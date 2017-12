La Nochevieja siempre puede ir a peor, estas fotos lo prueban

Llega la Nochevieja, el momento del año que está más abocado al desenfreno. Cenas tan atiborradas de alimentos que bien podrían ser la última, costumbres ancestrales que se mezclan con las más modernas, el alcohol circulando como si no hubiese mañana... Y claro, luego pasa lo que pasa: terminan saliendo fotos que más valdría esconder para siempre. Pero no, sobreviven.

Todos tenemos alguna foto de Nochevieja y Año Nuevo que desearíamos esconder. Porque resulta inevitable pasarse con las copas de Cava, atragantarse con las uvas o hacer el idiota con el cotillón. Y hemos rebuscado entre las peores fotos de fin de año para encontrar algunos ejemplos a evitar. Riámonos mientras podamos, que quizá el lunes seremos nosotros los protagonistas.

Hay que dar un primer beso a quien sea

Cheezburger

La tradición de estrenar el año besando a alguien es un dolor de cabeza para los solteros y para los más tímidos. ¿Que no has conseguido pareja para la última/primera noche del año? Pues nada, siempre está el perro.

Sonríe a la cámara

foto-cerveza Imgur

Llevar algo de líquido en la mano y prestar atención a otra cosa termina desencadenando el desastre. Y no solo para uno mismo, también para la persona que tienes al lado. No olvidará esa noche, no. Él tampoco.

El primer "photobomb" del año

Diebenow

Todo preparado para la primera foto del año. Cámara en su trípode, poses ensayadas, cotillón a juego, sonrisa... Suena el pitido de la cuenta atrás y justo se pone el perro delante. Sin morreos de por medio, eso sí.

"Que yo voy bien, agente..."

KN3

Las borracheras de Año Nuevo no pueden faltar a la fiesta, a menudo son el vehículo de diversión. Amaneceres que nos despiertan tirados en el suelo, casas destrozadas a la mañana siguiente y fotos de los excesos de Año Nuevo. Qué pacientes llegan a ser los policías...

El cuadro de los excesos

ano-nuevo-manchester Daily Mail

Esta foto tomada en Manchester durante el Año Nuevo de 2016 es todo un ejemplo de hasta dónde puede desfasar una fiesta. Solo hay que fijarse en la perfecta composición de los elementos. Policías a la derecha, mujeres perjudicadas en primer plano, curiosos al fondo... Y un hombre tumbado en el asfalto como en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

La típica foto comiendo las uvas

El Viajero

A pesar de que los móviles suelen estar apagados durante las doce uvas y sus cuartos siempre hay alguien que se encarga de inmortalizar el momento. Las risas que se contagian al ver que otro se atragantó con la cuarta campanada, por ejemplo; también una instantánea con todos abriendo la boca para dar bocado.

Borracheras de los años 40

Mashable

Quizá pienses que los excesos con el alcohol son más habituales en nuestra época, pero no: las borracheras de mediados del siglo pasado también eran épicas. Nos lo demuestra Mashable con una recopilación de imágenes en blanco y negro espectacular. Para que luego digan nuestros abuelos que no sabemos beber.