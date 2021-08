Las 10 mejores series de aventuras que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon y Disney+

Desde SERIES & MÁS os proponemos un nuevo Top con más recomendaciones. En esta ocasión, os traemos una lista con las mejores series de aventuras que están disponibles en streaming, dentro del catálogo de Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney+.

Os invitamos a viajar en el tiempo para visitar cualquier época pasada que se nos antoje, subirnos a una nave espacial, gobernar las tierras medievales de Poniente o incluso aprender los conjuros más impresionantes que podamos llegar a imaginar. Porque las mejores aventuras pueden acontecer en cualquier lugar. Si tenéis ganas de vivir nuevas experiencias y emociones a través de la pantalla, este es vuestro lugar.

Os contamos de qué van estas series y por qué debéis verlas. ¡Tomad nota!

'Battlestar Galactica' (Amazon Prime Video)

'Battlestar Galactica' Amazon Prime Video

Temporadas: 4

Número de episodios: 74

De qué va: La humanidad quedó repartida en doce colonias que, desgraciadamente, fueron atacadas hace cuarenta años por unas criaturas robóticas: los cyclons. Tras su reaparición, los nuevos cyclons se han vuelto aún más perversos y devastadores que antes, siendo capaces de infiltrarse entre las personas. En esta situación tan crítica que amenaza el destino de la humanidad, el comandante Adama y la presidenta Roslin liderarán a los supervivientes en la búsqueda de un nuevo hogar: la Tierra.

Por qué hay que verla: Battlestar Galactica combina a la perfección el realismo y la ciencia ficción para presentar a unos personajes muy complejos, difuminando las etiquetas de "héroe" y "villano", también debido al gran trabajo que hace el elenco que lideran Mary McDonnell, Edward James Olmos y la robaescenas Katee Sackhoff. A pesar de un presupuesto reducido, la producción cuida su look visual y juega con un estilo semidocumental en su puesta en escena. El regreso de una antigua serie de ciencia ficción se acabó convirtiendo en una de las mayores joyas del género en el siglo XXI.

'Doctor Who' (Amazon Prime Video)

Jodie, protagonista de 'Doctor Who' Amazon Prime Video

Temporadas: 12 (disponibles de la 5 a la 10)

Número de episodios: 147

De qué va: Retomando la historia de la serie finalizada en 1989, Doctor Who sigue los pasos del famoso alienígena y los Señor del Tiempo en sus diferentes viajes por el espacio-tiempo. Junto a él está su fiel compañera, que no le dejará solo mientras explore el universo de forma aleatoria a bordo de la máquina TARDIS. Utilizando el amplio conocimiento que existe en los campos de la ciencia y la tecnología, serán capaces de superar cualquier obstáculo.

Por qué hay que verla: Desde su mítica sintonía, la construcción del interior de la TARDIS o los efectos de sonido, Doctor Who ha sabido ganarse un hueco en el corazón del público y envejecer de manera meritoria. Ninguna de las aventuras que viven los personajes tiene desperdicio, llegando a plantear si realmente merece la pena salvar la vida de los humanos cuando hay que sacrificar otras cosas en el camino. El impacto en la cultura pop británica es incuestionable.

'Juego de tronos' (HBO)

'Juego de Tronos' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 8

Número de episodios: 73

De qué va: La historia se desarrolla en un mundo ficticio de estilo medieval donde hay Siete Reinos. En ella tienen lugar hasta tres líneas argumentales diferentes: la crónica de la guerra civil que tiene lugar por tomar el control de Poniente entre varias familias que aspiran al Trono de Hierro; la incipiente amenaza de "los otros", unas criaturas desconocidas que viven al otro lado del inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra anterior, y que pretende regresar para reclamar su derecho al trono por dinastía. Por si fuera poco, tras un largo verano de varios años, el gélido invierno se acerca a los Siete Reinos.

Por qué hay que verla: Eran muchos los fans de los libros que se unieron a la serie después de leerlos, pero además, Juego de Tronos consiguió engancharles a través de la pantalla, animándoles a ver sus episodios en parte porque cuenta con el propio George R.R. Martin tras las cámaras. Cada temporada llega a un punto en el que el espectador no es capaz de predecir lo que va a suceder, porque todo era posible.

