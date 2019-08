"Discriminan si no eres catalán": las peores críticas de los 10 lugares más valorados de España

Verano, tiempo de vacaciones y viajes. De hacer turismo siendo nosotros los guiris fuera de nuestros pueblos y ciudades. Poner rumbo a otros países está muy bien, pero si nuestro tiempo o nuestra economía no nos lo permiten, conocer un poco mejor todo lo que España tiene que ofrecernos es una fantástica opción.

Así que allá vamos, a sumergirnos en la página web de recomendaciones por excelencia: TripAdvisor. Queremos ver qué lugares interesan más a los viajeros que dejan sus valoraciones allí para que el resto podamos estudiar las distintas opciones. Empezando agosto, el podio de los puntos más valorados varía casi a diario, pero nos ayuda a hacernos una composición de lo que más gusta.

Sin embargo, no vamos a poner el foco en aquellos comentarios que nos cuentan las excelencias del lugar, sino que vamos a fijarnos en las puyas más surrealistas que alguien se ha molestado en escribir. Carguen, apunten, ¡fuego!

1 – Plaza de España de Sevilla: "Muy cursi"

Para el 79 % de los viajeros, este emblemático lugar sevillano es excelente, pero para un 1 % de trata de una visita "pésima". ¿Por qué? Lo más criticado por los turistas descontentos es la presencia de vendedores ambulantes. Así, por ejemplo, Fernando apunta que "no es posible caminar tranquilamente sin que te asalte a molestarte una señora con una ramita de romero o un señor con una castañuela a pedirte 30 pavos. Que los aguante el alcalde de Sevilla".

Antonio, por su parte, se queja de la suciedad y el abandono del parque y Anne, una turista norteamericana, dice directamente que es "muy cursi" y que "está bastante lejos de todo y no merece la pena caminar". Olé. Más de 40.000 opiniones, sin embargo, avalan el lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ludovic Samba Besson (@bessonman) el 30 Jul, 2019 a las 1:27 PDT

2 – Sagrada Familia: "Es diabólica"

Frente al 78 % de la gente que ha calificado con la máxima nota a la basílica barcelonesa, de nuevo un 1 % tiene algo que decir en su contra. En general todas las críticas resaltan lo "cara" que es la entrada, pero hay apuntes verdaderamente hilarantes. El de Pedro, por ejemplo, que se queja de las "hordas de turistas" y nos desaconseja su visita. O la de Javier, que dice directamente que es "una castaña" y está "sobrevalorada".

Una turista peruana asegura que "no me pareció nada impresionante, oscura, sin iluminación y todo sucio". Fernando, por su parte, resume su opinión diciendo que es "diabólica", un "lugar siniestro y lleno de soberbia". No obstante, el premio a reseña más destructiva se lo lleva Iñaki, llamándola "mamotreto inacabado": "Es un sacamuchoscuartos para turistas instagramers. Entré obligado y por no negarme al grupo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sunny 🇭🇰🇨🇦🇯🇵 (@milkxjp) el 2 Ago, 2019 a las 7:17 PDT

3 – Casa Batló: "Discriminan por no ser catalanes"

De las casi 50.000 opiniones un 73 % tiene claro que la visita ha valido la pena, pero algunos se sienten estafados. A ese 1 % que la valora como pésima le parece cara, llena de turistas (ellos deben de creerse invisibles, suponemos) y se quejan de que ha estado en obras. A Eduardo, además, le ha parecido fatal que no le diesen una toallita para limpiar los auriculares de la audioguía: "Me dijo la chica que estaban limpios. A parte de mentirosa, para coger una infección...".

Un barcelonés que la ha visitado con amigos finaliza su crítica apelando al arquitecto: "Si Gaudí levantara la cabeza". Marcos directamente sostiene que es "otra fumada": "Es horrible, otra fumada de este tipo. No es arte y al museo de este pirado ni se acerquen, parece la naranja mecánica". Suponemos que el pirado será Gaudí. Finalmente, la opinión estrella: "Discriminan por no ser catalanes". Este "guía acompañante" asegura que solo entran gratis los guías que son de "raza aria y pura catalana" y concluye diciendo que "se pueden meter su catalanidad, su ridícula república y los lazos amarillos por donde amargan los pepinos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila Lucciola (@camilalucciola) el 1 Jun, 2019 a las 1:12 PDT

4 – Fuente Mágica de Montjuïc: "Mejor verla por YouTube"

El 65 % de los visitantes salen encantados de allí, pero otros se quejan de que la música no se oye y, de nuevo, de que está masificada. Además, encontramos reseñas que aseguran que "es una pena que se haya convertido en un símbolo del independentismo". Otras afirman que “no es para tanto” y que resulta "decepcionante": "La música no es clásica sino un conjunto de música mediocre".

