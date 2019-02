Del 'troleo' al cartel de Arrimadas al bulo eterno de Talegón: lo que te perdiste de la red

El fin de semana es para descansar y para quejarse de los árbitros. Sin embargo, Internet es un seven eleven en el que la gente no se cansa de hacer el ridículo y se tira a la piscina incluso los domingos por la noche. Beatriz Talegón es uno de esas máquinas que no necesitan que las desenchufen para descansar.

Talegón vuelve a caer en 'Operación Palace'

Dicen que el ser humano es el único capaz de caer dos veces en la misma piedra. Beatriz Talegón ha sido capaz de subir el listón: no solo repite, sino que tropieza con una piedra que no existe.

El 23 de febrero de 2014, Jordi Évole estrenó Operación Palace, un falso documental del que cualquiera que prestase un poco de atención o que hubiera visto Operación Luna de William Karell se hubiera dado cuenta de que se trataba de una obra de ficción, especialmente cuando el propio Évole salió a confirmarlo después.

Talegón, en su día, cayó de cuatro patas en la broma:

Ojalá lo que dicen en el documental no lo hubiésemos leído antes en investigaciones SERiAS! Pero sí...Ale, a espabilar que nos toman el pelo — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) February 23, 2014

Desvelado que el 23F no era una farsa rodada por Garci, Beatriz insistió:

Que nos la hayan colado con el docu (a pesar de flipar a ratos), no significa que haya cosas que alucinaremos al saber... — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) February 23, 2014

Bueno, pues parece que he sido la "única" que estaba dudando y casi creyendo lo que ha visto. Me alegro de que nadie de lo haya tragado! — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) February 23, 2014

Cinco años después, al calor del capítulo conmemorativo de Salvados, Talegón ha devuelto ese episodio a la actualidad tuitera, compartiendo una noticia falsa en la que se aseguraba que el rey Juan Carlos fue quien organizó el intento de golpe de estado:

Lo hizo retuiteando a un asesor de asuntos internacionales de Quim Torra, Alex Sarri. El problema es que, efectivamente, el mensaje también era fake news:

No ha "salido a la luz" ningún "documento" sobre que el Rey organizó el 23F



Es un bulo de la web Mediteráneo Digital que se inventa el titular.



Copian un blog de Anasagasti de 2013 que habla de sus recuerdos, no de papeles desclasificados sin pruebas. pic.twitter.com/JSdLOCK6nt — MALDITO BULO (@malditobulo) February 24, 2019

Total, que esta vez tampoco.

El domingo de Arrimadas en Waterloo

El procés de independencia catalán ha sido una sucesión de performances, a cada cual más estrambótica que la anterior, hasta parecer una enorme actuación de arte contemporáneo. Hasta ahora esto se había limitado en gran medida al lado indepe, pero parece que lo de tener el Parlament cerrado ha hecho que la oposición se aburra y haya decidido sumarse al show.

Es la impresión que dio Inés Arrimadas, presentándose en Waterloo con una pancarta en la que decía a Puigdemont que la república no existe. Como Boadella, pero sin ser Boadella.

Y la imagen daba para meme, o para troleo como dice la juventud en las redes, y se podía resumir en esa gran frase de Pantomima Full:

Arrimadas, en su cabeza, debía imaginarse así:

Terelu , la inesperada española en los Óscar

Finalmente, no pudo ser y Madre de Rodrigo Sorogoyen no se llevó la estatuilla al mejor cortometraje al que aspiraba. Pero tuvimos una representación todavía mejor. Fue gracias a Jessica Chastain.

Esta vez no estaba nominada, pero aprovechó su presencia en el Dolby Theatre para recomendar Lorena, la serie sobre Lorena Bobbit, la mujer que saltó a la fama por cortarle el pene a su marido en 1993.

Pero lo importante no es eso, sino el gif que usaba:

Efectivamente, Terelu Campos comiéndose un churro. No sabemos exactamente qué relación vio la actriz entre el gif y la historia de Bobbit, aunque se puede imaginar.

Jessica Chastain ha usado en Instagram un gif de Terelu Campos comiéndose un churro. ME VOY DE LA PUTA VIDA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/BDNF7CfmfB — WONDER ARAN💚💜 (@tzantzi) February 24, 2019

Y es que después de este crossover, Los Vengadores pueden quedarse en su casa:

JESSICA CHASTAIN y TERELU CAMPOS sí que son el crossover más ambicioso de la historia https://t.co/WYyNdLrETf pic.twitter.com/mC3bHkNOG2 — eCartelera cine (@ecartelera) February 25, 2019

Viendo el salto de Terelu a EEUU, algunos ya especulan con qué puede hacer a partir de ahora. Quedan muchos gif de la presentadora por explotar:

