5 portadas de Interviú que nos hubiera gustado ver

Este lunes nos sorprendía la noticia del cierre de las revistas Interviú y Tiempo, dos de las cabeceras del Grupo Zeta, tanto sus ediciones en papel como sus plataformas digitales. Explica la empresa que el motivo no es otro que “la imposibilidad de sostener las importantes pérdidas generadas por ambas”. Está claro que con tantos reportajes de calidad en la red ya no había razones para comprar Interviú.

Según Zeta las pérdidas se cifran en siete millones de euros en los últimos cinco años, al tiempo que la difusión de ejemplares cayó en el mismo perídoso un 65 %. Todavía sin saber qué ocurrirá con sus empleados, la cuenta de Twitter de la revista anunciaba un despido masivo.

La empresa anuncia su intención de cerrar esta revista y de despedir a todos sus trabajadores tras 42 años en los kioscos — interviú (@interviu) 08 xaneiro 2018

Eso sí, no se perdía la ocasión de, segundos después, de anunciar su calendario. Hay que hacer caja mientras se está vivo.

Décadas de portadas históricas y miradas furtivas en los quioscos

Interviú vio la luz en la primavera de 1976, abrazando la libertad llegada tras la muerte de Franco, y se convirtió en un referente en periodismo de investigación y exclusivas. Pero, si por algo pasará a la historia es por sus portadas repletas de mujeres semidesnudas, esa era su auténtica seña de identidad. Ya sabéis, esas que siempre hacía que se escapase una miradita cuando ibais a comprar la Revista Historia.

Son todas las que están, pero no están todas las que son. Hay algunas portadas que Interviú no ha tenido a bien brindarnos y que sí nos hubiera gustado ver, así que hemos cogido al becario de diseño y le hemos tenido encerrado en una sala oscura con un cable que le daba calambres cada 15 segundos* hasta que nos ha hecho esta particular selección:

La portada para quienes "la compraban por los reportajes"

El desnudo de la Duquesa de Alba

María Lapiedra, como nunca la habíamos visto

Toda la verdad sobre el desnudo masculino más famoso

Joaquín Sabina siempre se mereció una portada

Muchas famosas, pero nada como la fantasía del barrio...

*Advertencia legal: partes de este texto pueden ser ficción. Ningún becario ha sufrido daños en la elaboración de este artículo.