La serie estrella de HBO combina intrigas palaciegas, increíbles escenas de sexo y violencia y disputas entre familias donde el heredero al trono será el tema de menor importancia. Porque Juego de Tronos juega con los tópicos narrativos, acompañando a sus personajes por localizaciones que ya forman parte del itinerario turístico de países como Reino Unido, Islandia o incluso España.

'The Mandalorian' (Disney+)

Tráiler de The Mandalorian

Temporadas: 2

Número de episodios: 16

De qué va: La historia que se narra está situada a caballo entre El retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza. En ella, se siguen los pasos de Mando, un cazarrecompensas que pertenece a la legendaria tribu de los mandalorianos. Allá donde la Nueva República no puede ejercer su autoridad, el protagonista tendrá que cumplir determinadas misiones hasta que, en un momento dado, un pequeño ser se cruza en su camino.

Por qué hay que verla: Al no tener conexión con la trilogía que tanto peso ejerce sobre la franquicia Star Wars, la serie se presenta como una historia individual que potencia las aventuras del personaje interpretado por Pedro Pascal, que a pesar de no poder mostrar su rostro, consigue transmitir lo necesario para enternecer a la audiencia. A todo esto hay que añadirle un elemento extra que obnubila a cualquiera cada vez que aparece en pantalla: The Child (rebautizado en redes como Baby Yoda). The Mandalorian es una serie de aventuras ejemplar que puede llegar a disfrutar cualquier tipo de público, incluso si no es fan de la saga galáctica.

'El Ministerio del Tiempo' (HBO)

'El Ministerio del Tiempo' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 4

Número de episodios: 42

De qué va: El Ministerio del Tiempo es una institución autónoma y secreta del gobierno que se encarga de preservar el transcurso de la historia tal y como ocurrió. Para lograr su cometido, esta organización tiene acceso a otras épocas a través de unas puertas muy vigiladas, mediante las cuales las Patrullas del Ministerio intentarán impedir que cualquier intruso del pasado viaje a nuestro presente para cambiar la Historia a su antojo.

Por qué hay que verla: La serie consigue cautivar al espectador mediante su narrativa y sus elementos históricos y de ciencia ficción, arrastrándole hacia una premisa bien construida que guía las aventuras de unos personajes entrañables. La historia de España plantea muchísimas posibilidades dramáticas para contar historias, y la serie sabe sacarle provecho a sus opciones, mezclando realidad con ficción mientras aporta ciertos toques de humor y referencias de todo tipo.

'Rick y Morty' (HBO)

'Rick y Morty' HBO

Temporadas: 5

Número de episodios: 41 (la quinta temporada se encuentra en emisión)

De qué va: Rick, un descerebrado científico, y Morty, su influenciable y adolescente nieto, compaginan su vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos. Tras una serie de circunstancias, Rick acaba mudándose a casa de su hija Beth, la madre de Morty, al que tratará de convertir en una versión mejorada de su padre, al que considera un fracasado.

Por qué hay que verla: Combinando el humor negro, la sátira y los mejores elementos de la ciencia ficción con una profunda crítica social, Rick y Morty no se queda atrás con respecto a otras series en apariencia más serias e importantes a la hora de proponernos otras maneras de reflexionar. Además, la originalidad con la que se tratan los temas es sorprendente, incluyendo episodios capaces de aportar elementos diferentes a la historia base, generando un ritmo y una frescura que continua enganchando a las audiencias más adultas episodio tras episodio y hasta el día de hoy.

'Star Trek: Discovery' (Netflix)

'Star Trek: Discovery' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 3

Número de episodios: 42

De qué va: Ambientada unos años después de que tengan lugar los acontecimientos de la serie original Star Trek, Star Trek: Discovery sigue los pasos de la tripulación del USS Discovery a medida que esta explora el universo y descubre nuevos mundos y formas de vida.

