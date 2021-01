Todas las series españolas que están preparando los canales y plataformas, y veremos en 2021

2020 ha sido un año histórico para la ficción española gracias a estrenos como Veneno, Antidisturbios, El Cid, Perdida o Patria. Lo que está por venir viene a demostrar la edad de oro de la ficción española, tanto en cantidad de proyectos como en su calidad, al menos es lo que nos permite creer el nivel de talento que ha dedicado pasarse o seguir vinculado a la televisión en 2021. Este es el avance de la ficción nacional que veremos en la televisión generalista, de pago o en las plataformas durante los próximos doce meses.

Amazon Prime Video

'3 caminos' es uno de los primeros estrenos de 2021. Amazon Prime Video

Con el estreno reciente de El Cid la división de vídeo de Amazon seguirá dando sus primeros pasos en las producciones originales desarrolladas internamente bajo la etiqueta Originals. Además de estos títulos, la plataforma también estrenará en primera ventana coproducciones como El internado: Las cumbres o las ficciones inéditas de Mediaset, como sucedió en el caso de Madres o Desaparecidos, además de la inminente 3 caminos.

'3 caminos'

El 22 de enero se estrena esta historia sobre cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago. El Camino actúa de catalizador y excusa para reunir a los personajes en cada una de las épocas en las que nos asomamos a sus vidas. El paso del tiempo, el final del amor, la muerte de los sueños y el miedo a envejecer son solo algunos de los temas que abordará la producción. Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Anna Schimrigk, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee son sus protagonistas. La ficción, de ocho episodios, está coproducida por varias televisiones regionales colindantes al Camino de Santiago.

'La Templanza'

Leonor Watling seguirá en nuestras televisiones como la gran protagonista de la adaptación del best seller de María Dueñas. Ambientada en 1860, la producción histórica seguirá los pasos de Mauro Larrea y Soledad Montalvo, un hombre y una mujer hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converger en un lugar y un tiempo fascinantes. México, Cuba, Londres y España son algunas de las múltiples localizaciones por las que ha pasado la producción de Boomerang TV. La coordinadora creativa del proyecto es Susana López Rubio, responsable de adaptar ya el primer gran éxito de Dueñas: El tiempo entre costuras. No hay fecha de estreno anunciada, pero debería llegar en los primeros meses del año.

'Un asunto privado'

A finales de los años 40 en Galicia, una atrevida joven de clase alta con alma de policía se propone, con la ayuda de su mayordomo, dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad. Aura Garrido (El ministerio del tiempo) y Jean Reno son los protagonistas de la primera ficción de la productora Bambú para Prime Video. La serie de ocho episodios estará creada por los habituales de la compañía, Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira. La ficción, que ha empezado su rodaje recientemente, promete ser un cóctel de misterio, humor y acción.

Apple TV+

El pasado 1 de noviembre la plataforma de Apple celebró su primer cumpleaños. A pesar de su apuesta por éxitos como The Morning Show o Defending Jacob, la compañía todavía no ha anunciado oficialmente si hará producción propia para el mercado español. Ramón Campos (Bambú) contó en una entrevista hace meses que estaban trabajando con ellos en un proyecto, pero no se han confirmado más detalles.

Atresmedia

'Alba' es uno de los títulos estrella para Atresmedia en 2021. Atresmedia

Atresmedia todavía tiene que estrenar en emisión lineal El nudo, Mentiras y Benidorm, vistas anteriormente en su plataforma de pago: ATRESplayer PREMIUM. Además de seguir con la nostalgia con los regresos de Los hombres de Paco y Los protegidos, el grupo tiene una importante cosecha por delante en 2021.

'Alba'

Atresmedia vuelve a colaborar con Boomerang TV tras los éxitos de El tiempo entre costuras, Mar de Plástico y El secreto de puente viejo con la adaptación de la telenovela turca Fatmagül, todo un fenómeno en Nova. Elena Rivero (Inés del Alma Mía) interpretará a una joven cuya vida se rompe en pedazos cuando sufre una violación múltiple y comienza una lucha contra la rica y poderosa familia de sus agresores por hacer justicia. Eric Masip (Veneno), Adriana Ozores (Velvet), Álvaro Rico (Élite) o Tito Valverde (Matadero) aparecerán en el reparto de una de las producciones originales españolas más esperadas del 2021.

