de una de sus vecinas y se acabó sintiendo cuidada ella:

He ido a preguntarle a mi vecina si necesitaba algo. Es mayor y vive sola.



Me ha contado que ha llamado a la charcutería del barrio para hacer un pedido y ya se lo han llevado. Ha acabado diciéndome que todo lo suyo es mío, que si necesito algo. — María Pérez Laya 🤳🏻 (@MariaPLaya) March 10, 2020

Me ha dicho también que últimamente duerme poco y me escuchan irme muy temprano. Que le da un poco de miedo porque está muy oscuro cuando salgo. ❤️ — María Pérez Laya 🤳🏻 (@MariaPLaya) March 10, 2020

Mi vecina Encarna no sabe que estáis hablando de ella. Hablad bajito, no vayáis a despertarla :) — María Pérez Laya 🤳🏻 (@MariaPLaya) March 10, 2020

Como Encarna se ha hecho un poco famosa, tengo que aclarar que tiene hijos que están pendientes de ella. Pero como vive sola pensé que podría tener miedo o necesitar algo en ese momento. — María Pérez Laya 🤳🏻 (@MariaPLaya) March 11, 2020

En realidad lo he contado porque me ha parecido maravilloso que al final haya sido ella la que me ofreciera ayuda a mi. — María Pérez Laya 🤳🏻 (@MariaPLaya) March 11, 2020

Pero sería genial que gracias a ella pensarais si hay alguien mayor y solo en vuestro edificio y llamarais a su puerta. Guardando la distancia, por supuesto, no les llevemos el maldito virus.



Que rule el #PreguntaATuVecino — María Pérez Laya 🤳🏻 (@MariaPLaya) March 11, 2020

O el de Camila y sus compañeras de piso, que se ofrecían como canguros:

¿Cómo teletrabajan las cajeras de supermercado?



Cuando mis compañeras y yo nos enteramos ayer de que iban a suspender las clases decidimos poner este cartel en el portal, ¿sigues la cadena? pic.twitter.com/M3HcrXisUm — camila (@CamilaPinheyro) March 10, 2020

Incluso La Vecina Rubia ofrecía su visibilidad en Twitter para darle voz a estos jóvenes solidarios:

No sé si esto puede ser útil, pero si sois cuidadores de niños en Madrid o Vitoria y tenéis disponibilidad para estos días y queréis dejar aquí vuestro contacto quizá pueda ser útil para los padres que no sepan dónde dejarlos y no tengan opción a teletrabajo. — La vecina rubia (@lavecinarubia) March 9, 2020

Recordemos que antes de ofrecernos a cuidar niños o hacer algún recado a las personas mayores tendremos que estar seguros de estar sanos y procurar salir lo mínimo indispensable de nuestra casa. Dicho esto, ojalá que la solidaridad entre vecinos dure mucho más tiempo que el coronavirus.

