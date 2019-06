El disparatado mensaje de una guionista que pide actores negros en 'Chernobyl'

M. C.

Cuando todo parecía indicar que la resaca de Juego de Tronos iba a durar lustros, HBO se sacó de la manga Chernobyl y las conversaciones ahora no dejan de girar en torno a la sorpresa televisiva que ha supuesto esta miniserie basada en la tragedia de la central nuclear ucraniana. Su éxito la ha encumbrado hasta convertirla en la mejor valorada de la historia en IMDb por delante de mitos como Los Soprano o Breaking Bad.

Con todo, aunque la mayoría de las críticas han sido más que positivas, no ha logrado esquivar algunos dardos que han encontrado su eco en las redes sociales. Algunos comentarios tienen incluso cierta lógica apuntando a la necesidad de que se hubiese rodado en el idioma original de la región. Sin embargo, otros suenan tan ridículos como el de la guionista Karla Marie Sweet.

La británica, que ha trabajado para la BBC y Sony Pictures entre otros, se quejó en Twitter de que no hubiese actores racializados no blancos entre el reparto. "Todos los personajes debían ser blancos, como lo eran en la vida real; pero también deberían haber hablado con acento ucraniano y tienen acentos de todas las partes del Reino Unido. Entonces, si tenemos esto en cuenta, ¿por qué no hay personas de color?".

"Hacen como si la gente de color no existiera"

No contenta con su agudísima observación, Sweet insistió cargando contra Craig Mazin: "El creador dijo 'el acento es completamente irrelevante porque las cosas que suceden no necesitan de acentos para ser comunicadas. Pánico, miedo, excitación, preocupación, tristeza... son solo emociones'. ¿Por qué no pueden ser comunicadas igual de bien por gente de color?".

Esto es superarlo todo, una tuitera se queja de que en la serie Chernobyl debería haber más gente de color pic.twitter.com/T9vGLnyyOH — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) 4 de junio de 2019

Concluyó apuntando que "hay muchos actores de color en este país que hubieran estado impresionantes en Chernobyl. Estoy decepcionada al ver que hay otro proyecto de éxito con un casting multitudinario que hace como si la gente de color no existiera".

Críticas a su crítica

Era cuestión de tiempo que su mensaje sorprendiese a los tuiteros que no conseguían explicarse cómo Sweet había pasado por alto que la serie estaba ambientada en Ucrania y que, en aquella época, era poco probable la presencia de personas racializadas en el país. Así que, como viene siendo habitual, han recurrido a la mofa:

En el #MundoProgre la idiotez es parte del día a día, como criticar el pqe la serie de #Chernobyl no incluye actores negros 😶



Obra de @karlamsweet pic.twitter.com/qqdR4E29Am — Rigo (@rigobdlr) 5 de junio de 2019

Se queja @karlamsweet de que en Chernobyl todos los actores son blancos habiendo tan buenos actores de color. Tiene razón. Yo hubiese metido también a un par de trianeros, un pescador de anchoas de Bermeo, la fallera mayor de Valencia y un bailaor flamenco. Será por diversidad. pic.twitter.com/nNtRiiedxy — Díaz Villanueva (@diazvillanueva) 4 de junio de 2019

Ahorrarían en capítulos porque el de Bermeo apagaría el reactor él solo durante la primera media hora. En la segunda media hora trataría de ligarse a la valenciana. Infructuosamente, claro. — Díaz Villanueva (@diazvillanueva) 4 de junio de 2019

Lo estoy viendo, una serie sobre la segunda guerra mundial y Denzel Washington interpretando a Hitler. Seguro que le dan un Oscar. — A Gutiérrez Franco (@AGutierrezFranc) 4 de junio de 2019

Como eres, el se refiere a los liquidadores una vez que han salido del techo del reactor que estarian chamuscados y en lugar de tiznarlos podian haber elegido a actores negros o o marrones es que de color pueden ser rojos, amarillos, verdes, azules ... — josefpm (@josefpm) 4 de junio de 2019

Y el premio al TONTO del día va para: @karlamsweet

la guinosta se queja de que no haya actores negros en la serie de Chernobil

Por cierto, aprovecho este twit para decir que buscamos actores negros y asiaticos para una nueva serie llamada "la España cani". Q no sea por diversidad pic.twitter.com/QXn4bNadZX — Alfonso C (@SexusDr) 4 de junio de 2019

Hay brutos y animales regados por todo el mundo. por ejemplo @karlamsweet con sus comentarios acerca de que no hay actores negros en Chernobyl JAJAJAJAJAJAJAJAJA de verdad no sé si lo hacen por brutalidad y por querer relucir — Freddy (@Freddysolorzano) 5 de junio de 2019

Después de las críticas recibidas desde todos los rincones del planeta, la guionista ha optado por cerrar su perfil de Twitter y ahorrarse las notificaciones por cada mención.

