Entrevista a FuboTV: "Hemos integrado la televisión tradicional en una plataforma online"

¿Está saturado el sector del streaming? La cantidad de servicios disponibles no deja de aumentar, y eso que aún no han llegado algunos pesos pesados. Con una competencia tan dura, no faltan las apuestas por ver qué servicios seguirán en pie en pocos años.

Es evidente que los servicios que simplemente ofrezcan lo mismo de siempre lo tendrán más difícil. Pero al mismo tiempo, se abren otras oportunidades, nuevos nichos que explotar; estos servicios pueden ser los que acaben ganándose un hueco en nuestro día a día, y fuboTV es un ejemplo de esta estrategia.

Puede que el nombre de fuboTV no te suene. De hecho, te sonará a una plataforma dedicada al fútbol, pero curiosamente, no es así. fuboTV viene de EEUU, donde es una importante alternativa para disfrutar del deporte y la televisión por Internet. A diferencia de otros servicios, fuboTV es un agregador de canales, que permite ver la televisión en directo. En EEUU, ya ofrece paquetes con más de 90 canales y entre sus inversores se encuentran gigantes como 21st Century Fox.

Qué es fuboTV, la plataforma para ver la TV en directo

fuboTV está disponible en España desde el pasado abril, pero no te culpamos si no lo sabías. La filosofía de fuboTV claramente sigue siendo la de una pequeña startup, algo de lo que se sienten orgullosos; es algo que les ha permitido tomar decisiones en momentos clave, y alcanzar acuerdos que serían imposibles para cualquier otra empresa.

Movistar Series en fuboTV

Por ejemplo, en España fuboTV puede presumir de ofrecer el canal Movistar Series, el mismo que se puede conseguir con Movistar+, pero sin necesidad de ser cliente de la operadora ni de su servicio. Además, ya ofrece otros 13 canales, con acceso a grabaciones que nos permiten disfrutar de los programas una vez que se hayan emitido. Desde La 1 hasta Antena 3, Paramount, MEGA, o 24h, encontramos algunos de los principales canales españoles.

Parece extraño que una oferta semejante haya pasado desapercibida, sobre todo en un país tan dado a la televisión. Es por eso que decidimos aprovechar la oportunidad de entrevistar a Álvaro González, International Markets Manager de fuboTV y encargado de la entrada en España, y preguntarle sobre estas y otras dudas sobre el servicio.

Empecemos por lo básico. Como bien sabes, el sector del contenido por streaming está empezando a saturarse, con tantos servicios diferentes que a veces es difícil llevar la cuenta. En estas que llega FuboTV, afirmando que es completamente diferente al resto, ¿cuál es su principal diferencia respecto a un servicio de streaming normal?

Desde fuboTV lo que ofrecemos es un servicio de retransmisión de televisión en vivo que incluye una amplia oferta de entretenimiento, como lo hacen las grandes operadoras, pero lo que marca la diferencia respecto a ellas es principalmente la libertad y flexibilidad de ser un sistema en streaming (OTT) que no requiere la contratación de un servicio teleoperador tradicional.

Con fuboTV el suscriptor puede darse de alta y de baja en cualquier momento, sin contratos de permanencia. Llegamos a España siendo un servicio completamente novedoso porque hasta ahora el disfrutar de una televisión de pago estaba asociada a contratos de permanencia, al igual que la televisión TDT en abierto en la que necesitabas un decodificador para poder acceder. En fuboTV ofrecemos la mezcla de los canales de televisión TDT tradicional con canales de pago.

Otro de nuestros rasgos diferenciales es el precio tan competitivo. Ahora mismo parte de 2,99€ al mes por una subscripción anual y de 4,99€ al mes por una subscripción mensual, que el usuario puede cancelar en cualquier momento para que no se renueve una vez cumplido el período por el que se suscribe.

Grabación en fuboTV

Además, una parte muy importante y que cambia la manera en la que el usuario accede a los canales tradicionales es el servicio de grabadora digital (“DVR”) de fuboTV que le permite al usuario grabar contenido de los canales en la plataforma y verlos cuándo y dónde quiera en cualquier otro dispositivo.

