Emmy 2021: los 5 grandes interrogantes que definirán las nominaciones a los premios de series este año

El próximo martes 13 de julio se anunciarán los nominados a los premios Emmy de 2021, una cita a la que llegaremos con algunos interrogantes que pueden determinar las principales tendencias de la gala que premia lo mejor de las series en el último año televisivo.

Aunque la temporada televisiva 2020/21 ha sido atípica, porque la pandemia retrasó los rodajes de varias series, los estrenos que se han producido han sido muy destacados, por lo que el nivel será tan alto como de costumbre. Y habrá muchas novedades con respecto a la anterior edición, porque solo un 25% de las que fueron candidatas de drama y comedia de 2020 son elegibles en 2021. Todo está muy abierto, pero repasemos algunos puntos que pueden ser decisivos en los análisis finales de las nominaciones.

¿Podrá igualar 'Ted Lasso' el éxito de 'Schitt's' Creek' del año pasado?

Ted Lasso Apple TV+

Aunque ambas serán recordadas siempre como "las series que nos salvaron en la pandemia", por la necesaria dosis de optimismo que sirvieron como escape de la vida real en 2020, lo que consiguió Schitt's Creek el año pasado fue histórico y es muy difícil de replicar, por no decir imposible.

La serie canadiense consiguió nueve estatuillas en total en la pasada edición, siete de ellas en la gala, es decir, absolutamente todas las que se entregaron esa noche en su categoría. La de Apple TV parte como favorita a ganar el premio a mejor comedia y el de mejor actor protagonista (Jason Sudeikis), pero en el resto, está todo muy abierto. Además, hay uno de los premios que no podrá ganar, porque no opta al de mejor actriz protagonista, ya que Hannah Waddingham inscribió su candidatura como secundaria.

¿Será nominada 'The Boys' como mejor serie de drama?

'The Boys'.

En drama no compiten este año Better Call Saul, Killing Eve, Ozark, Stranger Things ni Succession (nominadas en 2020) porque no han estrenado nuevos episodios. Las únicas que pueden repetir nominación son The Crown, El cuento de la criada y The Mandalorian. Si lo consiguen, dejan cinco plazas libres en la categoría y, sin que haya unas favoritas muy destacadas, todas las candidatas tienen opciones.

Los Bridgerton, Para toda la humanidad, En terapia, Lovecraft Country (recientemente cancelada), Pose, This is Us, La costa de los mosquitos, Industry, We are who we are, Falcon y el Soldado de Invierno son algunas de las que optan a la nominación, junto a The Boys. La serie de superhéroes de Amazon Prime Video tiene tantas posibilidades como sus competidoras, porque el género ha dejado de ser una limitación desde los triunfos de Juego de tronos, y The Mandalorian ya dio la sorpresa el año pasado.

¿Repetirán los Emmy el error de los Globos de Oro al ignorar 'Podría destruirte'?

Fotograma de Podría destruirte.

Los denostados Globos de Oro que premiaron Emily in Paris ignoraron por completo la serie de Micaela Coel. La ganadora como mejor miniserie fue Gambito de dama, que era todo un fenómeno cuando se celebró la gala.

En el momento de las votaciones, la producción de Netflix ya no es la gran favorita que era hace unos meses. Los Emmy tienen la oportunidad de darle a Podría destruirte el reconocimiento que merece, pero no hay nada definitivo, porque este año se han estrenado miniseries de altísima calidad y solo se puede elegir cinco candidatas. Esta es la categoría más reñida de este año, con las nominaciones puede pasar cualquier cosa y ninguna podrá considerarse realmente una sorpresa.

¿Conseguirán Peacock y HBO Max nominaciones a mejor serie en su primer año?

Jean Smart protagoniza 'Hacks'.

Netflix se enfrenta en esta edición de los premios a un momento decisivo porque necesita ganar su primer premio a la mejor serie. En ediciones anteriores, tanto Hulu como Amazon le sacaron la delantera con los triunfos de El cuento de la criada y The Marvelous Mrs. Maisel. Y este año, Apple TV podría apuntarse otro tanto si finalmente Ted Lasso gana el Emmy a mejor comedia.

Para añadir más presión a la guerra del streaming, en esta edición compiten por primera vez dos nuevas plataformas: Peacock y HBO Max. La primera tiene opciones con su comedia Girls5eva, y la segunda con Hacks, protagonizada por Jean Smart (ambas sin estreno en España). El martes sabremos si el ruido que han hecho se traduce en nominaciones.

¿Tendrán presencia las series en abierto?

'La extraordinaria playlist de Zoey'

La llegada de los servicios de streaming no solo ha transformado la forma de hacer, distribuir y consumir las series, también ha cambiado por completo el panorama de los premios. En los últimos cinco años, las plataformas y los canales de cable han dominado los Emmy, mientras las series en abierto han ido desapareciendo casi por completo, solo manteniendo la presencia de This is Us y Black-ish y algunas nominaciones puntuales a The Good Place.

Este año no parece que la situación vaya a cambiar mucho. La comedia de NBC La extraordinaria playlist de Zoey ha recibido críticas positivas, pero su reciente cancelación puede jugarle en contra y, aunque la temporada final de Superstore fue muy alabada, es difícil colarse cuando ha sido ignorada en cinco ediciones anteriores. Todo apunta a que la presencia de las series en abierto en la próxima gala de los premios Emmy será anecdótica, con suerte.

Las nominaciones a los premios Emmy 20201 se anunciarán el 13 de julio, a las 17:30h (España).

También te puede interesar...

• Premios Emmy 2021: 10 curiosidades y récords a tener en cuenta antes de que lleguen las nominaciones

• Las 10 mejores series que se han estrenado en 2021 (por ahora)

• Netflix, el problema del maratón y de la calidad de sus series o por qué no tiene un ‘Mare of Easttown’