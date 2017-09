Calvin Klein saca un jersey que son sólo mangas, y lo vende muy caro

La marca Calvin Klein ha creído oportuno sacar un jersey que son sólo mangas. Sí, sí, como lo oyes. Algún diseñador ha pensado: "voy a sacar unas mangas en la nueva línea de otoño/invierno". Luego un jefe de diseñadores le ha dicho: "me parece una idea genial". Y finalmente un jefe de producto les ha gritado: "estupendo, lo quiero para mañana. Ahora vamos a celebrarlo".

Y según podemos leer en Mashable, el producto debe tener bastante salida porque a día de hoy se encuentra agotado en la única tienda en la que se vende. Y, a pesar de lo que pueda parecer, el sentido común aquí no tiene cabida porque el precio no es precisamente asequible. 1.810 eurazos cuesta "esto". Yo ya...

Detalle del jersey transparente con mangas

De acuerdo, si nos fijamos bien no es tan solo un conjunto de dos mangas, hay tela en medio que las mantiene unidas, pero ¡es tela transparente! No sé si preferiría que no hubiese nada, en serio. Al menos podrías llevar una sola y doblar el brazo simulando que lo tienes en cabestrillo. Pero así no hay manera de escapar.

Lo que no puedo parar de preguntarme desde que he visto esto es qué pasaría si lo combinase con un chaleco. Quedaría algo así como lo del montaje. Me sigue pareciendo inútil, aún me entraría frío por los hombros.