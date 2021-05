Todas las nuevas series que preparan ABC, CBS, The CW, FOX y NBC para la temporada 2021/2022

ABC, CBS, The CW, FOX y NBC, las cadenas en abierto de Estados Unidos, están terminando de configurar sus parrillas para la temporada televisiva 2021/22 y, aunque todavía faltan por confirmar si algunos pilotos que son duda pasarán la criba, ya se han anunciado la mayoría de series nuevas que estrenarán a partir del próximo otoño.

Entre las cinco suman por ahora 26 series de estreno, un listado en el que destacan varios remakes, reboots, spin-off y secuelas. Por ejemplo, regresa CSI: Las Vegas con gran parte de su elenco original, se harán nuevas versiones de Aquellos maravillosos años, La isla de la fantasía y Los 4400 y veremos las versiones estadounidenses de las series británicas Fantasmas y This Country.

En medio de tanta obra derivada, también hay espacio para alguna propuesta original que se presenta interesante, al menos de entrada. Tomad nota de lo que viene el próximo curso de series.

ABC

'Abbott Elementary' (comedia)

'Abbott Elementary'. ABC

De qué va: Un grupo de profesores que aman su trabajo es trasladado a uno de los peores institutos del país. Allí contarán con el apoyo que ellos mismos puedan darse unos a otros para superar los retos diarios y encontrar la forma de contrarrestar las políticas institucionales.

Elenco: Quinta Brunson (Black Lady Sketch Show), Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter, Sheryl Lee Ralph.

Detrás de cámaras: Creada por Quinta Brunson. Justin Halpern y Patrick Schumacker (Harley Queen) se encargan de la producción ejecutiva.

'Maggie' (comedia)

Rebecca Rittenhouse en 'Maggie'. ABC.

De qué va: Una joven intenta negociar con la realidad de sus habilidades como psíquica, con las puede ver el futuro de todos mientras su presente es un desastre.

Elenco: Rebecca Rittenhouse (The Mindy Project), David Del Rio, Chris Elliott, Ray Ford, Leonardo Nam, Nichole Sakura, Angelique Cabral, Chloe Bridges, Kerri Kenney.

Detrás de cámaras: Creada por Maggie Mull y Justin Adler (Life in Pieces).

'Queens' (drama)

Las protagonistas de 'Queens'. ABC.

De qué va: Cuatro mujeres se reúnen buscando una oportunidad de recuperar la fama que tuvieron cuando eran las Nasty Bitches, el grupo que las convirtió en leyendas del mundo del hip-hop en los años 90.

Elenco: Brandy, Eve, Nautri Naughton, Pepi Sonuga, Nadine Velazquez, Taylor Sele.

Detrás de cámaras: Creada por Zahir McGhee (Scandal).

'The Wonder Years' (comedia)

'The Wonder Years' 2021 ABC

De qué va: Mientras la serie de Fred Savage estuvo centrada en un familia blanca de un barrio residencial, esta nueva versión estará protagonizada por una familia negra de clase media de Alabama en los turbulentos últimos años de la década de los 60.

Elenco: Don Cheadle (narrador), Elisha “EJ” Williams, Saycon Sengbloh, Dulé Hill, Laura Kariuki, Milan Ray, Julian Lerner, Amari O’Neil.

Detrás de cámaras: Escrita por Saladin Patterson (The Big Bang Theory).

'Women of The Movement' (miniserie)



De qué va: Inspirada en el libro Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement (Devery S. Anderson), esta serie limitada de seis episodios ambientada en 1955 se centra en Mamie Till-Mobley, una mujer que, después de que su hijo Emmett fuera brutalmente asesinado en el sur de Jim Crow, lucha para que su muerte no sea olvidada y emerge como una activista que enciende la mecha del movimiento por los derechos civiles.

Elenco: Adrienne Warren, Tonya Pinkins, Cedric Joe, Glynn Turman, Ray Fisher, Chris Coy, Julia McDermott, Carter Jenkins, Joshua Caleb, Leslie Silva, Chris Butler, Alex Désert, Miles Fowler, Tongayi Chirisa, Jason Turner, Daniel Abeles

Detrás de cámaras: Creada por Marissa Jo Cerar. Entre los productores ejecutivos están Jay-Z, Will Smith y Aaron Kaplan.

CBS

'CSI: Vegas' (drama)

'CSI: Las Vegas' (2001) CBS

Elenco: William Petersen, Jorja Fox, Wallace Langham, Paul Guilfoyle, Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez and Mandeep Dhillon.