Frente a otras alternativas, ¿a qué público específico está dirigido FuboTV?

FuboTV es una plataforma que ofrece una amplia gama de contenidos, que van desde el entretenimiento a los deportes y contando también con actualidad informativa. Realmente es un servicio muy flexible y accesible para todos porque además está disponible en multiplataforma para visualizar en ordenador, además de en dispositivos Android, iOS para móvil en su propia app y Amazon Fire, Android TV o Apple TV.

Aunque nuestro nombre en castellano suene a “fútbol”, en realidad somos una plataforma que ofrece entretenimiento para toda la familia.

El concepto de FuboTV está claramente influenciado por Estados Unidos, y la televisión por cable, algo que en España realmente nunca llegó a despegar. Sabiendo eso, ¿cuál va a ser su estrategia con el mercado español? ¿Qué desafíos tiene este mercado respecto a otros?

Realmente nuestros orígenes como startup hicieron que desde el primer momento fuboTV se diferenciara del resto de la oferta en Estados Unidos y por eso han llegado a bautizarnos como los “cord-cutters” o “corta-cables”, por ofrecer algo completamente nuevo y no ser un servicio de televisión por cable. Nuestra oferta es un servicio alternativo nuevo, distinto a las operadoras tradicionales y eso ha sido lo que nos ha permitido hacernos un hueco entre los espectadores.

En cuanto a España, hemos aprovechado el buen momento que vive la televisión de pago actualmente en este mercado, que prevé alcanzar en 2021 el 41% de hogares españoles, según el estudio Conecta de la consultora Deloitte. Creemos que hemos aterrizado en un buen momento y nuestros desafíos se encuentran con la vista puesta en otros países del mercado europeo, así como en la ampliación de nuestra oferta para seguir avanzando.

¿Cómo pretenden darse a conocer en España, teniendo en cuenta la gran competencia en el sector?

A día de hoy no consideramos que tengamos rivales como tal, porque nuestro servicio y oferta son distintos a los de otras plataformas. Nosotros somos una plataforma de retransmisión de televisión en directo con una oferta que no se centra solamente en deportes, cultura o entretenimiento, sino que somos una plataforma que ofrece televisión para todo tipo de espectadores.

Lo cierto es que hemos recibido los datos de acogida en el mercado español de manera muy positiva. FuboTV se presentó en España el pasado mes de abril y en muy poco tiempo hemos sido capaces de aumentar la base de suscriptores y también el tiempo promedio de visualización por usuario.

Para nosotros este dato es muy significativo, porque demuestra que es un servicio que se recibe positivamente en el consumidor español y que ofrecemos algo distinto al resto de servicios.

La posibilidad de ver canales de televisión en directo es sin duda una de las características definitorias de este servicio, pero ¿sigue teniendo importancia la TV para el internauta medio, ya acostumbrado al contenido bajo demanda?

Efectivamente, la posibilidad de ver televisión en directo es una de las ventajas competitivas de fuboTV, algo que no se ofrece en otros servicios alternativos. Sabemos que los espectadores españoles siguen consumiendo mayoritariamente contenido de la TV en directo y por eso fuboTV ofrece esa posibilidad combinada con la visualización bajo demanda, gracias a la nube personal que permite grabar y visualizar el contenido después de haber sido emitido - además de un catálogo de series de contenido bajo demanda.

Nos parece que esta es una ventaja competitiva muy importante, porque es una manera de adaptarse a todo tipo de espectador, desde el más tradicional al internauta acostumbrado al contenido bajo demanda.

¿Pueden servicios como este hacernos recuperar la costumbre de “poner la tele a ver lo que hay”, o en este caso, abrir FuboTV?

fuboTV es la combinación perfecta para aquellos espectadores que les guste disfrutar del contenido de la televisión en directo, pero sin tener que ser ‘esclavo’ de los horarios o las programaciones de los canales de televisión gracias a la posibilidad de almacenar los programas o series en la nube.

De algo de lo que estamos muy orgullosos es de cómo fuboTV ha integrado la manera de ver la televisión tradicional en una plataforma online y esto es producto de ir por delante de nuestros competidores en tecnología, diseño y usabilidad.