Otra opinión anónima sostiene que "no está a la altura" de los espectáculos de fuentes en Las Vegas o Dubái y finalmente un viajero recomienda "verla por YouTube".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vitaly (@vitalyzdtv) el 10 Jun, 2019 a las 12:10 PDT

5 – Paseo de Gracia: "Un infierno de compras"

Algo más de la mitad de los 13.000 viajeros que han dejado su opinión la recomiendan, pero otros se han sentido defraudados con la céntrica calle de la ciudad condal. "Lugar muy caro, muy frecuentado, producto de calidad baja", se puede leer en la primera crítica. Un turista francés asegura que "su bolso y su cartera pueden desaparecer en un segundo" y se queja de la "inseguridad". Otro visitante extranjero lo resume como "un infierno de compras".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de madalina (@maady_7) el 30 Jul, 2019 a las 1:10 PDT

6 – Casa Milá: "Es una casa normal y corriente"

Otra de las joyas de Gaudí en Barcelona tampoco se libra de las críticas. A la cantinela de los precios, algo común en todas las reseñas, se suman varios detalles negativos. A Natalia le ha indignado que el picoteo que contrataron constase de "dos platos pequeños con galletas para 35 personas", mientras que Esther se queja de la lluvia que impidió que visitasen la terraza por seguridad: "Pongo una estrella porque no me deja poner ninguna".

A Alfonso, por su parte, le parece "inadecuado, irrespetuoso y anacrónico" que en la fachada hubiese varias frases "solo en inglés": "Esto es Barcelona, no Nueva York ni Londres". Por último, Paula esperaba más: "Cuando empezamos a bajar los pisos vimos que era una casa normal y corriente de la época: habitaciones, un baño, una cocina… Vamos, no tenía nada especial".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de up (@uppoompat) el 29 Jul, 2019 a las 11:50 PDT

7 – Gran Vía: "Imposible dormir con el calor"

La arteria comercial de Madrid no se libra de las valoraciones negativas en TripAdvisor. Sin embargo, lejos de ser turistas, los que más protestan son sus propios vecinos que se explayan aquí en contra del anterior Gobierno local de Manuela Carmena y su Madrid Central. A las críticas por no poder moverse con el coche y la suciedad, hay que sumarle la de un hombre al que le fue "imposible dormir con el calor" en uno de sus hoteles o la de Milagros, que se queja de que "no hay árboles, solo cemento y cemento".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de QUANG VINH (@quangvinh) el 27 Jul, 2019 a las 11:00 PDT

8 – Plaza Mayor de Madrid: "Vagabundos durmiendo"

Otro de los enclaves más visitados de la capital y donde todo el mundo se para a tomarse, Ana Botella mediante, un relaxing cup of café con leche, acumula críticas principalmente por su "suciedad". También nos dice Iván que está "lleno de guiris" y que los restaurantes son "extremadamente caros y con comida pésima". Otros se quejan de que "hay mucha gente pidiendo": "Muy mal ambiente por la noche, muy descuidado todo y mal olor, muchos vagabundos durmiendo en los portales".

Como colofón final, Javier asegura que es como la "plaza de cualquier pueblo de España": "Suciedad y olor a meado. Clavadas en las terrazas". Pues eso, Madrid pueblo grande.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Renteria (@susanarenteriaoficial) el 1 Ago, 2019 a las 9:32 PDT

9 – Alhambra: "Solo verás ladrillos, los palacios están sin muebles"

¿Alguien podría decir algo malo de la Alhambra? El 83 % coincide es que es un lugar excelente, pero siempre hay quien pone el pero. ¿Por qué? Principalmente, los viajeros se quejan de la "pésima gestión de las entradas" y denuncian varios "timos" por parte de agencias que trabajan allí. Sacando eso, podemos destacar la opinión de una usuaria que critica al "personal apático, de mal humor… (…) Me hicieron sentir tonta, cuando me fui murmuraban a mis espaldas".

Para otro es una "decepción" porque no les dejaron entrar sin DNI y Txomin, entre los más osados, nos avanza que "solo verás ladrillos, los palacios están sin muebles y completamente vacíos". Alain, por su parte, dice que ha visto "sitios mejores": "El gran timo de Granada. (…) Lo de que es una maravilla del mundo no sé de dónde se lo han sacado. Vamos, que para ver cuatro jardines que muchas plazas de pueblos los tienen mejores… (…) Nos fuimos aburridos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alhambra de Granada (@alhambra_oficial) el 25 Jul, 2019 a las 1:19 PDT

10 – Acueducto de Segovia: "Parece de cartón piedra"

Ver este insigne monumento segoviano es gratis, ¿de qué se podrán quejar? Pues de los restaurantes porque, ya se sabe, si vas por allí y eres carnívoro, un cochinillo te tienes que zampar. Así que algunos, como Elena, se quejaban de que los camareros eran "groseros, estaban estresadísimos y no te miran a la cara" y Sebastián de que "son unos estafadores con la gente que visita la ciudad".

Sin embargo, si rebuscamos un poco más hallamos una opinión que bien merece ser el broche de oro a esta artículo: "Parece de cartón piedra, como los decorados malos de las películas antiguas". La mujer piensa que es un monumento "extravalorado" porque, aunque fue una construcción importante en su día, "hoy se ve que está retocada, súper limpiada, mimada y de todo. (…) Al igual que el resto del pueblo, todo está tan arreglado e impoluto que parece de mentira. Gusta ver cosas viejas con un poquito menos de cirugía".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Montes (@nachomontestv) el 20 Jul, 2019 a las 3:56 PDT

Se ve que lo de preservar el patrimonio no le va demasiado a esta mujer.

[Más información: Destapan el chantaje de una bloguera a un restaurante con ayuda de TripAdvisor]