Detrás de cámaras: Jason Tracey será el showrunner. Anthony E. Zuiker, el creador de la serie original, ejercerá como productor ejecutivo.

'FBI: International' (drama)

De qué va: La tercera serie de la franquicia FBI sigue a un grupo de agentes de élite de la división internacional del FBI que viajan por el mundo con la misión de proteger a ciudadanos americanos en tierras extranjeras.

Elenco: Por confirmar.

Detrás de cámaras: Creada por Dick Wolfe.

'Good Sam' (drama)

De qué va: Una cirujana talentosa asume el liderazgo del hospital cuando su jefe entra en estado de coma. Cuando este se despierta, ella se verá obligada a supervisarlo en su regreso al quirófano, una tarea que no será fácil porque cuando se despierta y quiere reanudar la cirugía, le corresponde a ella supervisar además de ser un fanfarrón autoritario también es su padre.

Elenco: Sophia Bush, Jason Isaacs, Edwin Hodge, Skye P. Marshall, Michael Stahl-David, Davi Santos, Omar Maskati, Wendy Crewson.

Detrás de cámaras: Creada por Katie Wech.

'Ghosts' (comedia)

De qué va: Adaptación de la serie británica Fantasmas que actualmente puede verse en Movistar+. Sigue a una joven pareja que ve como sus sueños de tener un hotel rural se hacen realidad cuando heredan una fabulosa casa de campo. Pero, la casa está habitada por los fantasmas de los residentes anteriores que han fallecido y ellos no están de acuerdo con sus planes.

Elenco: Rose McIver (iZombie), Utkarsh Ambudkar (The Mindy Project), Rebecca Wisocky, Brandon Scott Jones, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Richie Moriarty, Sheila Carrasco, Román Zaragoza.

Detrás de cámaras: Escrita por Joe Port y Joe Wiseman (New Girl).

'NCIS: Hawaii' (drama)

De qué va: Ambientada en el estado de Aloha, sigue a la primera agente especial a cargo de NCIS Pearl Harbor y su equipo mientras investigan crímenes de alto riesgo que involucran al personal militar, la seguridad nacional y los misterios de la isla.



Elenco: Vanessa Lachey (Truth Be Told), Yasmine Al-Bustami, Jason Antoon.



Detrás de cámaras: Escrita por Christopher Silber.

'Smallwood' (comedia multicámara)

De qué va: Basada en la vida del jugador de bolos profesional Tom Smallwood. Después de ser despedido de su trabajo en una fábrica de GM, un hombre con una vida de lo más corriente toma la decisión de mantener a su familia siguiendo su sueño: convertirse en un jugador de bolos profesional.



Elenco: Pete Holmes, Chi McBride, Katie Lowes.

Detrás de cámaras: Escrita por Mark Gross (Man With a Plan).

THE CW

'The 4400' (drama)

De qué va: Basada en la serie de 2004, sigue el misterio del regreso de 4400 personas desaparecidas a lo largo de los últimos cincuenta años que reaparecen un día todas de golpe. La noticia conmociona a la opinión pública mundial, mientras los agentes del gobierno intentan descubrir qué ha sucedido y qué cambios se han producido en estas personas.

Elenco: Joseph David-Jones, Khailah Johnson, Brittany Adebumola, Jaye Ladymore, Amarr Wooten.

Detrás de cámaras: Escrita por Ariana Jackson y Anna Fricke.

FOX

'The Big Leap' (drama)

'The Big Leap' FOX

Elenco: Scott Foley, Teri Polo, Piper Perabo, Ser’Darius Blain, Jon Rudnitsky, Simone Rescasner, Raymond Cham Jr., Kevin Daniels, Mallory Jansen.

Detrás de cámaras: Escrita por Liz Heldens.

'The Cleaning Lady' (drama)

'The Cleaning Lady' FOX

Elenco: Elodie Yung, Adan Canto, Vincent Piazza, Ginger Gonzaga.

Detrás de cámaras: Miranda Kwok (The 100) escribe el piloto. Melissa Carter (Queen Sugar) ejercerá como showrunner.

'Fantasy Island' (drama)

De qué va: Adaptación contemporánea de la serie que protagonizaron Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize entre 1978 y 1984 en la que a los visitantes de una remota isla del Pacífico se les ofrecía la oportunidad de hacer realidad sus fantasías.

Elenco: Kiara Barnes, John Gabriel Rodríguez, Roselyn Sánchez.

