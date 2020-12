El estado de las plataformas: repaso a un año de transformación radical del sector audiovisual

Las plataformas de streaming han vivido un momento histórico en 2020. La llegada de Disney+; el primer ejercicio completo de las plataformas de pago de Mediaset, Apple y Atresmedia; la compra de la mayoría de Filmin por parte de un fondo de capital privado; la confirmación de que HBO Max sustituirá el próximo año a HBO España o la consagración de Movistar y Netflix como las grandes veteranas de un panorama audiovisual que ya se ha puesto en la primera posición de prioridades de los gigantes de la industria del entretenimiento son algunos de los titulares que hemos vivido el último año.

Para saber cómo están viviendo individualmente este momento de transformación del sector en SERIES & MÁS nos hemos puesto en contacto directamente con las plataformas para que sus responsables nos contaran de primera mano cuál es el balance que hacen del año que termina y cuáles son sus planes para 2021, un año en el que, como ya es habitual en esta rama de la industria audiovisual, seguiremos sin tener datos de las audiencias reales de las plataformas.

ATRESplayer PREMIUM (Atresmedia)

Atresmedia se ha enfrentado en 2020 al desafío de asentar su plataforma de pago, estrenada en el segundo semestre del pasado año. José Antonio Antón, director adjunto de Contenidos de Atresmedia TV, celebra cómo “el resultado en este año ha superado hasta nuestras expectativas más ambiciosas, logrando multiplicar por cuatro nuestro número de suscriptores y generando una fidelidad que nos hace encarar el futuro con mucho optimismo”.

Una parte fundamental de su buen sabor de boca ha sido Veneno, la serie que hace unos días se aupaba al primer puesto de nuestra lista de las mejores series del año. Medios internacionales tan influyentes como Vulture y The New Yorker también la han incluido en sus listas de 2020. “No deja de ser una excelente noticia para toda la ficción nacional. Ha desbordado todas nuestras expectativas. Estamos muy felices”, zanja Antón. Casi 2.5 millones de espectadores siguieron en Antena 3 el estreno en abierto de la serie de “los Javis”. Pese al éxito, Atresmedia se mantuvo en su posición y mantuvo el resto de la temporada como un contenido exclusivo de su plataforma.

A lo largo de este ejercicio ATRESplayer PREMIUM se ha consolidado como una de las patas clave del Grupo Atresmedia. “Nos abre toda una nueva dimensión de posibilidades tanto a la hora de producir nuevos programas en exclusiva para la plataforma como a la hora de aumentar la rentabilidad de cada producción”, aclara el directivo. Atresmedia ha optado por estrenar en exclusiva ficciones como Veneno, Lumelia o ByAnaMilán y adelantarse a Antena 3 en el lanzamiento de propuestas como La valla, Perdida o Benidorm. Algunas de ellas incluso han llegado más adelante a Netflix, como Toy Boy. “En 2021 seguiremos trabajando en esta estrategia 360 con el contenido en el centro, y con nuestra OTT [plataforma] como una parte fundamental de la misma”, concluye Antón. Lo que no está previsto es que se estrene directamente en la plataforma ninguna de las películas de Atresmedia Cine, tal y como adelantamos hace unos días en SERIES Y MÁS.

Mitele PLUS (Mediaset)

La competencia directa de Atresmedia ha optado por una apuesta radicalmente distinta, optando por negociar con plataformas de terceros el estreno en primera ventana de toda su plantilla de series, en lugar de estrenar directamente en su plataforma MiTelePlus, cuyo contenido estrella en los últimos meses ha sido el reality Solo.

Amazon Prime Video ha estrenado las nuevas temporadas de La que se avecina o Señoras del (h)AMPA, además de los estrenos de El pueblo, Madres: amor y vida, Desaparecidos y Caronte. Netflix se adelantó a los últimos episodios en emisión lineal de Vivir sin permiso y la compañía incluso participó en el desarrollo de una de las series del año, Patria, a través de una de sus productoras: Alea Media.

