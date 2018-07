El reto viral que se ha transformado para despertar conciencias

Fue a finales del pasado mes de junio cuando conocimos un nuevo reto viral que se había apoderado de las redes sociales, el What The Fluff Challenge. Esta vez los protagonistas se acompañaban de sus perros para realizar sus vídeos y no tenía, como en otro tipo de modas populares, un objetivo temeroso o vulgar, sino humorístico.

Consistía en ponerse de frente al perro, taparse con una sábana y dejarla caer desapareciendo de la escena y dejando incrédulos a los canes que, en su mayoría, comenzaban a buscar a sus dueños desesperados. Ahora una marca de comida para mascotas ha decidido transforma el reto y darle un mensaje social.

Así, la empresa mexicana Ganador, ha colgado en sus redes sociales un vídeo en el que un chico y su perro están en el bosque y el primero coge la manta, la deja caer y desaparece. Lo que pasa es que el dueño se va para siempre dejando a su perro abandonado, que lo busca agónicamente por todos los rincones:

Ganador® no podía quedarse atrás en el #WhatTheFluffChallenge. ¡Tienes que ver lo que pasó! 👇 pic.twitter.com/a0ezOVqfxJ — Ganador Croqueta (@GanadorCroqueta) 7 de xullo de 2018

Se trata de una campaña que aboga por la tenencia responsable de mascotas para luchar contra el abandono, una lacra que se incrementa en los períodos vacaciones. Lo cierto es que el vídeo ha tenido una gran acogida en las redes, donde muchos usuarios han confesado que les había hecho soltar alguna que otra lágrima.

"Existen millones de perros que siguen buscando a sus amos y no los encuentran", dice el spot que ya han visto miles de personas.