Movistar+: todas las series de estreno que se podrán ver en la plataforma en 2021

En 2021 la plataforma de Telefónica seguirá apostando fuerte por la producción propia como seña de identidad para Movistar+. Después de un año marcado por Antidisturbios, el estreno en televisión de Alejandro Amenábar con La fortuna parece ser el título estrella de su cosecha nacional. Entre los estrenos internacionales, la aclamada miniserie de Steve McQueen Small Axe supuso el primer tanto para el servicio de streaming en 2021. No será el último, aunque el servicio de streaming por ahora no ha querido enseñar cuáles serán sus cartas para este año.

'Devils'

Patrick Dempsey Movistar+

Londres, 2011. Massimo Ruggero es el jefe de operaciones de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. Los éxitos de Massimo le han permitido ganar cientos de millones de dólares para sus jefes, y con ello, un ascenso casi seguro a subdirector general. Sin embargo, un escándalo que involucra a su esposa, una "escort" adicta a las drogas, pone freno a las ambiciones de Massimo. Su mentor y director del banco se ve obligado a retirarle su apoyo para evitar que el escándalo le salpique y el vínculo entre ambos comienza a resquebrajarse cuando Massimo se ve inmerso en una guerra financiera intercontinental provocada por los intereses ocultos de su jefe. Patrick Dempsey (Anatomía de Grey), Alessandro Borghi (Roma criminal) y la española Laia Costa (Foodie Love) lideran esta adaptación de la novela I Diavoli, de Guido Maria Brera. Devils ya ha sido renovada por una segunda temporada.

Fecha de estreno: 3 de febrero.

'Los espabilados'

'Los Espabilados' Movistar+

Albert Espinosa regresa a la televisión justo diez años después de su primer gran éxito en el medio, Pulseras rojas. Inspirada en la novela del propio escritor (Lo que te diré cuando te vuelva a ver, un título que no se mantiene en su adaptación audiovisual), la primera apuesta adolescente de la plataforma desde el final de SKAM contará el viaje que emprenden cinco chicos extraordinarios por Europa cuando se escapan del centro psiquiátrico en el que estaban ingresados. Miki Esparbé, Àlex Brendemühl y Marta Torné acompañarán a los jóvenes y desconocidos protagonistas.

Fecha de estreno: 29 de enero.

• Crítica: ‘Los espabilados’, mejores intenciones que resultados en el regreso a la televisión de Albert Espinosa

'Fantasmas'

'Fantasmas' es una comedia británica. Movistar+

Creada y protagonizada por los responsables de las premiadas series Yonderland y Horrible Histories, Fantasmas es una comedia británica de situación de humor absurdo sobre un variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que se han propuesto echar de su mansión a los nuevos inquilinos que la ocupan: una pareja que ha heredado la casa y quiere convertirla en un hotel. La primera temporada consta de seis episodios. La segunda, de siete, se estrenará inmediatamente después. Ya hay confirmada una tercera entrega. Lideran el reparto la pareja formada por Charlotte Ritchie (¡Llama a la comadrona!) como Alison, y Kiell Smith-Bynoe (Hilda), como Mike.

Fecha de estreno: 26 de febrero.

'La Fortuna'

Alejandro Amenábar se estrena en televisión con 'La Fortuna'. Movistar+

Alejandro Amenábar se estrena en la televisión con una producción de aventuras inspirada en la novela gráfica El tesoro del Cisne Negro de Paco Roca y Guillermo Corral. Álvaro Mel (La otra mirada) interpreta a un joven diplomático que deberá recuperar el tesoro submarino robado por un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Ana Polvorosa (Aída) será su compañera de trabajo y aventuras, con Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo y Pedro Casablanc en papeles de reparto. Stanley Tucci y los televisivos Clarke Peters (The Wire) y T´Nia Miller (Years & Years) pondrán la nota internacional a una de las producciones más ambiciosas en la historia de Movistar.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Libertad'

Libertad - Trailer Oficial | Movistar +

El equipo creativo de Gigantes seguirá vinculado a Movistar¡ gracias a esta historia de bandoleros, salteadores y burgueses españoles de los primeros años del siglo XIX. Isak Férriz, Bebe, Xabier Deive, Jorge Suquet, Sofía Oria y Jason Fernández protagonizarán la ficción de época que dirige Enrique Urbizu a partir de los guiones de Miguel Barros y Michel Gaztambide. Libertad protagonizará una interesante apuesta: el 26 de marzo se estrenará íntegramente la serie en Movistar+, mientras que en los cines se podrá ver un remontaje de la historia que responde con la primera visión que tuvo Urbizu de la historia, nacida originalmente en formato de película.

