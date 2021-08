Las 10 mejores series sobre política para ver en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y Filmin

'House of Cards', 'Mrs. America' y 'The Good Fight' entre las mejores series sobre política.

Futuros distópicos, corrupción policial y narcotráfico, luchas de poder intergaláctico... Todo ello lo podréis encontrar en las mejores series sobre política que se encuentran disponibles bajo demanda en los catálogos de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Filmin y Movistar+. Os contamos de qué van y por qué debéis verlas.

Porque en realidad, el mundo de la política no es tan sencillo como parece y existen muchos factores externos que influyen en ella. Estas series permiten conocer el entramado que se esconde tras las sillas de cualquier partido político parlamento.

10. 'Years and Years' (HBO)

'Years and Years' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 6

De qué va: La serie narra la historia de la familia Lyon a lo largo de quince años dentro del contexto de la sociedad británica. Las vidas de todos los miembros convergen una noche crucial de 2019 y a partir de entonces, la trama se enroscará en torno a la difícil situación del país, envuelto en una inestable situación política, económica y tecnológica que darán pie al auge de las ideologías más radicales.

Por qué hay que verla: Situándose como una distopía, Years and Years plantea una trama no tan alejada de nuestro presente, en la que se pueden ver a ciertas personalidades radicales actuales personificadas en la figura de Vivianne Rook (interpretada por Emma Thompson), cuyos discursos parecen alarmar a la población pero que siguen cosechando éxitos por el miedo de la sociedad. Se tratan temas como la inmigración, la precarización laboral, la acumulación de poder de determinados países o la gestión de las minorías de una forma tan aterradora como paralela a nuestra realidad. Además, Russel T. Davies (Queer as Folk) anda detrás del proyecto, y solo por eso merece una oportunidad.

9. 'Parliament' (Filmin)

'Parliament' | Temporada 1 | Filmin

Temporadas: 1

Número de episodios: 10

De qué va: Un joven asistente parlamentario llamado Samy (Xavier Lacaille) llega a Bruselas después de que tenga lugar el referéndum del Brexit, por lo que inmediatamente, deja de ser apto para su puesto. Dispuesto a salirse con la suya, Samy se verá involucrado en la elaboración de un informe y tendrá la suerte de poder poner en práctica su gran ingenio e inteligencia.

Por qué hay que verla: Parliament se ha convertido en una serie capaz de combinar el humor y la política a la perfección, logrando criticar sin pelos en la lengua la existencia de la propia institución europea, incapaz de imponerse en las situaciones más críticas. La serie también se zambuye en los temas más polémicos que existen en cada país europeo, de una forma tan crítica como divertida y mostrando que todos los temas tienen su parte cómica, desde el Brexit a la lucha por salvar a los tiburones.

8. 'Mrs America' (HBO)

'Mrs. America' | Tráiler VOSE | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 9

De qué va: Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) es una política de ideología conservadora que en su momento se opuso a la denominada "Enmienda de Igualdad de Derechos", un proyecto que promovía la igualdad de derechos en cuanto a la temática laboral, de divorcio y propiedad entre hombres y mujeres en Estados Unidos. Al contrario que otras mujeres de su época, Schlafly no se consideraba feminista y pensaba que esa Enmienda perjudicaría a las mujeres, que perderían sus "privilegios" como amas de casa.

Por qué hay que verla: Mrs America ofrece un retrato muy interesante y real de los años 70 y la segunda ola feminista. Basándose en una historia real, los episodios muestran lo importante que es conocer cómo Phyllis fue capaz de impedir que la Enmienda saliera adelante, perjudicando a todas las mujeres con su ignorancia. Sin embargo, los productores de la serie también muestran la realidad al completo, con una oleada feminista burguesa y blanca que no tenía en cuenta una posible interseccionalidad y que también tenía sus conflictos internos.