Detrás de cámaras: Escrita por Liz Craft y Sarah Fain (The Fix, The Shield, Angel)

'Monarch' (drama)

De qué va: Drama musical sobre la primera familia de música country de Estados Unidos. Los Roman son muy talentosos, pero la base de su éxito es una mentira. Cuando su reinado se ponga en peligro, Nicky Roman, el heredero, no se detendrá ante nada para proteger el legado de su familia.

Elenco: Por confirmar.

Detrás de cámaras: Creada por Melissa London Hilfers. Michael Rauch (Royal Pains, Instinct) ejercerá como showrunner.

'Our Kind of People' (drama)

De qué va: Basada en el libro Our Kind of People: Inside America’s Black Upper Class de Lawrence Otis Graham. Una madre soltera lo arriesga todo y se traslada con su familia a Martha’s Vineyard con la esperanza de que su línea de cuidado natural del cabello triunfe al infiltrarse en la élite afroamericana de Oak Bluffs. Pronto descubrirá un secreto sobre su pasado que cambiará su vida y la de esta influyente comunidad para siempre.

Elenco: Yaya DeCosta (Chicago Hope, Chicago Med, El mayordomo).

Detrás de cámaras: Creada por Karin Gist (Star, Mixed-ish) y Lee Daniels.

'Pivoting' (comedia)

'Pivoting' FOX

Elenco: Eliza Coupe (Happy Endings), Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time, Black Mirror), Maggie Q (Nikita), Tommy Dewey, JT Neal, Julian Reyes.

Detrás de cámaras: Creada por Liz Astroff (The Connors, Dos chicas sin blanca).

'This Country' (comedia)

'This Country' FOX

Elenco: Aya Cash (Eres lo peor), Chelsea Holmes, Sam Straley, Seann William Scott, Taylor Ortega, Justin Linville, Krystal Smith.

Detrás de cámaras: Jenny Bicks (Sex and the City, The Big C) escribe los guiones y Paul Feig (Un pequeño favor, The Office) dirige los episodios.

Comedia animada de Dan Harmon (sin título)

De qué va: Ambientada en la antigua Grecia, sigue a una familia de humanos, dioses y criaturas mitológicas que intentan gobernar una de las primeras ciudades del mundo sin matarse unos a otros.

Elenco: Por confirmar.

Detrás de cámaras: Creada por Dan Harmon (Community, Rick y Morty).

NBC

'American Auto' (comedia)

'American Auto' NBC

Elenco: Ana Gasteyer, Jon Barinholtz, Harriet Dyer, Humphrey Ker, Michael B. Washington, Tye White, X Mayo.

Detrás de cámaras: Creada por Justin Spitzer (Superstore).

'Grand Crew' (comedia)

'Grand Crew'

Elenco: Nicole Byer (Community), Echo Kellum, Justin Cunningham, Carl Tart, Aaron Jennings.

Detrás de cámaras: Creada por Phil Augusta Jackson (Insecure).

'La Brea' (drama)

'La Brea' NBC

Elenco: Natalie Zea (Justified), Zyra Gorecki, Chiké Okonkwo.

Detrás de cámaras: Creada por David Applebaum (NCIS: New Orleans).

'Law and Order: For the Defense' (drama)

De qué va: Este nuevo spin-off de Ley y Orden pone en el punto de mira a los abogados y el sistema judicial.

Elenco: Por confirmar.

Detrás de cámaras: Carol Mendelsohn (CSI: Miami, CSI: Nueva York).

'Ordinary Joe' (drama)

'Ordinary Joe'

Elenco: James Wolk (Mad Men), Natalie Martinez, Elizabeth Lail, Charlie Barnet.

Detrás de cámaras: Creada por Russel Friend (House, Rise).

'The Thing About Pam' (miniserie)

De qué va: Basada en hechos reales, se centra en el asesinato de Betsy Faria ocurrido en 2011. Su esposo fue declarado culpable del crimen, pero posteriormente se anuló su condena. El crimen desencadena una cadena de hechos que expondrán un esquema diabólico que involucra a la asesina Pam Hupp que está condenada a cadena perpetua.

Elenco: Renee Zellweger.

Detrás de cámaras: Jessika Borsiczky (House of Lies), Jenny Klein (The Witcher).

* Durante esta semana se realizarán upfronts de varias cadenas, en los que se confirmará si siguen adelante con algunos pilotos que aún están en el aire. Actualizaremos este artículo conforme se produzcan novedades.