Fecha de estreno: 26 de marzo.

• 'Libertad': las claves de la serie de bandoleros de Urbizu en Movistar+ que también se verá en cines

'Paraíso'

Rodaje de 'Paraíso'. Michael Oats Movistar+

Fernando González Molina (responsable de la trilogía del Baztan y Palmeras en la nieve, entre otras) vuelve a la televisión en el que se forjó como realizador en títulos como Los hombres de Paco y El barco. En su primera serie para Movistar el navarro contará con Macarena García, Iñaki Ardanaz, Gorka Otxoa y un amplio reparto juvenil para dar vida a los protagonistas de una historia ambientada en la España de 1992 y que apostará por el elemento y el suspense como principales ingredientes. Los guionistas Ruth García y David Oliva, compañeros en El incidente y Los protegidos, han desarrollado el proyecto junto al propio González Molina.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Un planeta perfecto'

Sir David Attenborough pondrá voz a 'Un planeta perfecto' en Movistar+ Movistar+

Sir David Attenborough, el popular divulgador científico británico de 92 años, pone voz a la nueva serie documental de la BBC. Rodada en hábitats espectaculares de todo el mundo, Un planeta perfecto investigará las fortalezas y debilidades de las fuerzas de la naturaleza (del Sol a los volcanes, pasando por el clima y los océanos) y se preguntará cuáles son las consecuencias de la actividad humana en los diferentes ecosistemas de la Tierra.

Fecha de estreno: 4 de enero

'Reyes de la noche'

'Reyes de la noche'. Movistar+

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, los guionistas detrás de comedias recientes como Lo dejo cuando quiera, Cuerpo de élite o Promoción fantasma, vuelven a univer fuerzas en una serie inspirada en las batallas radiofónicas del periodismo deportivo de los años 90. Javier Gutiérrez y, nuevamente, Miki Esparbé son los protagonistas de una comedia dramática que ya finalizó su rodaje el pasado septiembre.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Small Axe'

John Boyega en 'Small Axe'. Movistar+

Small Axe explora las vidas de la población afrocaribeña inmigrante en Londres entre los años 60 y 80; una realidad negra desconocida, que es un recordatorio del racismo que se vivió en esa época en el Reino Unido y al mismo tiempo una celebración de la rica cultura de la diáspora africana. Steve McQueen, director de la ganadora del Oscar a la mejor película 12 años de esclavitud, dirige y firma (solo o en compañía) todos los episodios de un proyecto pensando siempre en televisión para que estuviera a todo tipo de audiencias. Para la Asociación de Críticos de Los Ángeles, Small Axe es la mejor película del año; El Mangrove y Lovers rock, las dos primeras partes de la antología, han aparecido en las listas de mejores películas de 2020 de The Hollywood Reporter, Variety y Empire; Educación está entre las mejores de The New Yorker; y para The Guardian es un hito en la televisión británica. Un imprescindible del que hemos hecho una crítica para cada episodio.

Fecha de estreno: 5 de enero.

• Qué es 'Small Axe', la miniserie de Steve McQueen que fue elegida mejor película del año



'Supernormal'

'Supernormal'. Movistar+

Marta Sánchez y Olatz Arroyo, showrunners de Allí abajo durante las temporadas de mayor éxito de la comedia de Antena 3, vuelven a trabajar juntas en una comedia que quiere reflexionar sobre las consecuencias de una vida en la que una mujer quiere poder ocupar un exigente puesto como jefa en un banco de inversión sin tener que renunciar por ello a una vida familiar. Miren Ibarguren, Diego Martín y Gracia Olaya lideran el reparto de un proyecto que contará con un histórico como Emilio Martínez-Lázaro detrás de las cámaras.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Todos mienten'

Pau Freixas y su equipo. Movistar+

Macarena es una profesora de exclusiva urbanización que se convierte en una paria social tras conocerse que ha mantenido una relación con uno de sus alumnos. Irene Arcos vuelve a Movistar tras el final de El embarcadero con una ficción que contará con un reparto de lujo: Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca y el joven Lucas Nabor participarán también en este thriller creado por Pau Freixas (Sé quién eres).

Fecha de estreno: por confirmar.

