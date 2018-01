La semana en memes: Scooby Soraya Edition

Esta semana nos ha sorprendido con un nuevo look de la super-vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Un nuevo peinado y unas gafas que le han dado un look muy original... aunque me suena de algo, espera...

Soraya Sáenz de Santamaria está mutando en Vilma de Scooby Doo. pic.twitter.com/gv8d2ymPx7 — Quique Peinado (@quiquepeinado) 18 de enero de 2018

Y es que lo vintage está de moda, y nada mejor para apelar a los votantes jóvenes que recordarles su infancia y así evitar que huyan en masa a ciudadanos.

O quizá se haya basado en otro personaje...

Soraya es Austin Powers gordo pic.twitter.com/ezEN0TCyKo — Jose Parnaso (@JoseParnaso) 15 de enero de 2018

Aunque también han aparecido teorías de la conspiración. ¿Y si fuese Puigdemont disfrazado? En la práctica Soraya es presidenta en funciones de la Generalitat, igual ha sido poseída por el espíritu del belga...

Todo sea por mejorar su perfil de Tinder:

¿Cómo crees que sería la descripción de Soraya en su perfil de Tinder? pic.twitter.com/lIn1JJTqBR — VICE España (@VICESPAIN) 18 de enero de 2018

Aunque, volviendo a Puigdemont, esta semana hay quien ha ideado una nueva y loquísima forma de hacer la revolución: ponerse caretas del President en el Exili:

Todo en la semana en la que comienza a configurarse la nueva y prometedora nueva temporada de House of Catalonia con la constitución del Parlament, en la que Catalunya en comú ha permitido que los independentistas tengan mayoría en la mesa:

Identifica en el siguiente tuit a los votantes de Podemos y la posición de Ada Colau y Pablo Iglesias respecto a la independencia de Cataluña. pic.twitter.com/rQsZz2fPbm — nogaret🧣 (@nogaret) 18 de enero de 2018

Y ha ocurrido con algunas ausencias notables entre los detenidos y los turistas belgas que se han negado a dimitir para que corra la lista:

Todavía no has reunido suficientes tokens para desbloquear a estos diputados. pic.twitter.com/L11v1a0cEF — Rule (@que_rule) 17 de enero de 2018

Con un nuevo Presidente del Parlament que, además de estar buenorro, ha hecho desaparecer la República con una simple actualización de perfil.

El presidente cambió de perfil... y desapareció la República. pic.twitter.com/sowzduyspH — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 17 de enero de 2018

Pero claro, en la República Cuántica de Catalunya todos están acostumbrados a cambios súbitos:

Tú en las Redes Sociales. pic.twitter.com/JDVf4lTElQ — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) 17 de enero de 2018

Todo con la salsa de la condena del Caso Palau, en la que Convergencia ha salido un poco salpicada. Pero claro, es cosa de Convergencia, el PDcat no tiene nada que ver en esto:

Si lo de Cataluña es así como loco, en California no se andan cortos, y un coche apareció estrellado contra la segunda planta de un edificio. ¿Cómo ocurrió?

-¿Cariño, te falta mucho para llegar?-Lo que tarde en aparcar.-Pues aparca en un segundo y ven. pic.twitter.com/Tsm0Bh4AMa — Agente Craich (@ACraich) 15 de enero de 2018

No nos podemos olvidar tampoco de la muerte de Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries. Y hay algún político que la ha sentido profundamente, aunque no le pillase en su momento.

Y hay quien se ha pasado cuatro pueblos con el titular de la noticia:

Aunque para zombie el profesor de matemáticas de Celia Villalobos, que salió a arreglar ella solita todo el problema de las pensiones, que recomendó a los jóvenes ahorrar dos euros al mes para su pensión. Claro que eso son 24€ al mes, con lo que suponiendo que alguien trabaje 70 años (así, siendo muy ¿optimista?), dejará unos ahorros d 1640€. Si a eso le añadimos la inflación...

Y claro, muchos no han podido evitar recordar las imágenes de Celia Villalobos trabajando bien duro:

Celia Villalobos dice que va a trabajar hasta los 80, a esto lo llama trabajo, aquí la vemos dándolo todo. pic.twitter.com/27CUCwRb80 — javi (@escarvasopas) 16 de enero de 2018

Dice Celia Villalobos que hay pensionistas que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando, porque son unos vagos. No como ella, que está toda la vida trabajando muy duro... pic.twitter.com/EPtvgufXWy — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 16 de enero de 2018

Estos son los pensionistas que le gustan a Celia Villalobos: pic.twitter.com/32S31BaAKC — Dmg 💛 (@nenasub2) 16 de enero de 2018

Una semana en el que el CM de Correos se ha ganado su pensión:

Hola Pau, somos el SAC de Correos y desde aquí podemos ayudarte, pero por favor, utiliza un lenguaje más gentil. Gracias! — CorreosAtiende (@CorreosAtiende) 16 de enero de 2018

Pau, no prestamos el servicio que nos solicitas. Un saludo — CorreosAtiende (@CorreosAtiende) 16 de enero de 2018

Y no podemos olvidarnos de que esta semana hemos conocido la verdadera historia de cómo Saturno devoró a sus hijos:

Este es su contestador. Tiene >2< mensajes nuevos:PI-¿Saturno?Aquí la óptica, ya puede pasarse a recoger sus gafas.PI-¿Saturno?Le llamo de la guardería, estamos un poco extrañados porque hoy ha dejado un bocata de mortadela en la puerta y se ha marchado, ¿dónde está su hijo? pic.twitter.com/IO5lpduZNe — Aitor I. Eraña 2018 Edition (@AitorIErana) 18 de enero de 2018

Un drama durísimo.