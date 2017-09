Floor is lava, versión extrema: nada que envidiar a Hollywood

Escena de The Floor is Lava

El vídeo que vas a ver a continuación es uno de esos que te dejan con la boca abierta. Y no es solo por la superproducción, que también, sino por llevar a un extremo tan increíble una idea tan sencilla. El juego se llama the floor is lava, que traducido sería el suelo es lava.

Recuerdo que creciendo en Galicia, nosotros jugábamos a eso de camino al colegio aunque lo llamábamos de otra manera, "revelo chapapote". Porque allí, al menos en A Costa da Morte, el chapapote ya era famoso antes del Prestige.

Volviendo al vídeo, es gratificante, e incluso asombroso, poder ver un trabajo tan bien hecho. Aunque no es nada nuevo para estos chicos que ya tienen experiencia haciendo sketches para YouTube. De hecho, un vistazo rápido a sus vídeos nos descubre pequeñas joyas como el trailer de "Dog Wick" (una parodia de John Wick) o el divertido corto lleno de acción "London Brawling", del que el propio Guy Ritchie estaría celoso.

Así que ya sabes, si tienes algo de tiempo libre para matar durante este fin de semana lo mejor que puedes hacer es entrar en el canal de RocketJump y ver sus vídeos. Seguro que no te vas a arrepentir.