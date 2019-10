El contundente 'zasca' de Toni Cantó a Irene Montero tras denunciar a una propietaria en Twitter

YO ESTHER ARGERICH Y PROPIETARIA DEL PISO NO QUIERO SUBIR EL ALQUILER UN 30% PORQUE NO QUIERO ALQUILAR EL PISO. LO QUIERO PARA OTRAS FINALIDADES. NO HAY NADA QUE NEGOCIAR. SI PUEDEN PAGAR 1.000 € DE ALQUILER YO CREO QUE PUEDEN ENCONTRAR UNA VIVIENDA BASTANTE DIGNA.