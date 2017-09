'El procés: The Movie': un tuitero propone el reparto a Hollywood

Hollywood no está pasando por su momento más creativo, y casi todos los grandes estrenos son remakes, reboots o secuelas de franquicias asentadas. Si necesitan una buena película, solo necesitan echar un ojo a Cataluña.

Un tuitero, @kuestmaster, ha querido meterse a productor y ha propuesto un completo reparto para esta, según él, trilogía. Lo cierto es que no ha reparado en gastos y no sabemos de donde se sacaría el presupuesto para pagar tanto caché ¿quizá del 3%?

Hollywood està tardant massa a fer una trilogia de The Process™. Així que m'he proposat fer el casting per ajudar-los. Here we go. — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

"Hollywood está tardando demasiado en hacer una trilogía de The Process™, así que me he propuesto ayudarlos. Here we go". Empezamos con el héroe de la independencia, Carles Puigdemont -"quien deberá guiar a los buenos a la libertad"-, quizá la elección más polémica: Tom Cruise. Que no se parece mucho, pero si lo caracterizaron como Austin Powers...

Tom Cruise és Carles Puigdemont. L'heroi. El que ha de guiar els bons a la llibertat. pic.twitter.com/EHeOOa7maM — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Jodie Foster como Carme Forcadell y Russell Crowe como Oriol Junqueras. Pero el Russell Crowe de ahora, bien fondoncete, no el de Gladiator.

L'acompanyaran Jodie Foster com a Carme Forcadell i Russell Crowe com Oriol Junqueras. pic.twitter.com/Vs7UhJe8fo — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Jason Statham como Raül Romeva, que toda trilogía que se precie tiene que tener persecuciones en coche y castañas como panes.

També hi serà Jason Statham com a Raül Romeva, s'encarregarà de les escenes d'acció pic.twitter.com/LnAaC8O2Qw — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Danny de Vito como Jordi Puyol -suponemos que Frank Oz y la marioneta de Yoda están muy ocupados con nuevos proyectos de Star Wars-, y Josh Brolin como Artur Mas.

Tindràn un paper secundari però important Danny de Vito com a Jordi Pujol i Josh Brolin com a Artur Mas. Els pares del processisme. pic.twitter.com/ScUAOlqIRY — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

John Travolta sería un David Fernàndez bailón, mientras que Evangeline Lilly sería Anna Gabriel. Aquí la ironía ha pasado directamente al sarcasmo.

Els outsiders del Team Procés. John Travolta com a David Fernàndez i Evangeline Lilly com a Anna Gabriel. pic.twitter.com/cfBRHnOpwm — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

A Christopher Walken le bastó una escena de Pulp Fiction para robar el espectáculo y podría repetir en esta ocasión con un pequeño papel como la diputada de la CUP Eulàlia Reguant.

Amb la inestimable col·laboració de Christopher Walken com a Eulàlia Reguant. pic.twitter.com/XZfVLK02tU — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Dos actores jóvenes darían vida a Ada Colau y Pablo Iglesias: Lena Dunham y Shia LaBeuf.

I ara els equidistants, no se sabrà mai si et pots fiar d'ells. Lena Dunham com Ada Colau i Shia Labeouf com a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/rSREqOHBcy — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Pasamos a los malos: Mel Gibson sería Rajoy y Kathy Bates Soraya Sáez De Santamaría.

Tots ells s'enfrontaran a l'imperi de la llei. Capitanejats per Mel Gibson com Mariano Rajoy i Kathy Bates com Soraya Saéz de Santamaria. pic.twitter.com/MHqyUaaoVo — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

No podía ser de otra manera, Zaparero sería Mr Bean y Kevin Spacey volvería a los thrillers políticos como Miquel Iceta, muy distinto a Frank Underwood.

Els ajudaran Rowan Atkinson com a Zapatero i Kevin Spacey com Miquel Iceta. pic.twitter.com/rw8D4yzmhA — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Vince Vaughn sería García Albiol y Alicia Vikander como Inés Arrimadas, aunque esperemos que esta vez no se pasen alargando su cuello con Photoshop. Y el incontrolable Charlie Sheen daría vida a Albert Rivera, en una poco velada referencia a su supuesta y mil veces negada afición a Narcos.

Desde Catalunya comptaràn amb Vince Vaughn com a Garcia Albiol i Alicia Vikander com a Inés Arrimadas. pic.twitter.com/sBDr51nP7s — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Sense oblidar a Charlie Sheen com a Albert Rivera. pic.twitter.com/WisERHFamN — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

El personaje de moda, el Mayor Trapero, no podía faltar, interpretado por George Clooney. Seguro que sabe decir "vale, pues molt bé, pues adiós" con mucho encanto.

Amb aparició estelar de George Clooney com el Major Trapero. pic.twitter.com/AY4m0tqRd5 — Kuest (@Kuestmaster) 19 de septiembre de 2017

Y narrado por el periodista Jordi Basté, que sería Nicolas Cage. Porque ninguna película está completa sin Nicolas Cage.

Y nosotros añadimos una propuesta para la dirección: los hermanos Joel y Ethan Coen haciendo un revival de El Gran Lebowski.