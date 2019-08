"¡Hola, vecino de número!": así nació la moda viral que está cabreando a medio país

Puede que este fin de semana hayas recibido un WhatsApp de un extraño que asegura que eres su "vecino de número". Si todavía no has tenido esa suerte, prepárate, lo más probable es que, a este ritmo, recibas el dichoso mensaje en los próximos días. No hay de qué preocuparse, no se trata de un virus ni de un timo por Internet, es la estúpida moda viral que está triunfando en las redes.

El sistema es sencillo: agregamos a la agenda de nuestro teléfono a los números que coinciden con el nuestro en los ocho primeros dígitos. Esos son nuestros vecinos, a los que iremos clasificando en función de su posición. Por ejemplo, si nuestro número telefónico acaba en 7, la persona que tenga el acabado en 6 será nuestro vecino de abajo y el que lo tenga en ocho, el de arriba. Sí, una genialidad.

Esta dinámica la ha puesto en marcha el cómico JAMS (@jamsito) y su mensaje acumula más de 21.300 retuits. Él no solamente ha agregado a sus "vecinos de número", sino que les ha escrito para presentarse:

Creo que mi vecino de número es un poco lerdo. pic.twitter.com/OR9SAMBRmb — J A M S 🗿 (@jamsito) August 3, 2019

Venga chicos ya estamos más cerca de la primera relación surgida entre vecinos de número pero también de la primera denuncia por acoso. ¿Apostamos a qué pasará primero? — J A M S 🗿 (@jamsito) August 4, 2019

A partir de su tuit, publicado el 3 de agosto, la locura se ha desatado y buena parte de los tuiteros se están dedicando a dar la lata a sus "vecinos de número" para colgar después los pantallazos en la red social. Se ve que para algunas personas el verano no es suficiente.

Las reacciones de estupefacción de los pobres vecinos nos representan a todos, aunque tenemos que decir que está habiendo de todo: desde los que esperaban ese mensaje por haberlo visto en Twitter hasta los que entablan amistad e incluso ligan. Eso sí, los cabreos son mayoritarios:

Maravilloso muchas luces 🤣🤣 pic.twitter.com/vRMmNLa5sp — Jose Duran (@JoseDuranYT) August 3, 2019

Pues el mío es muy educado, pero también un poco hijo de puta. pic.twitter.com/UvmQwsbyur — Samuel Luis (@samueljluist) August 3, 2019

El mio ni se ha preguntado como tenía su número. Tampoco lo ha entendido y me ha bloqueado. pic.twitter.com/lAXFsrHYdp — Revi 🐺♐ (@DanielRevilla97) August 3, 2019

El mío tampoco es muy inteligente pic.twitter.com/c60dYxF6kG — Roberto C. 💥 (@roberc0) August 3, 2019

Cuando tu Vecino de Número no tiene el WhatsApp instalao pic.twitter.com/VxsjZWHODV — Criistian 🗿 (@Criistiian_Z) August 3, 2019

che puede ser que pic.twitter.com/QSmQKnVVIl — devon (@vickiperezz) August 4, 2019

Me ha tocado el mejor vecino de número de todos JAJAJAJA @AlejandroNez3 pic.twitter.com/drTpKkr94f — María Ruíz (@Mariaarg00) August 4, 2019

El mío es súper majo pic.twitter.com/j3VHBAusLV — Miguel (@miguelgila_) August 4, 2019

Jajajaja mi vecino de número mola pic.twitter.com/soS6qAlYkk — Elperroverde.☮ (@Blancaa_29) August 3, 2019

No me esperaba esto de mi vecino de número pic.twitter.com/Yw4kzDyWZA — elon (@offensiveprank) August 5, 2019

Pues mi #VecinoDeNúmero es tan agradable como mis vecinos de casa. pic.twitter.com/EeSRBjE9xW — Yago 야고 (@Yagodl) August 4, 2019

le he hablado a mi vecino de número y no le he caído muy bien que digamos pic.twitter.com/AtlSzVdRuJ — nora (@mensajetuyo) August 3, 2019

que majo mi vecino de número pic.twitter.com/YdvVRNAk37 — peny 🎺 stream all for us (@holdingontoalba) August 4, 2019

Mi vecino de número está loco pic.twitter.com/LcvkqTN3ws — h (@HiroLightx) August 4, 2019

Yo: hola soy tu vecino de numero

Ella : llamándome 14 veces

Yo: Tengo miedo pic.twitter.com/f1QezIu1nM — ismaylaif (@isma_chapanini) August 4, 2019

no me puedo creer que haya ligado con lo del vecino de número pic.twitter.com/cq7og6NQKy — Cardiopatía B (@cardioeliminada) August 3, 2019

Mi vecino de número me estaba esperando y encima está mamadisimo el hp pic.twitter.com/TxWsvi8XcQ — Henry_the_IV (@BoaPillo) August 4, 2019

A mi vecino de número no le ha hecho gracia conocerme xdd pic.twitter.com/pf3RBfJVZL — 🌵 (@mery03x) August 4, 2019

Mi vecino de número empezó siendo re copado y terminó medio mala onda pic.twitter.com/1ViTZHnyub — Nadie (@Gastiguerra_) August 4, 2019

También, eso sí, algunos se han cortado de mandar el mensajito después de ver la fotografía de perfil o los estados de WhatsApp del susodicho vecino o vecina:

q hago le mando un oink jsjsjajs pic.twitter.com/D4rcfOCYCg — devon (@vickiperezz) August 3, 2019

El mío igual te saca una escopeta si lo molestas. pic.twitter.com/j7WpKs5aQC — David Manzano (@davidmr89) August 4, 2019

he hecho lo del vecino de numero pero creo que no le voy a hablar ? pic.twitter.com/4udqgRnyHJ — paradox (@acerealkiller_) August 4, 2019

No obstante, ante tal éxito y no contento con su poder de convocatoria, JAMS ha lanzado un nuevo reto: crear un grupo con todos ellos.

Bueno, va siendo hora de ampliar conceptos:



JUNTA DE VECINOS: Grupo de Whatsapp con los 9 números vecinos.



¡GO GO GO! #vecinodenumero — J A M S 🗿 (@jamsito) August 4, 2019

De momento, no ha trascendido ninguna incidencia grave más allá de los cabreos verbales de la gente a la que este tipo de chorradas no le hacen la más mínima gracia, pero no podemos descartar nada. ¿Cómo reaccionarías tú?

[Más información: La foto mágica que te ha llegado por WhatsApp: ¿cuál es el truco?]