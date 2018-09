El misterio de la mujer que se durmió con 32 años y se despertó con 15

La historia de Naomi Jacobs es digna de película. Cuando sonó su despertador un jueves de abril de 2008 se levantó en su cama de Manchester y no reconocía su habitación. A sus 32 años pensó que tenía 15 años de nuevo. Todo a su alrededor era ajeno. Tenía amnesia y nadie sabía por qué.

La historia la recoge la BBC, a la que Naomi relataba que "me acuerdo que lo primero que vi fueron las cortinas y no las reconocí y luego todo en el cuarto... el armario, la cama en la que estaba acostada... miré mi cuerpo y tenía un pijama puesto que nunca había visto. Todo era ajeno".

Asustada, saltó de la cama y se miró en el espejo. Se vio avejentada. Habló y no reconoció su propia voz. "Pensaba que tenía 15 años. Todos mis sentidos, todas mis emociones eran las de una chica de 15 años de edad. Y creía que era 1992".

Ella había perdido 17 años de memoria en una sola noche. No recordaba la historia del mundo ni el auge de la tecnología, pero su mayor desafío consistió en descubrir que tenía un niño de 10 años llamado Leo.

"¿A qué hora te acuestas?"

"Durante las primeras 24 horas, en realidad no podía comprender el hecho de que tenía un hijo, aunque me dijeron que sí, y lo vi y me maravilló. Estaba anonadada viendo esa versión en miniatura de mí saliendo de un salón de clase, con una enorme sonrisa, y lo único que pude hacer fue quedarme mirándolo", asegura.

No le dijo al pequeño lo que estaba sucediendo y trató de disimular, pero le tuvo que preguntar a qué hora se acostaba ese primer día y el pequeño se lo tomó a risa. A sus 15 años mentales descubrir que era madre soltera, en paro y estudiando psicología no le pareció el mejor plan del mundo.

Ella había soñado con ser escritora y vivir en una gran casa, así que empezó a investigar qué es lo que había sucedido para llegar a este punto. "Era muy crítica con mi yo adulto, no entendía cómo había terminado así. Era en parte devastador y en parte confuso. No quería estar en esa situación. No quería estar en esa casa. No quería estar en esa vida", reconoce.

Su yo adulto VS su yo adolescente

"Durante el período que sufrí de amnesia la yo adolescente estaba a cargo. La adulta era una extraña que había construido una vida que me era muy ajena", explica. Naomi decidió analizar qué había pasado durante todos estos años e intentar enmendar su vida.

Cuenta que acudió a un doctor que no creyó lo que le había sucedido, así que tuvo que buscarse la vida junto a su hermana Simone y su amiga Katie. Ellas cayeron en la cuenta de que Naomi escribía diarios que tenían que estar en algún rincón de la casa almacenados. Dieron con ellos bajo la cama y empezó a leerlos.

Naomí descubrió una verdad que no le gustaba. Su yo del pasado se había drogado y tenía un trastorno bipolar: "fumaba mucha hierba y luego, antes de la amnesia, tuve una crisis. Me estaba metiendo mucha cocaína. Así que sí, definitivamente tenía problemas de adicción. Fue humillante. Nunca imaginé como adolescente que esa sería mi vida. Estaba devastada. No podía creer que así era como había elegido lidiar con la realidad".

Naomi con 15 años

También se enteró de que había logrado, en parte, su sueño. Tener un negocio de éxito y su propia casa, pero todo lo perdió a causa de las drogas. Después de vivir un tiempo en Grecia regresó y "estaba sin hogar y en bancarrota. Había sido diagnosticada en ese momento con trastorno bipolar. Así que sí, fue una época devastadora".

Descubrir los motivos

Entre la vergüenza que le produjo saber todo eso de ella misma, Naomi también descubrió que había sufrido abusos sexuales cuando tenía 6 años. "Cuando llegué a esos diarios fue cuando empecé a entender realmente bien que había una herida profundamente arraigada".

"Creo que al principio me quedé paralizada y luego, completamente aniquilada por el impacto". Ahora solo quedaba averiguar por qué no recordaba nada de los últimos 17 años de su vida. ¿Qué le pasó cuando tenía 15 años?

"Hubo mucho estrés. Mi unidad familiar se había derrumbado. Mi padrastro se había ido. Mi relación con mi madre se fracturó", resume. Ella y su madre, que tenía problemas con el alcohol, habían tenido una fuerte discusión en esa época. Naomi había tratado de suicidarse.

Volver al presente

Un día escuchó una canción y se reconoció a sí misma, embarazada, escuchándola en un bar. Su hermana se lo confirmó. Fue la primera de muchas pequeñas cosas que le ayudaron a recobrar su vida: "un sabor, un sonido, una canción, un aroma".

Tres meses después de haber perdido la memoria Naomi volvió a despertarse rara. Había viajado al futuro y era ella, con sus 32 años. Retomó su vida y empezó a cambiar aquello que no le gustaba. Se reconcilió con su madre y ahora "una de mis amigas más cercanas".

El diagnóstico

Pasarían tres años hasta que un psiquiatra pudo explicar lo que había sucedido. "Le conté todo lo que había sucedido. Bueno, casi toda la historia de mi vida. Se fue e investigó mucho y habló con sus colegas, y todos coincidieron en que tenía algo llamado amnesia disociativa".

Se trata de un tipo de amnesia muy raro, no es fisiológica sino causada por estar sometida a un estrés severo. Recibir el diagnóstico le hizo sentir "un alivio profundo" y dar una explicación a todo lo que había pasado.