Desde Mediaset España celebran su decisión, gracias a la que han visto un 72,8% de incremento de la partida de otros ingresos en los primeros nueve meses del año, superando los 76 millones de euros. Esos números incluyen los datos de Telecinco Cinema, que a pesar de que solo puedo estrenar Adu (el resto de títulos de su plantel se retrasaron a 2021 por la crisis de la industria cinematográfica) compensaron esa falta de ingresos con ventas a terceros de otros títulos.

Movistar+

“Hemos vivido el año de la confirmación de una estrategia que ha florecido y Movistar se estabiliza como una factoría de producción de ficción que se ha ganado el favor de la crítica y el público”, celebran desde la plataforma de streaming del Grupo Telefónica. Antidisturbios se ha convertido en la cabeza de cartel de un año en el que han estrenado doce ficciones, con La unidad y La línea invisible cerrando el podio.

La serie sobre el primer asesinato de ETA fue noticia, precisamente, por el adelanto de su estreno por el confinamiento. “La gente no podía salir de casa y tenemos un compromiso con el entretenimiento. Ese mismo día estuvo abierta a todo el mundo y en YouTube se pudieron ver los dos primeros episodios”. Movistar fue también la primera en volver a los rodajes a la pandemia. Aprovechando que Hierro era una isla sin COVID-19, a principios de junio la serie con Candela Peña se convirtió en el primer gran rodaje en ponerse de nuevo en marcha.

El impacto del coronavirus llegó también a su planificación de estrenos de películas: en los últimos meses del año se estrenaron directamente en sus canales títulos que estaban destinados al cine, como La decisión, Ava o La increíble historia de David Copperfield, que se estrenará el 1 de enero. El formato de Estreno Directo está previsto para que siga, al menos, durante los primeros meses de 2021.

La compañía siguió perfilando en 2020 el modelo de distribución de sus ficciones, dando con una fórmula que se mantendrá a lo largo del próximo año. “Nosotros necesitamos flexibilidad, amplitud de miras y capacidad de adaptación”. La plataforma de Telefónica ha ido alternando estrenos en modo maratón (Antidisturbios, La unidad) con los lanzamientos de dos capítulos (Mira quién soy, Nasdrovia) o uno semanalmente (Skam, Dime quién soy), según las necesidades de cada serie. Desde la cadena insisten además en su diferencial respecto a la competencia. “Nosotros no somos un servicio de vídeo bajo demanda ni un repositorio. Tenemos canales de emisión lineal y es importante para nosotros que a un producto le pueda sentar bien un estreno. El consumo lineal sigue siendo muy importante para Movistar”.

Filmin

Para sus responsables, el balance general de 2020 es muy positivo, así nos lo ha manifestado Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de la compañía, que añade "hemos crecido en dos dígitos en número de suscriptores y de visionados". El colapso ha sido, sin lugar a dudas, una de las series estrella de la plataforma, pero también uno de los fenómenos del año en España. Esta producción francesa se estrenó en julio y dominó la conversación especializada, y también la generalista, durante gran parte del verano, lo que "nos permitió reforzar la idea de que las series son importantes para Filmin en quienes, quizá, no lo tenían tan presente", aclara Ripoll.

Sin embargo, la serie del confinamiento en la plataforma fue Halt and Catch Fire, "es la serie que más se vio entre marzo y mayo". Sobre esos meses en los que nos vimos obligados a pasar la mayor parte del tiempo en nuestras casas, el cofundador de Filmin compartió con SERIES Y MÁS algunas conclusiones interesantes, basadas en las preferencias de sus usuarios, "en estos meses se vieron series más largas, Halt and Catch Fire tuvo una tasa muy baja de abandono, pocos usuarios que vieron el primer episodio no llegaron al final". Nos explica también que las preferencias fueron cambiando, "al principio de la pandemia hubo más interés por las series distópicas, Utopía (la original británica) fue un éxito impresionante, pero conforme pasó el tiempo, el espectador quiso alejarse de estos temas", tal como comprobaron de primera mano con la llegada de Dead Set, con la que reconoce tuvieron menos suerte, "la serie de Charlie Brooker tuvo menos éxito del que hubiese deseado".

