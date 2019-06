Estos son los 12 tipos de padres que desesperan a los pediatras de Urgencias

Que tu hijo no se encuentre bien, sobre todo cuando es todavía muy pequeño y no puede explicar los síntomas, no es plato de buen gusto para nadie. Padres y madres se enfrentan cotidianamente al dilema: ¿será necesario que lo lleve al médico? Aunque algunas situaciones hablan por sí mismas, en otros casos puede que no estemos siendo responsables con el uso del servicio de Urgencias.

Al menos, esto es lo que reclaman muchos profesionales sanitarios, como es el caso del profesor y pediatra de Urgencias, David Andina (@daandina) que pide a los padres más "sentido común" a la hora de plantarse con sus retoños en los hospitales. Para ello, ha ideado una clasificación de tipos de padres que acuden al servicio por motivos cuando menos dudosos.

Su hilo en Twitter, que deja en evidencia las situaciones surrealistas que viven los profesionales a diario, tira de humor para retratar a estos progenitores y ha triunfado acumulando más de 1.500 retuits:

¿Cómo enfadar al médico encargado de la Clasificación en el Servicio de Urgencias Pediátricas de un hospital?



Basado en hechos reales. Para reír, llorar y sobre todo para reflexionar.



Yo: "Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es el motivo para acudir a Urgencias con su hijo?"



Hilo va — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

1) EL HERMANO



Padre/madre: "Es que como hemos traído al hermano porque tiene fiebre pues ya me miráis también a este".



Yo: "¿Pero le ocurre algo?"



P/M: "No... Bueno, sí... Hace una semana tosía por las noches pero ya se le ha pasado". — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

2) El CHEQUEO ANTES DE LAS VACACIONES



P/M: "Es que nos vamos de vacaciones mañana y queremos saber si nos podemos ir tranquilos".



Yo: "¿Pero le pasa algo?"



P/M: "La semana pasada tuvo fiebre un día pero es que como es un viaje de cinco horas queremos saber si es seguro irnos". — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

3) EL DESEMPATE



P/M: "Mire, es que tiene fiebre. Hemos ido a su pediatra y nos ha dicho que parece un cuadro virico. No nos hemos quedado tranquilos y hemos ido al hospital cerca de casa y le han puesto antibiótico. Ahora no sabemos qué hacer, así que a ver que nos decís aquí". — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

4) LA FALSA DERIVACIÓN



P/M: "Hemos ido al pediatra y nos ha dicho que vengamos para hacer una radiografía".



Yo: "¿Me dan el volante?"



P/M: "No nos lo ha dado".



Yo: "Voy a ver en el sistema informático..."



P/M: "En verdad no hemos ido al pediatra pero lleva un mes tosiendo" — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

5) EL QUE NUNCA ENTENDERÉ



P/M: "Es que tiene fiebre desde hace dos días".



Yo: "De acuerdo. ¿Cuándo le han dado a antitérmico para la fiebre por última vez?"



P/M: "Le tocaba el paracetamol hace dos horas pero no se lo he dado para que lo veáis con el pico de fiebre".



Yo: 🤦‍♂️ — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

6) EL QUE SABE MÁS QUE TÚ

P/M: "Se ha dado un golpe en la frente y le ha salido este chichón. Vengo a que le hagáis un TAC".

Yo: "¿Ha vomitado o perdido el conocimiento?"

P/M: "No".

Yo: "Falta explorle pero seguramente no sea necesario el TAC"

P/M: "Pues me voy a otro hospital". — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

7) LE DERIVA UNA CONOCIDA



P/M: "Es que en el parque una madre me ha dicho que mi hijo tiene la cabeza un poco plana y a lo mejor necesita casco".



Yo: "¿Y ha acudido a su Centro de Salud?"



P/M: "No. Es que me ha dicho que es mejor que le vea directamente el neurocirujano". — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

8)EL MALEDUCADO



P/M: "Lleva 3 días con fiebre y he ido todos los días al pediatra y solo le da paracetamol. Es que no tiene ni idea porque la última vez acabo con neumonía. Digo yo que habrá que hacer pruebas o dar antibiótico".



(Spoiler: seguramente ni pruebas ni antibiótico) — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

9) EL "YAQUE"



P/M: "Es que estábamos paseando por El Retiro y ya que estamos por aquí nos hemos acercado a ver si había mucha gente en Urgencias. Como parece que no hay mucho lío pues a ver si le podéis echar un ojo a estos granitos que tiene desde hace tres semanas". — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

10) EL HOMEÓPATA



P/M: "Lleva tosiendo unos días y le estoy dando este jarabe de homeopatía. Desde ayer noto como le cuesta respirar así que le hemos dado Flores de Bach pero parece que en vez de mejorar cada vez le cuesta más respirar..."



(Spoiler: acabo en la UCI) — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

11) EL DOLOR DE OÍDO URGENTE



P/M: "Desde hace una hora le duele el oido".



Yo: "¿Le han dado algo para el dolor?"



P/M: "No. Hemos preferido traerlo a Urgencias directamente."



Yo otra vez 🤦‍♂️: " Vamos a empezar dándole la dosis que le corresponde de Ibuprofeno por su peso." — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

12) EL MÁS TRISTE DE TODOS Y CADA VEZ MÁS FRECUENTE

(Viernes tarde y domingo noche)



P/M: "Soy su padre/madre y vengo a que exploréis al niño antes de entregárselo a la madre/padre para que me hagáis un informe de que se encuentra sano". — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

El pediatra, no obstante, ha aclarado que su voluntad haciendo el hilo es concienciar sobre el uso adecuado de Urgencias y animarnos a pensar las cosas antes de actuar:

PD: No soy partidario de copagos en el sistema público ni medidas similares. Sí soy partidario de la educación sanitaria y de promover un uso racional de las Urgencias. Si te ves reflejado en este hilo, no te preocupes. Pero piensa si es una verdadera urgencia para la próxima. — david andina (@daandina) 19 de junio de 2019

Todo se resume en SENTIDO COMÚN. — david andina (@daandina) 20 de junio de 2019