'La cocinera de Castamar'

La nueva apuesta histórica de Antena 3 contará la historia de Clara Belmonte (Michelle Jenner) y el duque de Castamar (Roberto Enríquez), ambos con un pasado doloroso, pero a quienes les cambiará la vida al conocerse. Su historia de amor deberá hacer frente a la diferencia de clases y la peligrosa sed de venganza de Enrique de Arcona (Hugo Silva). Tatiana Rodríguez Vázquez (guionista de confianza de Atresmedia con Mentiras o La valla) coordinará los guiones.

Vuelven los característicos uniformes azules, cambian los actores. Amazon Prime Video

'El internado: Las cumbres'

En un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en un lugar inaccesible entre las montañas, los alumnos son chicos problemáticos y rebeldes que vivirán bajo la estricta y severa disciplina que impone el centro para reinsertarlos a la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas. Antena 3 recupera el espíritu de El Internado, uno de sus grandes clásicos, con una secuela que estará supervisada por la showrunner de la serie original: Laura Belloso. Un grupo de actores adolescentes (que incluye a Albert Salazar, ganador del Max teatral por el monólogo A.K.A, y Mina El Hammani, la actriz de Élite) intentará recoger el relevo generacional de Ana de Armas, Martiño Rivas y Yon González. Su estreno en primera ventana llegará en Amazon Prime Video antes de pasar a Antena 3.

'Deudas'

Una viuda que pudo ser chica Almodóvar, un cantante venezolano muerto, un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser la alcaldesa de Madrid. Suma un Jesús Gil de barrio, una actriz porno, un exagente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama Chiquetete. Esa es la delirante premisa de la nueva serie de Daniel Écija (un histórico de la televisión española con demasiados éxitos a sus espaldas para nombrarlos) y que estará protagonizada, precisamente, por toda una chica Almodóvar como Carmen Maura. Salva Reina (Allí abajo), Carmen Ruiz (Cuestión de sexo) y Mona Martínez (Veneno) también aparecerán en la comedia.

'Señor, dame paciencia'

El grupo seguirá apostando por las sinergias con la adaptación televisiva de uno de los mayores éxitos de Atresmedia Cine, una jugada que ya probaron en el pasado con Cuerpo de élite. En esta ocasión seguiremos los pasos de Gregorio (Jordi Sánchez), un padre de familia ultraconservador cuya situación vital se complica cuando una demanda relacionada con el accidente de su mujer le hace perder dinero, trabajo y su piso en el barrio Salamanca, quedando a merced de sus hijos. Rossy de Palma, Norma Ruiz, Carlos Librado, Félix Gómez, Carol Rovira y Adam Jezierski también aparecerán en una comedia familiar que estará supervisada por los guionistas Juan Ramón Ruiz de Somavía (BuenAgente, Aída) y Benjamín Herranz (Allí abajo, Con el culo al aire).

Disney+

2021 será un año importante para la plataforma de streaming de la empresa del ratón con sus grandes apuestas de Marvel y Lucasfilm. Su situación en España es similar a la de Apple: el 31 de marzo se cumplirá el primer año de la llegada de Disney+ a nuestro país pero se desconoce si la plataforma pretende hacer producción propia en España a corto plazo.

Filmin

Aún se desconoce cuál será el proyecto pero Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de la compañía, adelantó en exclusiva a SERIES Y MÁS que "Filmin producirá la primera serie propia en el año 2021, y que se estrenará a lo largo del año. No os puedo dar más detalles, pero es un hecho. Una serie nacional, por supuesto".

