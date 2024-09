El asador de Sevilla que más visitan los famosos: "Lo bonito es que repiten y se hacen clientes habituales"

Salir a comer en busca de una buena pieza de carne es una de las prácticas más realizadas por todos aquellos que poseen un buen paladar. Las pautas son claras, el producto es el protagonista. Aunque del mismo modo lo es la ejecución.

No es necesario visitar la capital de la ciudad para disfrutar de una buena carne, ya sea de vaca, cerdo o buey. El Aljarafe ofrece un amplio abanico de opciones donde poder probar un bocado de estas sabrosas comidas. Salteras, Bollullos, Umbrete o Bormujos son municipios donde, entre otros, la carne es el elemento estrella en sus restaurantes.

Sin embargo, hay una localidad de la comarca que destaca sobre el resto por el hecho de incluir al restaurante de carnes más conocido del momento. Se trata de Castilleja de la Cuesta. A unos diez minutos del centro de la ciudad, este pueblo acoge a Bodega Aljarafe, el "sueño" hecho realidad de Antonio Vázquez Silva, su propietario.

Hoy en día, el restaurante puede presumir de dar de comer a muchas de las caras más conocidad de la ciudad. Toreros, futbolistas, cantantes o actores visitan la casa de Antonio para disfrutar de su cocina. Dani Ceballos, Alejandro Talavante, Joaquín Sánchez, Sergio Ramos, Quevedo y Antonio de la Torre son solo algunos ejemplos. Aunque las cosas no fueron siempre así de fáciles.

¿Cúando y cómo nace Bodega Aljarafe?

El restaurante se abre el 28 de diciembre de 2007, día de los Santos Inocentes, por eso me gusta decir que fue una "inocentada". A los 27 años estuve un mes con un amigo en Galicia y me enamoró el tema de las carnes. Hablé con mi padre y me ofreció lo que quedaba de la pasada Bodega Vázquez Gaviño que teníamos donde hoy está AireSur. Yo le dije "este es el sitio de mi asador, tiene todo lo que quiero: buen acceso a la autovía, buen aparcamiento y buena ubicación con Ikea como punto de referencia".

Antonio Vázquez, dueño de Bodega Aljarafe (Sevilla) E.E

¿Cuándo despegó?

Los dos primeros años se comieron todos los ahorros de once años trabajados. En torno a 30.000 euros. Se vendían dos cervezas al día. Mi padre me decía "Antonio, tienes un sueño y la constancia hace riqueza, tienes derecho a trabajar, no a descansar". A base del trabajo la gente poco a poco fue viniendo, se fue corriendo la voz.

¿Por qué es único?

Es diferente a todos, ni el mejor ni el peor, pero tampoco uno mas. El trato es personalizado para que el cliente se encuentre mejor que en su casa y la ejecución de la carne es distinta a todo lo que se había hecho hasta el momento. Tengo experiencias con personas como el youtuber Cenando con Pablo o futbolistas de cualquier punto del mundo que están acostumbrados a comer en los mejores sitios. Cuando llegan aquí siempre la frase es la misma: "Yo esto no lo he comido en mi vida". Desde el producto, la maduración o el corte no tiene nada que ver con lo demás.

¿Cómo ha conseguido innovar?

A base de tropiezos, de hacer carnes de muchas maneras diferentes, equivocarme y que el cliente se quejara. El cliente ha sido el que me ha enseñado y el que me ha hecho evolucionar a lo que hoy es Bodega Aljarafe. La idea es llegar al máximo sabor de la carne sin que esté enturbiada por los olores y sabores de la leña o de la brasa. Se pretende mantener el producto lo más puro posible con unos requisitos que me reservo para mí.

¿Por qué son especiales las carnes?

Intento trabajar solo con un proveedor y trato que la transparencia sea lo principal. El ganadero, al yo volcarme con él al 100%, me tiene como imagen a nivel nacional. Tiene animales de añadas muy viejas con razas solo de Rubia Gallega y Minhota de las cuales se matan pocas al año. A un negocio pequeño como este sí puede abastecerlo. Si fuera más grande no podría por el hecho de que no existen tantos ejemplares con estas características.

Bodega Aljarafe (Sevilla) E.E

¿Cómo son las opiniones?

O lo amas o lo odias. Hay gente a la que no le gusta porque siguen buscando el sabor de la carne tradicional con sabor a leña o carbón y hay gente que lo ama porque buscan el sabor del producto.

¿Sus objetivos a futuro?

Me han ofrecido muchos proyectos, pero el negocio es tan personal y es tal la necesidad de que yo esté presente que si hiciera franquicia prostituiría mi restaurante, el cual tengo por amor a esta profesión.

Los famosos

¿Quién fue el primero?

A partir del tercer año empezaron a venir toreros, cantantes o actores. Fue de un día para otro. Todo gracias a aguantar las malas rachas y también debo agradecer a los proveedores que siempre confiaron en mí y por ello sigo fiel con ellos ahora que las cosas van bien.

Antonio Vázquez con Antonio de la Torre en Bodega Aljarafe (Sevilla) E.E

¿Por qué los famosos eligen Bodega Aljarafe?

Lo más bonito no es que venga el famoso, sino que puede venir un famoso o un padre de familia. Es fundamental que repitan y ahí esta la satisfaccion. Toreros vienen todos, no hay ninguno que no nos conozca. Cantantes desde Saiko, que es cliente habitual o Quevedo, del que soy amigo. JC Reyes, venía cuando nadie lo conocía y se levanta las veces que hagan falta para echarse fotos sin poner una mala cara, al igual que Joaquín Sánchez. Yo no vendo la experiencia como los Estrella Michelín, donde el índice de repetición es de un 4 o 5 por ciento. Aquí lo mágico es que la gente sigue viniendo. De cada 10 clientes, 8 o 9 se hacen habituales.

Antonio Vázquez con Sergio Ramos y Suso Fernández en Bodega Aljarafe (Sevilla) E.E

¿Cómo se ve el día de mañana?

Mi mayor satisfacción es hacer feliz a la gente. Un negocio lo haces en cien años y lo rompes en uno, nunca se puede descuidar. Por lo que el día de mañana me veo cuidando y mimando este negocio.