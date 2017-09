FreePiolin: tratan de esconder a Piolín del barco policial (sin mucho éxito)

Parece que a alguien no le ha sentado muy bien que el barco que cobija a los policías enviados a Cataluña se convirtiera en el cachondeo de las redes sociales, por lo que decidió poner diligente solución ante tamaño problema. O, al menos, lo intentó, porque lograrlo...

Para quien no lo sepa, la semana pasada llegaron al puerto tres barcos en los que se alojan los refuerzos policiales, uno de los cuales llamó especialmente la atención por estar decorado con las figuras de Piolín, Silvestre y otros personajes de la familia animada de Warner. No sería exactamente lo que uno espera de la máquina represora de un malvado estado.

Como no podía ser de otra manera, Twitter se fijó en el orgulloso navío y lo convirtió en objeto de chistes y memes. Alguien decidió que eso no podía ser así y tomó la decisión de ocultar a Piolín y sus amigos. Como no podía ser de otra manera en esta enorme parodia que está siendo el referéndum del 1 de octubre, el viento voló algunas de las lonas el sábado por la noche, según explica La Vanguardia, ocultando solo parte de la escena.

Suponemos que la idea era lograr que se dejase de hablar del Moby Dada -el barco en cuestión- pero lo que se logró fue todo lo contrario, convirtiéndolo de nuevo en trending topic en un ejemplo de libro del efecto Streisand.

El destino susurró al guerrero:"¿Y si tapamos los dibujos? "Y el guerrero devolvió el susurro:"Enga" #FreePiolin pic.twitter.com/v6aAzSkYYK — MelOso Polar (@MelOsoPolar) 24 de septiembre de 2017

El PP es un chapuzas tapando cosas, da igual que sea Piolin que corrupción. #FreePiolin pic.twitter.com/od65PIAO8K — Dios (@Sr_Dios) 24 de septiembre de 2017

Pájaros que se tapan y pájaros que se pueden enseñar con el PP. #FreePiolin pic.twitter.com/Mvov7mApRC — Javier Durán (@tortondo) 24 de septiembre de 2017

No solo los simpsons predicen. En la peli de Mortadelo y Filemón ya predijeron lo de los polis en el barco #FreePiolin pic.twitter.com/Bd8tifMn2j — Dani Gimeno (@DanGimeno) 24 de septiembre de 2017

El PACMA debe dar una respuesta contundente al Gobierno tras lo que le ha hecho a Piolín. #FreePiolin — Arezno (@Arezno) 25 de septiembre de 2017