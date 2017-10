¿Está pidiendo el PP un referéndum?

No puede ser. No doy crédito a lo que ven mis ojos. ¿Está el PP de Madrid pidiendo un referéndum? No me estoy inventando nada y, si no me crees, echa un vistazo al siguiente tuit.

🔴 Carmena cierra para siempre el tráfico en La Gran Vía. ¿A ti te ha preguntado? #CarmenaAtascaMadrid pic.twitter.com/Yf7VWGZiXA — PP Comunidad Madrid (@ppmadrid) 4 de octubre de 2017

Cegados por la rabia que tienen contra Manuela Carmena y todo lo que haga o diga, desde la cuenta oficial de Twitter del PP de Madrid han criticado el anuncio de la decisión, porque todavía no se ha llevado a cabo, con la pregunta ¿A ti te han preguntado? Dando por hecho que no lo habían hecho. Pero el caso es que sí.

Resulta que sí que han preguntado: pic.twitter.com/zeKvSmSBsK — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 4 de octubre de 2017

En la imagen se puede ver una captura de un formulario que estuvo activo en la web del ayuntamiento en febrero de este año y en el que los ciudadanos de Madrid pudieron votar sobre la Gran Vía. De hecho, la web aún está activa.

No es la primera vez

De todos modos no es la primera vez que en el PP se habla de referéndum, no como ahora que parece una palabra tabú. En mayo de 2006 Mariano Rajoy pidió en las cortes un referéndum sobre Catalunya al entonces presidente Zapatero.

"Esta es la voz de los ciudadanos. Es muy fácil escucharla y conviene hacerlo"2006 Rajoy pedía un referéndum en toda España por Estatut pic.twitter.com/chiBt7vAeH — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 1 de octubre de 2017

Yo creo que ya va siendo hora de que el PP acepte la realidad y hagan referendums para todo, porque parece que lo llevan en el ADN.