Por tanto, siempre se puede seguir disfrutando de la costumbre de “poner la tele a ver qué hay” porque la propia plataforma ofrece un diseño muy fácil de utilizar y muy intuitivo, donde el menú inicial muestra de un vistazo toda la programación que se está emitiendo en directo en cada uno de sus 14 canales, entre los que se incluye Movistar Series.

Una de las joyas de la corona de FuboTV son las series de Movistar, sin necesidad de ser cliente de la operadora. ¿Planean expandir esta relación más allá́, por ejemplo, para retransmisiones deportivas como partidos de fútbol?

Actualmente desde fuboTV ya se puede disfrutar de contenido deportivo, pero nuestro objetivo y compromiso es seguir ampliando nuestra oferta este año. No podemos decir a día de hoy qué contenido deportivo tendremos, pero si podemos confirmar que nuestro equipo de adquisiciones está trabajando en ello.

Deportes en fuboTV

En EE.UU. somos líderes en la retransmisión de fútbol y deportes en vivo y esto nos diferenció al principio de nuestra andadura en 2015. Poco a poco hemos ido añadiendo más contenido a nuestra oferta y esta es la trayectoria que esperamos seguir también de cara al mercado español.

De la misma manera, ¿están abiertos a acuerdos similares con otras plataformas, como HBO o Netflix? ¿Y canales temáticos, como los de cultura, deporte, cocina o niños?

Por el momento no podemos avanzar información sobre acuerdos. Actualmente estamos asociados con Movistar y contamos con el fantástico canal Movistar Series, además de los otros 13 canales que unidos ofrecen una amplísima oferta de contenido que se adapta a todos los perfiles de espectador – desde Clan, que emite una programación enfocada en los más pequeños de la casa, hasta Teledeporte con las retransmisiones deportivas o Atreseries, para los más seriéfilos.

A los canales en abierto que ya hay disponibles en fuboTV se espera poder sumar más alternativas, hasta llegar a ofrecer todos los canales gratuitos disponibles en España, junto con los de pago.

Actualmente no existe en España ningún otro servicio de retransmisión de televisión en vivo con esta combinación a un precio tan económico, con una oferta que incluye en el canal Movistar Series algunas de las series más populares de HBO o Netflix, como Juego de Tronos o Modern Family, entre otros.

Nos ha llamado la atención que el periodo de prueba de FuboTV sea de sólo una semana, ¿qué les ha llevado a tomar esa decisión frente a otras alternativas que ofrecen dos semanas o incluso un mes de prueba?

La plataforma fuboTV se ha diseñado bajo el planteamiento de que sea una app altamente intuitiva y fácil de manejar en todos sus formatos – tanto Smart TV como ordenador, tablet o Smartphone.

Parrilla de fuboTV

Es una plataforma muy accesible y la idea es integrar el concepto de que no importa dónde estés porque puedes disfrutar del contenido de fuboTV dónde y cuándo sea. En este sentido consideramos que en una semana el usuario puede tener una experiencia completa del uso de la aplicación.

Por último, ¿cuáles son los objetivos de FuboTV a largo plazo? ¿Os veis capaces de competir directamente contra los servicios actuales y los que esperamos en los próximos meses, u os lo planteáis como una maratón?

Actualmente la televisión de pago representa un mercado que se transforma velozmente. En 2018 en España los espectadores con Smart TV superaban por primera vez los que no la tienen, según la consultora The Cocktail Analysis.

Esto es un claro signo de que el mercado está en pleno crecimiento y transformación, algo que tenemos muy en cuenta de cara a dar próximos pasos. Nuestros orígenes como startup nos hacen trabajar con la filosofía de que hay que estar siempre atento al mercado e ir avanzando adaptándose al consumidor y nuestra perspectiva siempre nos hará apostar por el desarrollo de mejoras tecnológicas – como por ejemplo la llegada de mejoras en la visualización de contenido como la calidad 4K, que ya está disponible en Estados Unidos.

Muchas gracias por esta oportunidad de conocer mejor vuestro servicio.