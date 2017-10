Los estados independientes más efímeros de la Historia

Asistimos a un momento histórico en España con un toma y daca entre el Govern catalán y el Gobierno español. No vamos a explicar el follón que hay montado porque tampoco nos compete en la Jungla, pero sí que nos quedaremos con esos segundos épicos en los que la Autonomía fue un país por declaración unilateral. El "sí pero no" de Puigdemont ha levantado cientos de memes en las redes sociales, como ya destacamos ayer, pero ahora nos centraremos en esos instantes que mediaron entre la declaración de Independencia y la apertura del diálogo.

Fueron unos segundos en vilo, momentos para la memoria de unos acontecimientos que se encuentran actualmente definiendo nuestro futuro. Igual que definieron el futuro de muchos otros territorios con aspiración de separarse de sus respectivos países. ¿Han existido naciones tan efímeras como la de Cataluña? Y tanto: la separación unilateral es casi tan antigua como la concepción de país.

Imagen de la Wikipedia con la "República de los 8 segundos"

Cataluña

No, no hablamos de la proclamación "en diferido" de ayer, sino de la declaración de Independencia de 1934. Cataluña se independizó unilateralmente de la Segunda República Española. No estuvo reconocida por la Comunidad Internacional, pero sí duró bastante más que la de ayer: 9 horas.

3 años antes Cataluña se independizaba de España cuando se estaba formalizando la Segunda República, en el 14 de abril de 1931. Esta vez dio para bastante más: tres días.

Crimea

Esta península del mar negro ha estado históricamente muy disputada entre los imperios turco y ruso. Anexionada y autoproclamada independiente en diversas ocasiones, quedó unida a Rusia a principios del siglo XX para después pasar a la Ucrania postsoviética tras la ruptura de la Unión. Crimea se independizó en 1992 y en el 2014, las dos de Ucrania. En ambas ocasiones su auto proclamado país duró un día y no fue reconocido internacionalmente.

Galicia

Galicia Confidencial

Así es, los gallegos también se independizaron de España en su momento. Corría el año 1931 y soplaban vientos de cambio que traerían a la Segunda República. Dos meses antes Cataluña se independizaba; mientras, en Galicia, el movimiento Nacionalista Galego estaba en plena ebullición. Tras un mitin en Santiago por unas reivindicaciones obreras, se proclamó la 1 República Galega. Duró 1 día.

Puerto Rico

Salvando las lógicas distancias, tanto temporales como históricas, la independencia de Puerto Rico podría representar cierto paralelismo con la actual de Cataluña. La colonia española declaró unilateralmente su independencia en 1868. Fue la culminación de una revuelta contra el reinado de Isabel II que terminó sofocada por el ejército español. Puerto Rico fue independiente un día. Tras los incidentes, España acordó un mayor nivel de autonomía para la colonia.