HBO

Abril Zamora crea, dirige y protagoniza 'Todo lo otro' para HBO. HBO

La división española de HBO ha vivido su año más fructífero en 2020 con el estreno de Patria, Por H o por B, 30 monedas, Escenario cero y En casa. A día de hoy ninguna de ellas ha anunciado su renovación (con la serie de Álex de la Iglesia como candidata más obvia a seguir en antena). Es cuestión de tiempo que estos se hagan públicos: en 2021 la compañía volverá a vivir un juego de tronos interno con la llegada a España de HBO Max en el segundo semestre del año.

'Todo lo otro'

La directora, actriz y guionista Abril Zamora (cocreadora de Señoras del (h)ampa y actriz en Vis a vis o El desorden que dejas) será Dafne, una treintañera con un trabajo de mierda, una ruptura reciente y una revelación que le costará manejar: está enamorada terriblemente de su mejor amigo, un asturiano desmotivado interpretado por Juan Blanco. Completan el reparto David Matarín, Nuria Herrero, Andrea Guasch, María Maroto, Bea de la Cruz, Marta Belenguer, Pepe Lorente y Raúl Mérida, un grupo de secundarios con los que Zamora ha trabajado anteriormente en teatro o televisión. El actor de Élite Miguel Bernardeau y el humorista Alberto Casado, la mitad de Pantomima Full, tendrán apariciones especiales. Con Todo lo otro Zamora, se convertirá en la primera persona trans en España en estar al frente en solitario de una serie de televisión.

Mediaset

Mediaset mantendrá su acuerdo de colaboración con Amazon Prime Video, la plataforma que ha lanzado en primicia en 2020 las nuevas temporadas de Señoras del (h)ampa y La que se avecina o los estrenos de Caronte, Desaparecidos y Madres.

'El Emérito'

Mediaset anunció recientemente la puesta en marcha de una ficción inspirada en los últimos años del Rey Juan Carlos. Según Telecinco, la serie "estará centrada en su figura, siempre mediática, durante los últimos años en los que representó al Estado y en el entorno de una postcrisis económica iniciada en 2008 que dejaba una profunda huella en la sociedad española". Su rodaje comenzará el próximo año y promete ser uno de los proyectos más polémicos del año. El grupo completará su apuesta con la realización de un documental inspirado en el Emérito.

Movistar+

Alejandro Amenábar se estrena en televisión con 'La Fortuna'. Movistar +

La plataforma de Telefónica, Movistar+, será en principio la más activa de todo el sector durante el próximo año. Además de las nuevas temporadas de Hierro, Vida perfecta y Merli Sapere Aude, Movistar estrenará al menos siete nuevas producciones originales.

'Los espabilados'

Albert Espinosa regresa a la televisión justo diez años después de su primer gran éxito en el medio, Pulseras rojas. Inspirada en la novela del propio escritor (Lo que te diré cuando te vuelva a ver, un título que no se mantiene en su adaptación audiovisual), la primera apuesta adolescente de la plataforma desde el final de SKAM contará el viaje que emprenden cinco chicos extraordinarios por Europa cuando se escapan del centro psiquiátrico en el que estaban ingresados. Miki Esparbé, Àlex Brendemühl y Marta Torné acompañarán a los jóvenes y desconocidos protagonistas. Estreno el 29 de enero.

'La Fortuna'

Alejandro Amenábar se estrena en la televisión con una producción de aventuras inspirada en la novela gráfica El tesoro del Cisne Negro de Paco Roca y Guillermo Corral. Álvaro Mel (La otra mirada) interpreta a un joven diplomático que deberá recuperar el tesoro submarino robado por un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Ana Polvorosa (Aída) será su compañera de trabajo y aventuras, con Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo y Pedro Casablanc en papeles de reparto. Stanley Tucci y los televisivos Clarke Peters (The Wire) y T´Nia Miller (Years & Years) pondrán la nota internacional a una de las producciones más ambiciosas en la historia de Movistar.

