Esta boda jerezana puede ser la más friki del año

Las bodas "diferentes" se nos han ido tanto de las manos que ya empiezan a ser las típicas y, las de toda la vida, las raras. Querer una ceremonia y un banquete lo más personalizados posible tiene sus riesgos. Y es que, a lo mejor, dentro de 20 años uno no tiene los mismos gustos que ahora y puede llegar a verse francamente ridículo con el paso del tiempo en un día tan especial.

No sabemos si esto le ocurrirá a la pareja que se ha casado este pasado fin de semana en Jerez de la Frontera, pero de momento las imágenes de la boda se han hecho virales. Pasillo de espadas en alto y sintonía, de sobras conocida, de la mítica serie Juego de Tronos. Así entraban en su boda Anabel y Antonio, caracterizados como Khaleesi y el Rey de los Siete Reinos, dos personajes de la famosa ficción de HBO.

El toque cañí, eso sí, lo han puesto los "olés" de sus familiares y amigos, que participaron en la ambientación metidísimos en sus papeles. "Larga vida al rey y a la reina. Levantaos y alzad las copas", se puede escuchar de boca de una de las invitadas en el vídeo que ha publicado Jerez Televisión, que puede verse completo en este enlace:

Otra reconocía que "siempre aposté por este amor y porque este fin llegaría". Todo muy épico, vamos. Después de una celebración por todo lo alto, el culmen de la boda llegaba al final, cuando los recién casados abandonaban el banquete acompañados de sus invitados portando velas.

"Me encanta ser diferente"

Estos dos seguidores de Juego de Tronos no se arrepienten de su decisión ni mucho menos. De hecho, la novia, escribía en el Facebook de la televisión jerezana animando a todo el mundo a que hagan su propia boda especial: "os invito a ser diferentes y a ser felices de la manera que queráis serlo, sin importaros la opinión ajena".

Aseguró Anabel que "me encanta ser diferente porque todos somos de una manera u otra y nos reprimimos por el qué dirán", explicando que "lo hice porque soy fan de la serie, porque me gusta salirme del tiesto y porque me da la gana". Acabó agradeciendo a sus invitados su presencia en "uno de los mejores días de mi vida".