El peluquero de las estrellas de Betis y Sevilla: "Le cobro 12 euros a los jugadores, lo mismo que a un vecino"

Víctor Romero, propietario de la barbería Tijeras de Triana, en Triana (Sevilla), se ha convertido en los últimos años en el peluquero de los futbolistas de la ciudad, tanto de Real Betis como de Sevilla FC. Se ha dado a conocer, además de por la calidad de sus cortes, por redes sociales - sobre todo en Instagram, donde ya cuenta con más de 15.000 seguidores -.

Casi a diario una foto de Víctor con algún jugador sorprende a los aficionados de ambos equipos. Y es que, con la dificultad de que béticos y sevillistas coincidan en algo, la barbería de Víctor supone el punto de encuentro entre la mayoría de futbolistas de los dos eternos rivales de la capital hispalense.

La barbería se ha convertido ya en un múseo de camisetas y botas que los jugadores regalan a Víctor en señal de agradecimiento y cariño a Tijeras de Triana, ya que algunos han llegado a fraguar una amistad con el trianero.

Tijeras de Triana, que hace las veces de 'confesionario' en mercados de fichajes y de mesa de debate en semanas de derbi, es una de las barberías más famosas de Sevilla.

¿Cómo empezó lo de pelar a futbolistas?

El primer jugador fue Álvaro Cejudo, con el que coincidí en la cantera del Betis, donde jugué dos años. En cuanto al Sevilla, fue a través de mis hermanos, uno jugó en la cantera y otro estuvo trabajando como readaptador. El primero coincidió con David Soria y a partir de ahí empezaron a confiar en mí jugadores del Sevilla.

¿A cuántos jugadores de Betis y Sevilla ha llegado a cortar?

Los primeros años cortaba más del Sevilla que del Betis. Sin embargo, esta temporada del Betis eran 18 futbolistas y del Sevilla unos diez.

¿De qué equipo es el peluquero de jugadores de Betis y Sevilla?

Yo soy bético, ya han pasado unos años y puedo decirlo. Porque realmente le doy el mismo trato a béticos y sevillistas y es una tontería que se trate diferente a una persona por ser de un equipo u otro.

¿Cuándo nace Tijeras de Triana?

Abrimos en 2012. Aunque no tengo familia de barberos ni peluqueros es algo que siempre me ha llamado la atención y, a partir de 2008, decidí formarme en lo que de verdad me gustaba y estudiar barbería hasta que en julio de 2012 abrí la peluquería.

¿Cada cuánto se pela un futbolista?

Ayoze, que llegaba de la Eurocopa, estuvo aquí el jueves y lo volví a cortar el domingo. La media es una semana o diez días, aunque si tienen eventos o fotografías suelen estar pelados.

¿Se entera de fichajes en su barbería?

Sí, pero de aquí no sale. Igual que con el resto de clientes, guardo siempre la discreción. Pero sí, me he enterado de fichajes antes que la prensa o he leído por Twitter rumores que decían "este jugador se va a este equipo" y yo saber que estaban fallando rotundamente.

¿Cuánto cuesta un corte en Tijeras de Triana?

A todos los clientes, incluido futbolistas, les cuesta doce euros. En servicios a domicilio hay un plus que depende de distancia y horarios.

¿Quiénes son los más atrevidos?

A Bartra le queda bien todo, yo incluso bromeo con él y le digo que "da asco", por lo que no tiene miedo de innovar. O Diego Carlos, ex del Sevilla y actualmente jugador del Aston Villa de la Premier, siempre me pedía detalles atrevidos como la "rayita".

Desde que empezó a cortar a jugadores, ¿ha crecido la demanda en la peluquería?

Sí, bastante. Empecé solo a trabajar, a los tres años entró el que hoy sigue siendo mi compañero Ricardo y al tiempo metimos a otro compañero, sobre 2019. Conseguir cita conmigo es complicado porque mi agenda es más reducida al tener que hacer servicios a domicilio casi a diario. Pero sigo echando ocho o diez horas diarias como cualquier barbero.

¿A qué famosos fuera del fútbol ha cortado?

Estuve en los premios Goya el año pasado cuando vinieron a Sevilla y allí corte a C. Tangana. También a periodistas de Canal Sur, SER o COPE, que prefieren no echarse fotos porque quieren guardar su intimidad.

¿Hasta dónde ha ido para cortar?

El año pasado estuve hasta tres veces en Birmingham (Ingaletrra), pelando a Diego Carlos, Álex Moreno o Emi Buendía. En concentraciones he estado en Lagos (Portugal) con el Sevilla, en Marbella con el Betis o hace unos días en Benidorm con la Selección Española sub-19. También en Udine (Italia), cuando mi hermano estuvo trabajando en el Udinese.

Los fichajes que aterrizan en la ciudad directamente van a cortarse con Víctor Romero, ¿cómo?

Entre los propios jugadores se pasan mi contacto. Para la presentación, como las recientes de Peque en el Sevilla o Iker Losada en el Betis, siempre quieren estar cortados.

¿Cuál es el corte del verano?

En jugadores el fade o degradado, porque les gusta ir lo más cómodos y frescos posible. Además, el buzz cut está muy de moda, que es un rapado pero algo más largo por la parte de arriba.

¿Los jugadores se dejan aconsejar?

En general sí. Aunque muchos vienen con la idea clara, yo como profesional debo darle mi opinión. Algunos de los que más se dejan aconsejar son David Soria o Bartra. Pero la mayoría son tan habituales que directamente me dicen "como siempre". A veces he visto en la tele algún detalle que no me convencía y les he dicho "puede que así te quede mejor".

¿Cómo son las casas de los futbolistas?

Son sorprendentes, en la mayoría de casas mi piso entraría en el salón. La de Joaquín puede ser la que más me ha impactado y no solo por grande, sino porque no le falta un detalle.

¿Alguno de estos futbolistas se han convertido en sus amigos?

Sí, varios. Con David Soria quedo para cenar o que nuestros hijos jueguen. También Cejudo, Diego Carlos o Luiz Felipe son algo más que clientes.

¿Cómo es Joaquín Sánchez en persona?

Tal y como parece en la tele. Es natural, gracioso y tiene un corazón enorme, conmigo siempre se ha portado muy bien. Tuvo muchos detalles en su despedida. El "look del verano" que se hizo viral en redes era un corte hecho por nosotros, se atrevió a teñirse de rubio.

¿Algún jugador que tenga manías?

Por ejemplo Ben Yedder, cuando estuvo en el Sevilla FC, tenía una especie de amuleto o ritual muy peculiar. Un día cortándole salió la idea de hacerle algún detalle, él me dijo que una "W" marcada en el lado (por su nombre, Wissam), podría quedar bien. Ese día metió dos goles y desde ahí, siempre que iba a la ciudad deportiva o al hotel me decía "Víctor, repásame la letra".