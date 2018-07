Pedro Sánchez tuitea en catalán y abre las puertas del Infierno

Cuando quieres publicar algo en varios idiomas en redes sociales tienes un problema. Si tienes un perfil como página en Facebook, tienes la opción de configurar el mensaje en distintos idiomas según la ubicación o incluso del idioma en el que tengan configurado la red social cada usuario -es decir, que el mismo mensaje aparezca en español para quienes hayan escogido como su idioma y en inglés para quienes lo tengan configurado así-. Otras redes sociales obligan a realizar auténticas piruetas.

Una de ellas es Twitter, que lleva años siendo un dolor de muelas para los community managers. Muchas empresas se decantan por tener una cuenta por cada lenguaje, pero eso solo es útil si realmente vas a hacer uso intensivo de esa cuenta. Algunas celebridades cuyo mercado es nacional e internacional han optado muchas veces por publicar todos sus mensajes en distintos idiomas. Un buen ejemplo es el futbolista Cesc Fàbregas, que durante muchos años publicó todos sus tuits tres veces: en castellano, catalán e inglés. Algo que, por cierto, quedaba muy feo en su timeline.

Lo de Cataluña es algo muy polémico y que de un tiempo a esta parte saca lo peor de algunos. La reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra era tan esperada como temida por muchos, ante la posibilidad de que el presidente tuviera que ceder demasiado en pago por el apoyo recibido por los independentistas catalanes en la moción de censura que le llevó a la Moncloa.

En este contexto, en su pretensión de destensar las relaciones con la Generalitat y acercarse a esos dos millones de catalanes que no quieren ser españoles, Pedro Sánchez ha publicado el siguiente tuit en catalán:

Una crisi política requereix una solució política. Aquesta reunió és un punt d'arrencada constructiu per a la normalització de les relacions. pic.twitter.com/l60yTYPjVr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de julio de 2018

Lo cierto es que unos segundos antes había publicado exactamente el mismo mensaje, pero en castellano:

Una crisis política requiere de una solución política. Esta reunión es un punto de arranque constructivo para la normalización de las relaciones. pic.twitter.com/VquAwJZCSV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de julio de 2018

Desde la cuenta de la Moncloa, además de retuitear los dos mensajes de Sánchez, han publicado un segundo mensaje también duplicado en castellano y catalán:

Más de dos horas de reunión, cordial y correcta, entre los dos presidentes. Este es un primer paso. Ahora hay que recorrer juntos el camino. pic.twitter.com/O9CiXqfY4k — La Moncloa (@desdelamoncloa) 9 de julio de 2018

Més de dues hores de reunió, cordial i correcta, entre els dos presidents. Aquest és un primer pas. Ara cal recórrer junts el camí. pic.twitter.com/sxyaT2A75g — La Moncloa (@desdelamoncloa) 9 de julio de 2018

La reacción, en Twitter, ha sido de todo menos mesurada:

Sr Sánchez a que viene ahora hablar en catalán. El idioma oficial de España es el español no lo arrincone que ya lo hacen suficiente en Cataluña y alguna otra CCAA. No se negocia con los que sólo hablan de autodeterminación se les suspende la autonomía. Fuera CCAA — Dori (@DoriTimiraosTri) 9 de julio de 2018

Habla en Español soplapollas que para eso eres presidente de todos los españoles subnormal — Antonio Sánchez C's (@TienesTipex) 9 de julio de 2018

Habla es Español, te diriges ha Españoles. — Juan Tenorio 🤟 (@JuanTen19333483) 9 de julio de 2018

Hable usted en el lenguaje de los españoles que usted representa por favor — Javier Díaz Colmenar (@JavierDColmenar) 9 de julio de 2018

HABLE EN ESPAÑOL COÑOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. POR SI NO SE HA ENTERADO EL IDIOMA OFICIAL DE ESPAÑA ES EL ESPAÑOL Y LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES NO TIENEN POR QUÉ SABER CATALÁN !!!!!!!!!!!! SOPLAGAITAS — lua (@hrufyerinfuvrgn) 9 de julio de 2018

Estamos en España, Pedro, que nos enteramos todos. O es que ya la has vendido??? — Juanjo Ávila (@juanjoavila76) 9 de julio de 2018

Ahora el presidente de España decide que no va a hablar para todos los españoles... enhorabuena @sanchezcastejon, no se puede hacer peor en menos tiempo. Okupa, convoca elecciones! — RockChild 🇪🇸 (@RockChildRock) 9 de julio de 2018

Aunque también hay quien ha defendido la publicación multilingüe del socialista, si bien han sido pocos con respecto a las críticas:

De verdad la gente está en enferma, no soy catalán y entiendo el tweet perfectamente, además el tweet anterior es en castellano. — Polis (@edw9217) 9 de julio de 2018

Y también hay quien ha optado por tomárselo a broma, que al fin y al cabo esto es Twitter (y España):

¿Qué hace escribiendo en catalán? Estamos en España y en España se escribe en castellano o mediante GIFS graciosos. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 9 de julio de 2018

El catalán es un idioma tan español como el viejo castellano -al menos por ahora, habrá que esperar a ver si un día hacen una declaración de independencia que no sea simbólica, de esas que te declaras independiente pero no quitas la bandera del Palau de la Generalitat-, por lo que no estaría mal que su uso en un tuit por parte del presidente se recibiera con un poco más de normalidad y con menos fuego en los teclados.

Como tampoco estaría mal que la Generalitat tuviera una cuenta en castellano, lengua que usan habitualmente la mitad de sus gobernados, por cierto.