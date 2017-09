La cagona loca anda suelta en Colorado Springs

Hay cosas que tan sólo pasan en los EE.UU. o al menos no al menos no tienen el decoro de no informar de ello. Ya sabemos que allí, y ahora aquí también, cualquier cosa es noticiable y, mientras se hable de algo, siempre es bueno sacar contenido.

En este caso, sin embargo, la noticia es bastante original ya que, según Gazette.com, hay una persona en Colorado Springs que defeca en el jardín de la familia Budde desde hace casi dos meses. Durante este tiempo lo ha hecho por lo menos una vez a la semana y la policía ha nombrado a la sospechosa como la "cagona loca" (The mad pooper).

Todo empezó hace siete semanas cuando los hijos de Cathy Budde pillaron in fraganti a la corredora haciendo sus deposiciones en el jardín de la casa familiar. Como es lógico, la chica le preguntó si de verdad estaba cagando en su jardín y la corredora tan sólo le contestó "Sí, lo siento".

La cagona loca

Desde entonces este incidente se ha repetido cada semana y la familia ha puesto en conocimiento de las autoridades la situación para que tomen cartas en el asunto. De hecho, la noticia ha llegado a las cadenas locales que han aprovechado para difundir una foto con la esperanza de poder localizar a la cagona loca y capturarla.