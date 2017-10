¿Se ha echado atrás Artur Mas?

El sueño húmedo de todos los no independentistas se ha hecho realidad esta tarde cuando han aparecido unas declaraciones en el Financial Times donde el President Artur Mas decía que a Catalunya todavía le "...faltan unas cuantas cosas que todavía no tenemos...".

Sin embargo, en Twitter, no son pocos que ejerciendo su libre derecho a entender lo que les da la gana, han celebrado las declaraciones del ex-President. ¿De qué manera? Pues entendiendo lo que ha dicho como un paso atrás.

Artur Mas diciendo que en realidad Catalunya no quería la portabilidad, sino una oferta mejor. — Alberto Cabello (@pixelillo) 6 de octubre de 2017

Periodista: ¿Cataluña está preparada para la Independencia? Artur Mas: pic.twitter.com/UluqcJM5yI — Said (@saitoel) 6 de octubre de 2017

Artur Mas, el Financial Times y el desmentido. pic.twitter.com/M3XWqaVOgw — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) 6 de octubre de 2017

Artur Mas insulta al 100,80% del censo. — Mercutio (@Mercutio_M) 6 de octubre de 2017

Como podemos ver, a más de uno estas declaraciones de Artur Mas le han parecido reveladoras. Los hay, incluso, que celebran y se ríen con las declaraciones.

Artur Mas le dice hoy al Financial Times que no es momento de independencia. Que alguien me diga a quién hay que pagar en esta comedia — El DiSputado® (@NoSoyLaGente) 6 de octubre de 2017

Artur Mas, el padre de la Criatura, se raja. Repliegue ya manifiesto del separatismo. Ahora es cuando hay que avanzar, no relajarse. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) 6 de octubre de 2017

Carcajadas en la redacción con la última astracanada independentista, ahora de Artur Mas: "Cataluña no está preparada para la independencia" — Luis Ángel Sanz (@Luis_Angel_Sanz) 6 de octubre de 2017

Sin embargo, hay gente que recordaba esas declaraciones.

Pero esto no es nuevo.Siempre lo ha dicho.Por eso en su "ley" habían previsto 6 meses d un proceso constituyente. Organismos, constitución.. — Fútbol sin mentiras (@agtorres10) 6 de octubre de 2017

¿Será posible? Sí, lo es. De hecho una simple búsqueda en Google del texto "artur mas infraestructuras" nos devuelve un interesante artículo de El Confidencial donde admite que "...ese plan no se podrá implementar si no tenemos las competencias traspasadas, pero debemos estar preparados por si hubiera una desconexión legal con el Estado y debamos garantizar el funcionamiento de todas estas estructuras estratégicas."

Así que es cierto, Artur Mas viene diciendo desde hace, por lo menos, dos años que sin las competencias en áreas básicas no se puede tener una estructura de país en condiciones. Imagino que lo único que ha cambiado de 2015 a 2017 es que el 1 de octubre se ha celebrado. Porque su discurso sigue siendo el mismo.