4 películas recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Movistar+

Este fin de semana del 7 al 8 de agosto os recomendamos para ver cuatro películas: un estreno ideal para los apasionados de los musicales animados, un thriller español, una película juvenil que cumple 20 años y el debut de unos de los mejores directores de los últimos treinta años. Las podéis encontrar disponibles en los catálogos de las plataformas bajo demanda de Netflix, Disney+, Movistar+ y Amazon Prime Video.

Un estreno: 'Vivo' (Netflix)

Los protagonistas de 'Vivo'. Netflix

De qué va

Un inimitable kinkajú llamado Vivo se pasa la vida en la selva tropical tocando en una alegre plaza con su dueño Andrés. Puede que Vivo y Andrés no hablen el mismo idioma, pero, gracias a su mutuo amor por la música, son el dúo ideal. Andrés recibe una carta de la famosa Marta Sandoval en la que invita a su antiguo compañero a su concierto de despedida con la esperanza de reconectar con él. Cuando la tragedia aparezca, será Vivo quien deba entregarle a Marta el mensaje que Andrés no pudo darle con la ayuda de una adolescente que va a su ritmo por la vida.

Por qué debes verla

Varios motivos. La anterior asociación entre Netflix y Sony Pictures Animation se saldó con una de las mejores películas que hemos visto en 2021: Los Mitchell contra las máquinas. Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton y En un barrio de Nueva York y protagonista de El regreso de Mary Poppins, pone voz al personaje protagonista y es el responsable de las canciones originales del primer musical animado del año. La dirección de Kirk DeMicco (Los Croods) y Brandon Jeffords (Lluvia de albóndigas 2) completa la receta de ingredientes que hacen de Vivo el estreno cinematográfico en streaming más potente de la semana.

Una nostálgica: 'Princesa por sorpresa' (Disney+)

Anne Hathaway en 'Princesa por sorpresa'. Disney+

De qué va

La vida de Mia Thermopolis, una tímida adolescente que vive en San Francisco, da un vuelco cuando averigua que es la heredera del trono del diminuto principado europeo de Genovia. Su estricta y sabia abuela, la Reina Clarisse Renaldi, irrumpe entonces en su vida con la intención de prepararla para ser princesa, pero Mia no tiene la menor intención de dejar su vida para gobernar un país tan lejano. La reticente princesa se enfrenta al dilema más importante de su vida: seguir con su familia o aceptar sus responsabilidades como princesa.

Por qué debes verla

Cualquier momento es bueno para ser testigo del momento en que Hollywood descubrió la existencia de una encantadora Anne Hathaway a cargo de Garry Marshall, el mismo director que catapultó una década antes la carrera de una joven actriz llamada Julia Roberts con Pretty Woman. Princesa por sorpresa es un cuento de hadas tontorrón, simpático y poco sorprendente, pero solo por ver el descubrimiento de la ganadora del Oscar por Los miserables y el regreso a la interpretación de una leyenda como Julie Andrews merece la pena sacarse un billete al ficticio reino de Genovia. La hayas visto o no con anterioridad, es la clase de película inofensiva que te apaña una sobremesa de fin de semana.

Una ópera prima: 'Sydney' (Movistar+)

Philip Baker Hall en 'Sydney'. Movistar+

De qué va

John es un hombre sin recursos que vive en Reno. Un día, un misterioso individuo llamado Sydney, lo invita a desayunar y le ofrece la oportunidad de ganar dinero acompañándolo por los casinos. Todo les va muy bien, pero John se enamora de una camarera que está dispuesta a hacer lo que sea por conseguir dinero.

Por qué debes verla

Paul Thomas Anderson (nominado al Oscar como director por Pozos de ambición y El hilo invisible) se estrenó en el cine con un noir moderno en el que se vislumbraban ya algunos de los recursos que acabarían marcando la carrera de uno de los grandes genios de su generación: planos largos, movimientos de cámara con una personalidad distintiva, un cuidado guion que va más allá de los lugares comunes del cine negro y un reparto estupendo liderado por Philip Baker Hall (con el que repetiría años después en una de las historias más impactantes de Magnolia).

El veterano actor no estaba solo: John C. Reilly, Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson y Philip Seymour Hoffman intuyeron el talento de un director que no volvería a jugar con el cine negro hasta veinte años después en la muy distinta y excéntrica Vicio inherente. Sydney es un título imprescindible para los cinéfilos más completistas que quieran descubrir los primeros pasos como cineasta de Anderson, pero tiene valor por sí misma. En definitiva, una pequeña joya que merece ser descubierta.

Una española: 'Salto al vacío' (Amazon Prime Video)

Najwa Nimri en 'Salto al vacío'. Amazon Prime Video

De qué va

Alex es una joven de 20 años que mantiene a toda su familia gracias al tráfico ilegal de armas. En su vida el riesgo de morir o matar está siempre. Forma parte de un grupo en el que es la única chica. Está secretamente enamorada de Javi, pero él la ignora. El conflicto entre su necesidad de amor y una vida basada en la violencia la coloca ante un difícil dilema: seguir con la misma vida o dejar el barrio para siempre.

Por qué debes verla

Daniel Calparsoro se estrenó en el cine con una historia urbana y canalla que dejaba entrever el potencial detrás de las cámaras del futuro referente del thriller con sabor español. La atmósfera de incomodidad, la sensación de imprevisibilidad constante y la pátina de realismo sucio que retrata una España que ya no existe eleva un sugerente debut que además presentó en sociedad a Najwa Nimri, un animal escénico fascinante que se acabaría convirtiendo en una de las figuras más únicas de nuestra industria del espectáculo. La falta de medios de la producción era lo de menos. Salto al vacío estaba sobrada de lo importante: agallas, nervio y personalidad.

