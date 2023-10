Las 'perlas' de Vox sobre Fernando III: "Sin él no habría Feria ni las mujeres tendrían derechos"

Hace seis años que Sevilla perdió el festivo del 30 de mayo, día de san Fernando, patrón de la ciudad, para dar al miércoles de Feria el carácter de no laborable. Una modificación en el calendario laboral a la que Vox Sevilla quiere poner fin más pronto que tarde.

El grupo municipal ha reivindicado este jueves en el Ayuntamiento los "valores" que el santo patrón introdujo en la ciudad de Sevilla durante la Reconquista. Valores que, según Vox, aún moldean la vida en la capital.

En este sentido, el concejal Fernando Rodríguez Galisteo ha defendido que sin la llegada de Fernando III a Sevilla la ciudad no disfrutaría de sus fiestas mayores, como la Semana Santa o el Corpus Christi. Tampoco habría Feria de Abril, según Galisteo, ya que "a los musulmanes no les gusta el alcohol", y de no haber llegado el rey santo a Sevilla, la ciudad habría continuado bajo influencia islámica.

Siguiendo esta misma lógica, el edil de Vox defiende que, sin san Fernando, "los derechos de la mujer no existirían", ya que afirma que los regímenes islámicos "niegan los derechos" a las mujeres, así como a los homosexuales. Añade, además, en respuesta a concejales de izquierdas, que "gracias a san Fernando" las representantes "no tienen que llevar un velo en la cabeza".

En este punto, una de las asistentes en la tribuna de invitados ha respondido duramente desde su asiento al concejal de Vox, afirmando que "su marido es musulmán" y que ella "no lleva velo".

Esta protesta llegaba tras varias llamadas al orden por parte del presidente del Pleno, Álvaro Pimentel, por lo que la Policía Local ha tenido que desalojar a esta mujer y a sus acompañantes.

Esta defensa del legado de Fernando III en Sevilla se ha dado durante el pleno celebrado este jueves en el Consistorio, en el que Vox ha pedido al Gobierno municipal que convierta el 30 de mayo en Fiesta Mayor de la ciudad, con un programa de actividades para que las "nuevas generaciones conozcan los valores" que el rey santo trajo a Sevilla.

La petición, sin embargo, no ha salido adelante, y es que solo uno de los cuatro puntos de la moción ha recabado el apoyo de la mayoría en el pleno (los votos de Vox y del Partido Popular). Dicho punto establece que la propuesta de fiesta muncipal se organice "de manera gradual en el tiempo", y que se cree una Comisión organizadora.

Festivo local

En cualquier caso, el 30 de mayo no volverá a ser festivo, al menos, de manera "permanente", como exigía Vox. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha detallado que el calendario laboral se establece cada año, por lo que la decisión de si el 30 de mayo es o no festivo se deberá tomar en el Pleno de manera anual.

Del mismo modo, Alés reprocha a Vox que vincule la importancia del día del patrón con que lo declare como Fiesta Mayor municipal. Como ha señalado, algunos de los días más señalados en el calendario hispalense no tienen consideración de fiesta mayor, como en el caso de la Inmaculada Concepción. Además, apunta que el acto "más solemne" del año, la entrega de Medallas de la Ciudad, se celebra en el día del patrón.

Manuel Alés, además, considera que la declaración de fiesta mayor debe venir "del pueblo a la Administración", y no a la inversa, al tiempo que recuerda que el Ayuntamiento solo organiza dos de las fiestas mayores de la ciudad: la Feria de Abril y la Velá de santa Ana. Por el contrario, fiestas como el Corpus Christi o la Semana Santa son gestionadas por entes ajenos al Consistorio.

Por otro lado, en lo referente a la declaración del festivo, Manuel Alés ve que "no tiene sentido" que Vox relacione la importancia de la fiesta del patrón con que sea un día no laborable. Y es que "casi todas" las fiestas mayores de Sevilla ocurren en días laborables, como la Cabalgata de los Reyes Magos (5 de enero) o las Fiestas de Primavera, que solo cuentan con algunos días festivos.

Ideas medievales

Más allá de la consideración de si el día de san Fernardo debe volver a aparecer en rojo en los calendarios de la ciudad, la portavoz de Con Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillos, critica que Vox atienda a la Historia "de manera selectiva" para abanderar "valores arcaicos".

Del mismo modo, Hornillos considera que la propuesta de celebración del día "no aporta nada nuevo", al incluir una procesión, un desfile, o una corrida de toros, entre otras propuestas. Según la portavoz de izquierdas, solo falta "un concurso de belleza y juglares".

Por su parte, desde la tribuna socialista, Encarnación Aguilar considera que la formación hace un "uso político" de la fiesta local para volver "a los mismos mantras de siempre". Por eso, la concejal se muestra contundente y exige a Vox que no utilice como propia la figura del patrón, ya que esta es "patrimonio de Sevilla y de los sevillanos".

En esta misma línea, Aguilar tacha de "alucinante" que Vox utilice una figura histórica que habitó en la Edad Media para defender sus valores. La representante, además, ironiza con la consideración de que el mandato de Fernando III ha determinado el día a día de los sevillanos de hoy, y se pregunta si el rey santo "respetaba más a las mujeres" que los concejales de Vox, y si "todos los derechos se deben" a su reinado.

