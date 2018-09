Este baile de un abuelo y nieta es mejor que el de Billy Elliot

M. C.

Quien tiene un abuelo tiene un tesoro. Crecer junto a estas personas bondadosas y sabias, que darían su vida por sus nietos sin dudarlo, es una suerte de la que hay que ser consciente antes de que sea demasiado tarde. Sin duda, los protagonistas de esta historia son el ejemplo de que la diferencia de edad no está reñida con el disfrute mutuo y el cariño.

Son Bill Jones, de 72 años, y su nieta Maeve, de tan solo 10. Ambos se han convertido en la sensación de YouTube al protagonizar un vídeo en el que se les ve bailando una coreografía de claqué a dúo que nos ha enamorado. Pero, ojo, no se trata de un arranque espontáneo, los dos han estado acudiendo a clases semanales durante un mes y medio antes de hacer la demostración y meterse a medio mundo en el bolsillo.

La niña contaba a un canal de televisión de Boston -7 News Boston-, la ciudad estadounidense en la que viven, que todo surgió cuando su madre le contó "que mi abuelo amaba el baile, así que le pregunté si quería hacer un dueto conmigo de claqué y aceptó de inmediato", explicó.

Un abuelo orgulloso

Jones admitió que "me sentí muy orgulloso de hacerlo y me quedé sorprendido con la respuesta. Espero que podamos hacerlo de nuevo otra vez", apuntando que "probablemente no hay muchos abuelos que bailen claqué en el mundo”. El vídeo lleva más de 171.000 reproducciones.