Por qué hay que verla: Sin duda los que más disfrutarán de esta serie serán los fans incondicionales de la saga Star Trek, ya que esta está repleta de elementos y referencias a la tan conocida producción televisiva. Sin embargo, las nuevas generaciones o todo aquel que desconozca de su impacto podrán disfrutarla igualmente y descubrir un nuevo mundo que terminará atrapándoles. También destaca la manera de introducir la diversidad en la serie en todas las facetas posibles, incluyendo además unos efectos visuales sorprendentes.

'Stranger Things' (Netflix)

'Stranger Things 4' | Desde Rusia con amor… | TEASER | Netflix España

Temporadas: 3 (la 4 se estrena próximamente)

Número de episodios: 25

De qué va: Esta serie nació con el propósito principal de homenajear a los misterios clásicos que ya aparecieron en las historias de los años 80, tomando como punto de partida el momento en el que desaparece el pequeño Will. A partir de ahí, tanto su familia como sus amigos se verán envueltos en toda una nube de enigmas cuando emprendan su búsqueda, donde tendrán cabida las fuerzas paranormales más terroríficas, los experimentos ultrasecretos de una peligrosa organización y una niña muy rara.

Por qué hay que verla: Jugando con la nostalgia de cualquiera, Stranger Things evoca a la infancia de los que crecieron durante los 80 y 90, pellizcándoles en la memoria con referencias interminables de la época. Mediante las menciones varias que se hacen a clásicos del calibre de E.T. el extraterrestre o Cuenta conmigo, los hermanos Duffer son capaces de recrear un momento determinado para contar una historia llena de suspense y ritmo que engancha desde el primer minuto hasta el último.

'Vikingos' (Amazon Prime Video, Netflix y HBO)

'Vikingos' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 6

Número de episodios: 89

De qué va: La serie sigue los pasos de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), sus hermanos y su familia cuando él se subleva para convertirse en el rey de las tribus vikingas. Además de ser un valiente guerrero, cuenta la leyenda que Ragnar también es descendiente directo del dios Odín, y tendrá que encarnar las tradiciones nórdicas para hacer honor a sus raíces.

Por qué hay que verla: La serie llama la atención por el despliegue de producción y los escenarios en los que transcurren los hechos, que junto a un reparto sobresaliente, dotan de veracidad a una historia que resulta bastante sencilla de comprender para cualquier tipo de espectador. Además, Michael Hirst (responsable de Los Tudor) consigue volver a destacar en otra producción mediante unas escenas bélicas que no pierden el rigor histórico y que también adquieren una gran cantidad de detalles e importancia narrativa y simbólica.

'The Witcher' (Netflix)

'The Witcher' | Tráiler temporada 2 | Netflix

Temporadas: 1 (la 2 se estrena próximamente)

Número de episodios: 8

De qué va: Basádose en la saga literaria de Andrzej Sapkowski que también dio vida a los prestigiosos videojuegos, The Witcher cuenta la historia de Geralt de Rivia (Henry Cavill). Geralt es un cazador de monstruos mutante que se dedica a viajar a través de un mundo turbuleto donde, muy a menudo, los humanos resultan ser peores que las bestias.

Por qué hay que verla: Henry Cavill, protagonista de The Witcher, es una de las razones por las que merece la pena acercarse a la épica serie de Netflix. El inglés capta la atención del espectador con su aparente inexpresividad, brutalidad física y lenguaje corporal que lo hacen un personaje único. La bella dirección de arte de la producción consigue recrear a la perfección el mundo lúgubre y oscuro que rodea a los protagonistas y también imitando de forma mimética la estética del popular videojuego.

Iremos actualizando periodicamente esta publicación de las mejores series de aventuras, a medida que los diferentes títulos vayan entrando y saliendo de los catálogos de las plataformas de streaming.

Más Tops de SERIES & MÁS...

• Las 10 mejores series cortas

• Las 10 mejores series basadas en hechos reales

• Las 10 mejores películas documentales

• Las 10 mejores series y películas true crime

• Los 10 mejores monólogos

• Las 10 mejores series documentales

Sigue los temas que te interesan