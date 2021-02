'Escenas del crimen: Desaparición en hotel Cecil', el true crime de Netflix sobre el caso de Elisa Lam

Los secretos del asesinato de una monja en 1969. Las manipulaciones de un hombre que secuestró a una adolescente con el incomprensible permiso de sus padres. Los brutales ataques de la opinión pública y los medios contra los padres de una niña desaparecida en el Algarve. La deconstrucción del sistema judicial estadounidense. La decisión de un hombre de ocultar a su amnésico hermano el episodio más traumático de sus vidas. Si con solo escuchar esas premisas eres capaz de vincular al caso con su correspondiente true crime en Netflix, debes saber que la plataforma acaba de sacar una nueva serie documental con la que obsesionarse y teorizar durante cuatro episodios.

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil es la reconstrucción de un misterioso caso que se volvió viral después de que la policía, desesperada y sin pistas, mostrase al mundo las perturbadoras imágenes en las que se veía por última vez con vida a Elisa Lam. La joven de 21 años había desaparecido de la faz de la tierra. Unas grabaciones la mostraron por última vez con vida, sola y comportándose de forma extraña en el ascensor de un famoso hotel de Los Ángeles.

Joe Berlinger (director de Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy, otra miniserie documental de Netflix que exploraba la figura de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos) está detrás de la primera temporada de una serie antológica que promete explorar los sucesos más inquietantes de los últimos años desmontando sus leyendas, contradicciones y teorías desde el lugar de los hechos.

Un C.S.I. muy real

Amy Price fue mánager del hotel Cecil durante diez años. Netflix

“Vi más de ochenta muertes en los diez años que he pasado allí”, confiesa Amy Price, mánager entre 2007 y 2017 de un hotel que desde su construcción en 1927 ha estado ligado íntimamente al mundo del crimen. “Durante años he hecho varios true crime, centrándome sobre todo en crímenes y criminales de forma aislada. ¿Qué tienen esos entornos que llevaron a matar a gente como Ted Bundy o Whitey Bulger?”, se pregunta Berlinger.

El Cecil es un gigantesco espacio con más de 600 habitaciones, muchas de ellas sin baño propio. Los precios populares hicieron que el espacio se convirtiera en una vía de escape para los miles de vagabundos de la ciudad de California. Con el paso de los años, el lujo con el que había nacido el hotel Cecil dejó paso a la decadencia y el lugar pasó a ser relacionarse con conceptos como suicidios, adulterio, tráfico de drogas, prostitución y robos. “Me gustaría que la gente que vea la serie se dé cuenta de la relación entre las circunstancias del hotel y la zona en lugar de dejarse llevar por los fantasmas y los duendes”, insiste Price. Según datos oficiales de 2020, más de 65 mil personas sin hogar viven y duermen en las calles de Los Ángeles.

En sus 93 años de historia, el edificio ha sido relacionado con algunos de los crímenes y criminales más famosos de la ciudad. Los asesinos en serie Richard Ramirez y Jack Unterweger forman parte de su ilustre lista de clientes. A pesar de que la antología explora la leyenda negra de un lugar que, según los creyentes, tiene algo especial que atrae las fuerzas oscuras y la tragedia, Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil finalmente presenta a la audiencia la solución más razonable a la misteriosa desaparición de una estudiante universitaria asiático-americana que aprovechó sus vacaciones para viajar sola a Los Ángeles.

Un caso indescifrable

El hotel Cecil. Netflix

Meses antes de la desaparición de Elisa Lam, Luka Magnotta acabó en la cárcel por asesinato después de que una comunidad online de devotos de los gatos empezara a investigar un video de maltrato animal que acabó revelando un crimen atroz: el asesinato de Lin Jun, un chino de 33 años que se había ido a Estados Unidos a estudiar. El suceso protagoniza A los gatos ni tocarlos, otro true crime de Netflix. Ante la falta de pistas sobre el paradero o el destino de Lam, cuya desaparición había denunciado su familia al dejar de recibir sus llamadas, la policía de Los Ángeles acudió a la opinión pública con la esperanza de encontrar ayuda que les permitiera resolver el caso.

La primera temporada de Escenas del crimen cuenta con testimonios de antiguos empleados del hotel, periodistas locales, expertos médicos o investigadores que formaron parte del caso. “Después de lo que pasó, el Cecil se convirtió en un parque de atracciones”, admite la ex mánager del hotel. “La gente subía por las escaleras de incendios, hacían fotos y videos como si estuvieran preparando sus propios documentales. No podías fiarte de nadie”.

La desaparición de Lam no tuvo final feliz, pero Berlinger quiso incluir sus confesiones online como narración en off del documental. “Queríamos subrayar el impacto que había tenido en la gente. No quería inventarme diálogo o especular con lo que podía haber pasado. Lo que escuchamos en el documental está sacado directamente de sus redes sociales”. La sobreexposición en las redes sociales ayuda a meterse en la mente de la víctima pero, a diferencia de El caso Watts: el padre homicida (el fascinante documental reconstruido a partir de las infinitas publicaciones en Facebook de una de las víctimas), no es una parte integral de la miniserie.

Escenas del crimen: Desaparición el hotel Cecil es el primer true crime que Netflix estrena en 2021. No será el último. El servicio de streaming tiene pendiente de estreno El caso Wanninkhof - Carabantes, un documental que se enfrentará desde un punto de vista judicial, político y sociológico a un crimen que conmocionó a una España que estaba a punto de entrar en el nuevo milenio cuando el asesinato de Rocío Wanninkhof y la injusta condena a Dolores Vázquez hizo correr ríos de tinta en los libros de historia de la crónica negra del país.

También te puede interesar...

• Documentales, true crime, monólogos y musicales: los mejores contenidos de las plataformas en 2020

• El caso aún sin resolver de Madeleine McCann centrará el primer 'true crime' de Discovery+