'Libertad'

El equipo creativo de Gigantes seguirá vinculado a Movistar gracias a esta historia de bandoleros, salteadores y burgueses españoles de los primeros años del siglo XIX. Isak Férriz, Bebe, Xabier Deive, Jorge Suquet, Sofía Oria y Jason Fernández protagonizarán la ficción de época que dirige Enrique Urbizu a partir de los guiones de Miguel Barros y Michel Gaztambide.

'Paraíso'

Fernando González Molina (responsable de la trilogía del Baztan y Palmeras en la nieve, entre otras) vuelve a la televisión en el que se forjó como realizador en títulos como Los hombres de Paco y El barco. En su primera serie para Movistar el navarro contará con Macarena García, Iñaki Ardanaz, Gorka Otxoa y un amplio reparto juvenil para dar vida a los protagonistas de una historia ambientada en la España de 1992 y que apostará por el elemento y el suspense como principales ingredientes. Los guionistas Ruth García y David Oliva, compañeros en El incidente y Los protegidos, han desarrollado el proyecto junto al propio González Molina.

'Reyes de la noche' ya ha terminado su rodaje. Movistar +

'Reyes de la noche'

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, los guionistas detrás de comedias recientes como Lo dejo cuando quiera, Cuerpo de élite o Promoción fantasma, vuelven a univer fuerzas en una serie inspirada en las batallas radiofónicas del periodismo deportivo de los años 90. Javier Gutiérrez y, nuevamente, Miki Esparbé son los protagonistas de una comedia dramática que ya finalizó su rodaje el pasado septiembre.

'Supernormal'

Marta Sánchez y Olatz Arroyo, showrunners de Allí abajo durante las temporadas de mayor éxito de la comedia de Antena 3, vuelven a trabajar juntas en una comedia que quiere reflexionar sobre las consecuencias de una vida en la que una mujer quiere poder ocupar un exigente puesto como jefa en un banco de inversión sin tener que renunciar por ello a una vida familiar. Miren Ibarguren, Diego Martín y Gracia Olaya lideran el reparto de un proyecto que contará con un histórico como Emilio Martínez-Lázaro detrás de las cámaras.

'Todos mienten'

Macarena es una profesora de exclusiva urbanización que se convierte en una paria social tras conocerse que ha mantenido una relación con uno de sus alumnos. Irene Arcos vuelve a Movistar tras el final de El embarcadero con una ficción que contará con un reparto de lujo: Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca y el joven Lucas Nabor participarán también en este thriller creado por Pau Freixas (Sé quién eres).

Netflix

Carlos Montero estrenará 'Feria' en 2021. Netflix

La plataforma de streaming deberá enfrentarse a un momento vital en su historia en España: el final de La casa de papel tras seis temporadas - cuatro de producción propia - de inédito éxito internacional. Álex Pina, su principal responsable, tiene una nueva bala en su revólver, pero no será la única carta de Netflix para un 2021 en el que, seguramente, veremos aún más propuestos de producción propia aún no anunciados.

'Feria'

Carlos Montero seguirá vinculado a la compañía tras el reciente estreno de El desorden que dejas y su compromiso de seguir al frente de las aventuras de los alumnos de Las Encinas en Élite. Junto a Agustín Martínez (La caza. Monteperdido) ha creado la historia de dos hermanas que deben enfrentarse al horrible crimen que parece que han cometido sus padres antes de desaparecer y dejar un rastro de 23 cadáveres. Ambientada en la sierra andaluza a mitad de los años noventa, los habitantes del pequeño pueblo son menos ingenuos de lo que parece en un universo en el que la realidad y la fantasía están entrelazadas. Ana Tomeno (La isla mínima) y Carla Campra (Todos lo saben) serán sus protagonistas, con Marta Nieto y Patricia López Arnaiz (en un gran momento profesional después de Madre y Ane, respectivamente) en el reparto.

'Ídolo'

Daniel López Sánchez, Federico Maniá Sibona y Yago de Torres son los responsables de esta historia contada en píldoras de 10 minutos. Quimera, el mayor ídolo musical del país muere delante de sus seguidores durante un concierto. Lázaro, un fan, ve la oportunidad de escapar de su monótona y precaria vida y convertirse en su propio ídolo. Roger Gual (Smoking Room) será su director.