7. ' Battlestar Galactica ' (Amazon Prime Video)

'Battlestar Galactica' Amazon Prime Video

Temporadas: 4

Número de episodios: 74

De qué va: Las doce colonias en las que se reparte la humanidad fueron atacadas hace cuarenta años por unas criaturas robóticas, los cylons, que desaparecieron poco después. Tras su reaparición, los nuevos cyclons se han vuelto aún más devastadores y malignos que antes, llegando a infiltrarse entre las personas. En esta crítica situación que amenaza el destino de la humanidad, el comandante Adama (Edward James Olmos) y la presidenta Roslin (Mary McDonnell) liderarán a los supervivientes en la búsqueda de un nuevo hogar: la Tierra.

Por qué hay que verla: Battlestar Galactica utiliza la ciencia ficción para hablar del mundo real y presenta a unos personajes bastante complejos bastante humanos que, como tal, también se equivocan. Esto quiere decir que las etiquetas de "héroe" y "villano" se difuminan, también debido al gran trabajo que hace el elenco al completo. Por último, la producción también se cuida bastante, introduciendo un estilo semi-documental y una fotografía bastante realista que cuida al detalle cada uno de los escenarios.

6. ' House of Cards ' ( Netflix )

'House of Cards' | Temporada 1 VO | Netflix

Temporadas: 6

Número de episodios: 73

De qué va: El congresista Francis Underwood (Kevin Spacey) es una persona implacable y manipuladora que, junto a la complicidad de su calculadora mujer (Robin Wright), es capaz de manejar todos los hilos de poder de Washington con la intención de ocupar la Secretaría de Estado. Conociendo también el poder que ejercen los medios de comunicación, decide aprovecharse de la ambiciosa periodista Zoe Barnes (Kate Mara) para hundir a sus adversarios.

Por qué hay que verla: House of Cards logra enganchar al espectador con el lento pero vertiginoso ascenso que lleva a cabo el protagonista, capaz de superarse a sí mismo en ser lo más despreciable y fascinante posible y todo esto es posible gracias a la gran labor que hace el elenco protagonista. Además, tras las cámaras se encuentra David Fincher (El Club de la Lucha) en la labor de producción, y eso se nota en el cuidado diseño de la misma, que refleja la frialdad incluso a través del apagado color del vestuario.

5. 'Borgen' (Netflix, Movistar+)

'Borgen' | Temporada 1 | Movistar+

Temporadas: 3

Número de episodios: 30

De qué va: La serie narra el ascenso de Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) al puesto de primera Ministra de Dinamarca, mostrando a su vez el creciente poder que adquiere tanto sobre su vida profesional como en la personal. Birgitte tendrá que mantener unido a su gabinete mientras establece las pertinentes relaciones con otros países y los medios de comunicación.

Por qué hay que verla: Incluso aunque la trama transcurra en un país nórdico bastante diferente a España, Borgen es capaz de convertir una trama como esta en algo universal que involucra a todo tipo de públicos. La serie también incluye a una mujer en el centro de la trama, con todo lo que esto conlleva, explicando las peripecias que la protagonista tiene que hacer para matener a flote sus dos caras, la más pública y la privada. Por si fuera poco, también deberá hacerse cargo de las consecuencias que traen consigo todas y cada una de sus decisiones, dejando así a un lado lo ideal y retratando una realidad más probable y cercana a los tiempos que corren.

4. 'The Good Fight' (Movistar+, Amazon Prime Video)

'The Good Fight' | Teaser temporada 5 | Movistar+

Temporadas: 5

Número de episodios: 40

De qué va: El spin-off de la serie The Good Wife sigue los pasos de Diane Lockhart (Christine Baranski) y Lucca Quinn (Cush Jumbo) justo un año después de los sucesos que tuvieron lugar en el último episodio de su predecesora. Diane tendrá que retrasar su jubilación al verse involucrada en un escándalo por estafa financiera que la deja en la ruina. A partir de aquí, la abogada tendrá que arreglárselas para recuperar su prestigio personal y profesional incorporándose a otro bufete acompañada de Maia (Rose Leslie).