En cuanto al anuncio de los planes de expansión internacional después de la compra de parte de las acciones de la compañía por un fondo de capital privado, Ripoll nos asegura que "la línea editorial va a seguir siendo la misma, vamos a seguir combinando series europeas de novedad y clásicos; estas navidades, sin ir más lejos, estrenaremos El beso de Singapur, que es una de las grandes producciones inglesas del año". Entre las novedades que podemos esperar en su catálogo en 2021 están Honour, un thriller de la BBC, Nobel, Three Girls, This Country o 22 de julio, y nuevas temporadas de series como Hipócrates o Back To Life, entre otras.

Aún no están en condiciones de hablar de cuáles serán los primeros territorios internacionales a los que esperan llegar porque hay mucho trabajo por hacer, pero sí nos han contado cuáles son sus planes a corto plazo en España. "El año que viene apostaremos por el doblaje, nuestra idea es doblarlo prácticamente todo. La idea es doblar cada vez más al castellano, ofrecer subtítulos en lenguas originales y mejorar el sistema de descargas". Y para cerrar, una buena noticia, Ripoll nos ha avanzado que Filmin estrenará su primera serie de producción propia española en 2021, de la que pronto conoceremos más detalles.

Starzplay

El servicio bajo demanda de Starz en España lanzó a principios de 2020 su propia aplicación y se ha incorporado recientemente en la oferta Channels de Amazon Prime Video. Sobre esta estrategia de integración en otras plataformas, desde la directiva de Starzplay Estados Unidos afirman que es algo que van a seguir explorando, a lo que añaden "esperamos anunciar más acuerdos de este tipo en 2021".

La valoración que hacen del año que termina en el territorio español es positiva, destacan que "fue un año muy positivo en términos de crecimiento del número de usuarios y de la calidad de su catálogo, que ha incorporado títulos clave como The Great, Normal People y Gangs of London". Estas series, junto a Power Book ||: Ghost, son las que mencionan como las más vistas de la plataforma en los últimos meses.

Para 2021 Starzplay también ha decidido apostar por la producción original en España, y ya ha anunciado oficialmente sus primeros proyectos de ficción, los cuales aseguran estar desarrollando activamente para estrenarlos a finales de ese mismo año o en los primeros meses de 2022. Uno de ellos es Nacho Vidal, una industria XXXL, serie de ficción de Bambú Producciones y La Claqueta PC. La otra serie es Express, producción de The MediaPro Studio creada por Iván Escobar, y también nos avanzan que ya han dado luz verde a un tercer proyecto del que podrán dar más detalles en los próximos meses.

En cuanto a las series internacionales, por ahora está confirmado en enero el estreno en exclusiva de The Stand, adaptación de la conocida novela de Stephen King y, para finales de año, un nuevo volumen de la franquicia Power, en este caso Power Book III: Raising Kanan.

Netflix

Luis Tosar protagoniza 'Los favoritos de Midas'. Netflix

En 2020 Netflix ha estrenado 17 producciones originales españolas que incluyen series como Valeria, Alguien tiene que morir, Los favoritos de Midas o las nuevas temporadas de La casa de papel y Élite; películas como Hogar o El Practicante; y el anime Memorias de Idhún, entre otras.

Entre las producciones nacionales más populares, información que respaldan con los datos de la herramienta Top 10, en la plataforma destacan que La Casa de papel apareció en ese clasificación en 93 países, Élite en 86 y El hoyo en 89 y El practicante en 70, una muestra de que el contenido creado en nuestro país traspasa fronteras, algo de lo que afirman estar muy orgullosos en la compañía, tal como declara desde Los Ángeles Diego Ávalos, vicepresidente de contenido de Netflix: "Estamos muy orgullosos de ayudar a posicionar la ficción española como un referente global en un momento clave para la industria".