'Sky rojo'

Tres prostitutas - una cubana, una argentina y una española - se lanzan a la carretera sabiendo que, después de lo que han hecho, están muertas. Con varios delitos graves a sus espaldas que impiden que puedan pedir ayuda a la policía, y con un grupo de sicarios persiguiéndolas, sólo les quedan dos opciones: huir o plantar cara a sus perseguidores y contraatacar. Esa es la particular premisa de la nueva apuesta de Álex Pina en su acuerdo de exclusividad con Netflix. Creada junto a Esther Martínez Lobato, el thriller contará con un reparto liderado por Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer, uno de los actores más buscados de España tras su revelación en Vida perfecta y Quien a hierro mata. En palabras del propio Pina, la serie es “un caballo de Troya que irrumpe en la pantalla bajo la carcasa del hedonismo, la estética y la acción, pero donde subyacen las turbias profundidades y los dilemas que harán oscilar al espectador en esa misma ambigüedad moral”.

'El tiempo que te doy' será uno de los primeros estrenos de Netflix en 2021. Netflix

'El tiempo que te doy'

La actriz Nadia de Santiago (Las chicas del cable) y la pareja promocional formada por los cortometrajistas Inés Pintor y Pablo Santidrián han colaborado en una nueva propuesta de episodios cortos de Netflix. Lina (la propia de Santiago) y Nico (Álvaro Cervantes) acaban de romper su relación. En cada episodio ella intenta que el tiempo que pasa pensando en él sea un minuto menos cada vez, para así poder avanzar con su vida.

'Tú no eres especial'

"A los 16 años todos estamos perdidos. La serie me permite explorar esa época en la que uno está aprendiendo quién es realmente. Y hacerlo a través de la comedia, la mejor manera de contar los cambios de humor, los ridículos y vergüenzas de la adolescencia", así se refiere a este nuevo proyecto la creadora Estíbaliz Burgaleta, coordinadora de guion de la serie Skam España. Tú no eres especial narra la vida de Amaia, una adolescente que de la noche a la mañana se ve obligada a dejar atrás su vida y sus amigos en Barcelona, para ir a vivir al pueblo de su madre. Allí, pronto descubrirá un detalle que puede darle un giro a su vida: parece que ha heredado los poderes de su abuela, una mujer a la que no llegó a conocer, pero con fama de ser la única bruja que ha existido en el pueblo de Salavarría.

Starzplay

El servicio de streaming Starzplay, que ha traído a España series como Normal People, The Great o Gangs of London se estrenará en la producción propia dos años después de su aterrizaje en España.

'Nacho Vidal, una industria XXXL'

La producción hablará de la industria pornográfica, un negocio que mueve más de 500 millones de euros al año en España, a través de la extraordinaria vida del actor porno español Nacho Vidal. Bambú Producciones y La Claqueta PC están detrás de este proyecto de ficción sobre un actor que cambió las reglas del juego en nuestro país.

'Express'

El veterano Iván Escobar regresa al thriller después de triunfar con series tan diferentes como Vis a vis, Los hombres de Paco o El barco. Su nuevo proyecto contará una historia sobre un secuestro express. La serie promete ser una cuenta atrás desde el mismo momento en que se levanta el teléfono.

Televisión Española (TVE)

El canal público TVE tiene previsto el estreno de la segunda temporada de La Caza, que en esta ocasión llevará el subtítulo Monteperdido. No será su único proyecto de producción propia en 2021.

'Ana Tramel. El juego'

Maribel Verdú es Ana Tramel, una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano Alejandro, al que hace años que no ve, le hace ponerse de nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego. Roberto Santiago, escritor, guionista y director de cine, es el creador de la serie y también guionista junto a Ángela Armero. También aparecerán en el thriller Israel Elejalde, Natalia Verbeke, Unax Ugalde, Luis Bermejo, Víctor Clavijo y Elvira Mínguez, entre otros.

