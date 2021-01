De 'Queer as Folk' a 'Years and Years', el creador Russell T. Davies a través de sus series

'Queer as Folk', 'Doctor Who' y 'Years and Years'.

Russell T. Davies es conocido por muchos como el creador de Years and Years. La serie nos sorprendió a todos en 2019 con su visión distópica de nuestro futuro cercano y lo colocó en el mapa de los nombres propios identificables por el gran público, pero el británico es toda una leyenda en el Reino Unido y lleva más de 30 décadas en activo.

Su carrera en televisión comenzó en 1985 en el departamento de programas infantiles de la BBC, al que se incorporó después de graduarse en la Universidad de Oxford, y en donde creó dos series Dark Season y Century Falls. Diez años después, vinculado entonces en Granada Television (ahora ITV Granada), una productora y franquicia de Manchester que forma parte del canal ITV, dio el paso a la creación de ficción para adultos con series como Revelations, Springhill o The Grand, en las que ya exploraba las temáticas que se han convertido en su seña de identidad como autor. Debido a la cancelación de esta última, T. Davies sufrió una depresión que, sumada a su adicción a las drogas, casi lo lleva a la muerte por sobredosis accidental.

'Queer as Folk', su primera gran serie

El elenco de la 'Queer as Folk' británica. Channel 4

Después de un período de desintoxicación llegó su primera gran serie, Queer as Folk, para las que se basó en sus propias experiencias en la escena gay de Manchester. Creada en 1999 para Channel 4, la primera temporada tuvo ocho episodios y fue renovada por una segunda que se estrenó al año siguiente. Revolucionaria en su momento por la representación de la vida homosexual masculina, fue recibida con cierta polémica en el Reino Unido; tanto por la comunidad gay, que criticaba que ignorara la epidemia del SIDA en sus tramas, y también por los sectores más conservadores de la prensa que la encontraron demasiado gráfica y provocadora.

Esto no impidió que consiguiera cuatro nominaciones a los premios Bafta en el año 2000, ni que el paso del tiempo pusiera las cosas en su sitio. En 2005 se estrenó en Showtime la versión estadounidense de la serie, que estuvo en emisión durante cinco temporadas, y la original británica recibió reconocimiento posterior por parte de la crítica, llegando a ubicarse en la lista de las 50 mejores series de todos los tiempos que publicó The Guardian en 2010.

En esos primeros años del siglo XXI, Davies tuvo una prolífica carrera como creador, de la que salieron otras series como Mine all Mine, Casanova, Bob & Rose, nominada a dos premios Bafta, y The Second Coming, drama en el que el trabajador de un vídeo club descubre que es el Hijo de Dios, por el que recibió halagos por parte de la crítica y amenazas de muerte por parte de algunos espectadores.

Los años de 'Doctor Who'

David Tennant, el décimo Doctor. BBC

Russell T. Davies es el responsable de la vuelta de Doctor Who, en lo que hoy conocemos como la serie moderna, que empezó en 2005 con Christopher Ecleston encarnando al Noveno Doctor, y que continúa en la actualidad, 13 temporadas después. La relación de T. Davies con esta serie creada en 1963 comenzó en su infancia. Fascinado por estas historias, ha declarado en varias entrevistas que escribía reseñas de sus episodios en su diario, y que le debe el inicio de su carrera como guionista, precisamente, a un guion de un episodio basado en la serie que envió como muestra de su trabajo (spec script) a BBC.

Ya a finales de la década de los 90, estuvo haciendo campaña para revivir la serie elaborando varias propuestas de cómo se podía adaptar la serie para la audiencia moderna y casi diez años después, finalmente, lo consiguió. The Long Game, el séptimo episodio de la primera temporada de la era moderna, es una versión de aquel guion que escribió a mediados de los 80 para BBC. Se mantuvo al frente de Doctor Who hasta 2010, con la despedida de David Tennant como Décimo Doctor, después de cuatro temporadas y más de 30 episodios con su firma, y durante esos cinco años también creó dos spin-offs de la serie, Torchwood y Las aventuras de Sarah Jane.

'Pepino', 'Banana' y 'Tofu', el regreso a Channel 4

Vincent Franklyn, el protagonista de 'Cucumber'. Channel 4

Pepino (Cucumber) marcó la vuelta de T. Davies al canal de cable quince años después del final de Queer as Folk, considerada su antecesora espiritual. Creada mientras trabajaba en Doctor Who, la historia de Henry Best, un hombre de mediana edad que rompe con su novio de nueve años después de una cita que no fue bien. estuvo nueve años en desarrollo. Pepino se estrenó con dos series hermanas, Banana, una antología con personajes jóvenes que estaban en la periferia de la primera, y Tofu, una web serie documental en la que los actores y el público hablaban sobre sexualidad, las relaciones en la era de Internet y otros temas que aparecían en la serie.

'A Very English Scandal' y 'Years and Years', la consagración entre el público general

Ben Whishaw y Emma Thompson en 'A very English Scandal' y 'Years and Years'. S&M Amazon / HBO

En 2017, Davies escribió el guion de la adaptación del libro A Very English Scandal de John Preston, que narraba el escándalo Thorpe, y que tuvo como protagonistas a Hugh Grant y Ben Whishaw, interpretando a Thorpe y Scott, su amante. Tanto la miniserie como los actores estuvieron nominados y consiguieron estatuillas en los Globos de Oro, Emmy y Bafta, los tres grandes premios de la industria televisiva.

Dos años después llegó Years and Years, una de las series más comentadas de 2019, la distopía que sigue durante más de una década a los miembros de una familia de Manchester para mostrar los cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos que se producían en Europa con el auge de la ultraderecha. En el último episodio, la serie pareció dar un giro más espiritual de lo esperado, lo cual tomó por sorpresa a los espectadores, y quizá también al propio Davies, que vio morir a su esposo (Andrew Smith) después de una larga enfermedad mientras escribía el desenlace de la serie.

'It's a Sin', una deuda pendiente

'It's a Sin' se estrena el 23 de enero. HBO España

Con su nueva serie, It's a Sin, que llega a HBO España el próximo 23 de enero, el autor británico vuelve a los orígenes y salda una deuda pendiente, la de hablar de la crisis del SIDA, tema que pasó por alto cuando escribió Queer as Folk, porque las heridas personales eran aún muy recientes. Davies firmó hace unos días un texto muy personal en The Guardian, en el que explica las razones por las que decidió mirar a un lado en aquel momento, y aquellas por las que ahora se siente capaz de abordar esa historia.

It's a Sin es un retrato de la amistad y el amor durante la crisis del SIDA en la década de los 80, a través de los ojos de tres jóvenes homosexuales, mientras empiezan una nueva vida en Londres. Olly Alexander, el líder y cantante de la banda Years & Years, será su protagonista, junto a los desconocidos Omari Douglas y Callum Scott, y contará con las colaboraciones especiales de Keeley Hawes (Bodyguard, Los Durrell) y los conocidos Neil Patrick Harris y Stephen Fry.