Desde la compañía afirman que trabajan con creadores y productores de todo el territorio español con el objetivo de dar a conocer la diversidad nacional al público internacional. Así ha sido el caso de El desorden que dejas, donde el 85 % del equipo participante en la producción es de origen gallego. "Nos sentimos afortunados de trabajar de la mano de creadores como Nadia de Santiago, Carlos Montero o Elisabet Benavent, y productores como Cristina López Ferraz, Sandra Hermida o Cesar Benítez. Nuestra vocación continúa siendo emocionar al mundo con el carisma, la diversidad y la creatividad de las historias hechas en España y contribuir a mantener la posición de la ficción española como un referente internacional", añade Ávalos al respecto.

La plataforma ya ha adelantado algunos de los proyectos nacionales que están actualmente en producción con vistas a estrenarse en 2021, entre ellos, hay tres series de ficción: Feria (un thriller fantástico creado por Agustín Martínez y Carlos Montero), El tiempo que te doy (creada por Nadia de Santiago, Inés Pintor y Pablo Santidrián) e Ídolo (creada por Dani del Águila, Yago de Torres y Federico Maniá), además de la serie documental, 800 metros, dirigida por Elías León, El caso Wanninkhof (película documental dirigida por Tània Balló), y La bestia; así como el especial de comedia Odio de Dani Rovira.

fuboTV

Una desconocida para el gran público, fuboTV siguió buscando su hueco en la jungla de las plataformas en su segundo año en España mientras comparte con ATRESplayer PREMIUM el título de contenido premium mas barato del mercado (2,99 euros al mes). “Somos el único distribuidor virtual de programación de vídeo multicanal”, explica Álvaro González, International Markets Manager de la compañía, o lo que es lo mismo, la plataforma es una aglomeración de canales que se pueden ver en directo o en bajo demanda. Ahora mismo los suscriptores españoles pueden disfrutar de 20 canales en directo, entre los que está Movistar Series, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Nick Jr.Paramount Network o varias cadenas disponibles linealmente para el público del Grupo Atresmedia o de Radio Televisión Española.

Nacida en 2015 en Estados Unidos como a través de una start-up, “fuboTV buscaba romper con la manera de ver la televisión de pago por cable en los Estados Unidos y ocupar un espacio nuevo. Empezamos apostando por los deportes en directo, y poco a poco fue incluyendo en su oferta entretenimiento y noticias, y así se convirtió en la alternativa a los servicios tradicionales”, aclara González. En 2021 seguirán sumando nuevos canales con los que asentarse en el mercado español.

Sin noticias de Hollywood

Algunas de las plataformas que dependen directamente de Estados Unidos no han podido participar en este repaso. Una de ellas ha sido HBO, que ha tenido un año clave en su apuesta por la ficción, especialmente con el estreno de su producto más mimado: Patria. En 2021 se enfrentarán a otro gran desafío: convertirse en HBO Max en algún momento del segundo semestre del año. Mientras no se produzca este movimiento, los títulos cinematográficos de Warner podrán verse únicamente en las salas de cine que estén abiertas en ese momento.

Amazon Prime Video acaba de estrenar el pasado viernes El Cid, su primera serie original española, y en 2021 está previsto el estreno de títulos como La templanza y Un asunto privado.

Apple TV + ha empezado a estrenar largometrajes directamente en su plataforma (con On the Rocks de Sofia Coppola, la animada Wolfwalkers o Greyhound, un rescate del COVID-19 con Tom Hanks) y se espera que anuncien a medio plazo su primer proyecto de producción propia después de que Ramón Campos, de la productora Bambú, confesara hace meses que estaban trabajando para ellos.

Disney, por su parte, acaba de hacer un histórico anuncio para inversores en el que dejaron clara su apuesta por la plataforma como primera vía de negocio audiovisual. Su primer gran movimiento será el lanzamiento de Star, un nuevo servicio integrado dentro de la familiar Disney + que dará acceso a contenido para adultos provenientes de Fox y la plataforma adulta Hulu, entre otras fuentes.