Por qué hay que verla: Uno de los atractivos de la serie es su capacidad de integrar la realidad más actual de la política en la narrativa y la trama de los personajes, logrando que seamos partícipes de eventos de gran importancia como la investidura de Donald Trump. Los tres personajes principales son capaces de sostener un protagonismo bastante potente que no se anda con medias tintas a la hora de posicionarse en según qué temas y criticando los aspectos que más chirrían del mundo contemporáneo. Además, no es necesario haber visto The Good Wife para entender The Good Fight, ya que cuenta una historia completamente independiente y diferente.

3. 'The Wire' (HBO)

'The Wire' | Tráiler | HBO

Temporadas: 5

Número de episodios: 60

De qué va: En los barrios bajos de Baltimore tiene lugar un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Mientras tanto, un policía será el encargado de detener a los miembros de un importante cártel. Lo que parece una simple trama de crimen y persecución policial resulta en el mayor escaparate de los problemas que existen con la corrupción policial, la deslealtad dentro de los cárteles y la miseria que trae consigo el narcotráfico.

Por qué hay que verla: Posicionando a la propia Baltimore como un personaje más, la enorme zona sitúa a la audiencia en una amplia gama de grises en el que no hay buenos y malos. El destacado creador David Simon (Generation Kill) es capaz de diferenciar cada temporada de la anterior en cuanto a la temática se refiere, centrándose en diferentes problemáticas cada vez. No será hasta la tercera temporada cuando se tratará de lleno el tema de la política, incluyendo meras pinceladas previamente y entrando en el meollo del ascenso del ambicioso concejal Thomas Carcetti (Aidan Gillen). En la tercera temporada se verán cuáles son los intríngulis que conllevan la seducción de la población a través de la oratoria y tener que cumplir con la larga lista de promesas ya hechas, poniendo sobre la mesa la realidad que esconde cualquier puesto de este estilo y denunciando todos los aspectos del sistema.

2. 'Veep' (HBO)

'Veep' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 7

Número de episodios: 65

De qué va: La senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) es ascendida de forma inesperada a vicepresidenta de los Estados Unidos y, al asumir su nuevo cargo, se da cuenta de lo poco preparada que está para desempeñarlo. Por esta misma razón, tendrá que echar mano de sus asesores Anna (Anna Chlumsky), jefa de equipo y mujer de confianza; Gary (Tony Hale), ayudante de Selina; y Mike McClintock (Matt Walsh), su portavoz.

Por qué hay que verla: Veep es una sátira del mundo de la política actual y como tal, involucra a sus personajes en las polémicas y líos políticos más absurdos que podamos imaginar. Incluso, las tramas llegan a presentar situaciones y conflictos que ellos mismos provocan, criticando desde el humor más ácido la vida política norteamericana. Además, la serie no le tiene miedo a tratar temas que se consideren "políticamente incorrectos", y llega a poner en duda ideas y bromas que cualquier político actual jamás se plantearía.

1. ' El Ala Oeste de la Casa Blanca ' ( Amazon Prime Video )

'El Ala Oeste de la Casa Blanca' Amazon Prime Video

Temporadas: 7

Número de episodios: 155

De qué va: Intentando hacer lo mejor para el país y sus ciudadanos, el Presidente de los Estados Unidos de América, el demócrata Josiah 'Jed' Bartlet (Martin Sheen) tratará de enfrentarse a las decisiones más difíciles posibles y que a menudo amenazan al mundo entero. La acción transcurre en el interior de la Casa Blanca, mostrando cuáles son los entramados con los que tienen que lidiar el Presidente y sus colaboradores. Los protagonistas deberán esforzarse al máximo para mantener en perfecto equilibrio el prestigio y la credibilidad del Gobierno mientras resuelven los problemas nacionales e internacionales.

Por qué hay que verla: La serie fue escrita por Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago), uno de los mejores guionistas que existen actualmente y solo por esta razón, merece la pena echarle un vistazo a lo que cuenta la serie. Aunque presente un escenario más bien utópico de lo que nos gustaría que fuese la política, la serie resulta bastante atractiva por la facilidad con la que muestra el funcionamiento del sistema, desde el proceso electoral al momento de redactar una ley.

