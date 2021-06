The Weeknd protagonizará y coescribirá la nueva serie para HBO de Sam Levinson, creador de 'Euphoria'

The Weeknd protagonizará y cocreará una nueva serie de HBO. Gtres

Puede que la música se haya quedado pequeña para The Weeknd. El artista de Blinding Lights protagonizará y coescribirá The Idol para HBO. Sam Levinson, creador de Euphoria y director de Malcolm & Marie, y el debutante Reza Fahim compartirán la autoría de la nueva serie de la plataforma con el músico afroamericano.

Si finalmente HBO da luz verde a la producción, The Idol seguirá los pasos de una cantante de pop que empieza un romance el enigmático dueño de un club de Los Ángeles que, además, ejerce como líder de una secta secreta.

The Weeknd ya ha probado suerte lejos de los escenarios y las pistas de baile anteriormente. En el año 2020 escribió y apareció en un episodio de la serie de animación American Dad. Un año antes se había interpretado a sí mismo en Diamantes en bruto, la película de los hermanos Safdie que llegó a España a través de Netflix.

El último disco de Abel Tesfaye, su nombre real, tiene más de 7.000 millones de reproducciones en las plataformas de streaming. After Hours salió a la venta justo después de actuar en la 55.ª edición de la Super Bowl. El pasado año The Weeknd fue noticia cuando hizo público su indignación con la organización que entrega los Grammy al descubrir que su aclamado trabajo no había recibido ni una sola nominación.

