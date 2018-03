Encuentra la marihuana de su hijo y su rotunda respuesta en vídeo se hace viral

El ritual para poner la colada es bastante simple, aunque la experiencia nos ha enseñado que no vale con coger la ropa y depositarla dentro de la lavadora. Si no queremos sorpresas, conviene revisar si nos hemos olvidado algo en los bolsillos.

José Zuniga estaba en plena tarea cuando descubrió un extraño bote en el pantalón de su hijo Danny. Su hallazgo se tornó en cabreo al abrir el recipiente y encontrarse con marihuana en su interior.

El joven estaba en la escuela, pero el hombre no quiso esperar a que regresase a casa y decidió grabar un vídeo para echarle la bronca que se ha vuelto viral. “Danny, estoy poniendo tu ropa a lavar. Si encuentro algo que no me gusta lo tiro”, advierte.

"Lo hago por tu bien"

Es entonces cuando Zuniga presenta el bote a cámara para después tomar el camino al aseo de la casa. Allí, diciéndole a su hijo que en su casa no entran drogas, vació la marihuana en el WC y tiró de la cadena.

Al tiempo, el hombre le explica a su hijo que lo hace por su bien, que es porque lo quiere. El vídeo, que cuenta con más de 300.000 visualizaciones, concluye con la droga colándose por el retrete. ¿Qué habrá pasado cuando Danny llegó a casa?